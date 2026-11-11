Magaly Medina critica a Carlos Vives por polémica presentación en el Estadio San Marcos: “Él no canta, se apoya en las coristas”

Magaly Medina aborda en televisión la presentación del cantante colombiano Carlos Vives en el Estadio San Marcos de Lima.

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La presentación de Carlos Vives en el Estadio San Marcos dejó cuestionamientos entre parte del público y abrió un debate por los problemas que se percibieron durante el concierto que compartió con Juan Luis Guerra. En redes sociales circularon imágenes del espectáculo, donde la voz del colombiano se escuchaba con interrupciones en varios momentos.

Algunos asistentes atribuyeron lo ocurrido a deficiencias en el sistema de sonido. Otros consideraron que el intérprete tuvo dificultades para sostener las canciones y que sus coristas asumieron una parte central de las interpretaciones.

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La situación llegó al programa Magaly TV, la firme, donde Magaly Medina cuestionó el desempeño del artista y sostuvo que el cantante no debió salir al escenario si no estaba en condiciones de cumplir con el repertorio previsto.

Durante la edición del lunes 9 de noviembre, la conductora señaló que, a su criterio, Carlos Vives intervino de forma limitada en varios temas. “Lo que se escucha es que él no canta, repite algunas estrofas, se apoya en sus coristas y no canta”, manifestó.

La conductora Magaly Medina comenta en su programa de televisión sobre la presentación musical del cantante Carlos Vives en el Estadio San Marcos de Lima.

Medina sostuvo que el cantante parecía decir ciertas palabras, mientras las integrantes de su equipo vocal completaban las canciones. “Es como que él hablara algunas palabras”, añadió al comentar los videos del concierto.

La conductora también indicó que la reacción de los asistentes habría sido visible durante la presentación. De acuerdo con su versión, parte del público comenzó a retirarse antes de que terminara el show, debido a la molestia que provocó la actuación.

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“El público, que es nuestro gran juez siempre y tiene la razón siempre, comenzó a abandonar el estadio”, afirmó Medina. Para ella, el descontento se vinculó con la expectativa de escuchar los principales éxitos del artista colombiano en vivo.

El concierto reunió a dos de las figuras más reconocidas de la música latina. Sin embargo, la participación de Carlos Vives terminó concentrando las críticas por los pasajes en los que su voz sonó entrecortada y las coristas tuvieron una presencia mayor.

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Magaly Medina vinculó las críticas con un episodio previo en Panamá

La presentadora de televisión afirmó que esta no sería la primera vez que el artista enfrenta cuestionamientos por su estado vocal durante una presentación. En ese sentido, recordó un concierto que ofreció en Panamá en diciembre de 2025.

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Según indicó Magaly Medina, aquel espectáculo también generó comentarios negativos y llevó al intérprete a emitir disculpas. Por eso, consideró que debería adoptar una postura similar tras lo ocurrido en Lima.

“A mí lo que me asombra es la actuación tan deficiente de Carlos Vives, un profesional que viene a hacer un concierto y cuando respetas a tu público, pues tratas de dar lo mejor de ti”, expresó la conductora.

Medina comparó ambos episodios y sostuvo que el show en el Estadio San Marcos tuvo un resultado aún más cuestionado. “Este evento fue peor que en Panamá en diciembre del año pasado”, afirmó en su programa.

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La conductora Magaly Medina emite comentarios durante su programa de televisión sobre la presentación musical de Carlos Vives en el Estadio San Marcos.

La conductora rechazó que los problemas se expliquen únicamente por una falla técnica. Aseguró que, tras revisar los registros de la presentación, percibió dificultades del cantante para mantener la voz durante los temas.

“No sostenía la voz. Si uno se pone a ver bien, no era que el micrófono se le entrecortaba, era que él cantaba entrecortado”, declaró. Además, afirmó que las coristas tuvieron un rol determinante para sostener el desarrollo musical del concierto.

Medina destacó el trabajo de las vocalistas que acompañaron a Vives y señaló que ellas asumieron gran parte de las interpretaciones. “Se concentró en la ayuda total que tuvo de sus coristas, muy buenas voces”, sostuvo.

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Al finalizar su comentario, la figura de ATV planteó que un artista debe evaluar la posibilidad de cancelar una fecha si no se encuentra preparado para ofrecer el espectáculo. “Si un cantante ya no tiene la voz, no la ha cuidado lo suficiente y no está capacitado para salir a un concierto, creo que lo mejor sería ser sincero y cancelarlo”, concluyó.