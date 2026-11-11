Magaly Medina comenta allanamiento a Karla Casós y revela antecedentes judiciales de su esposo en Estados Unidos

Magaly Medina sospecha que hay más detrás del caso Karla Casós: “Esta investigación ha tenido alguna otra raíz”. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La exmodelo Karla Casós, recordada en el espectáculo peruano por su parecido físico con la actriz Angelina Jolie, se encuentra bajo la lupa de las autoridades peruanas tras el allanamiento de una de sus propiedades en Rinconada del Lago, en La Molina. La intervención policial, realizada en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, puso al descubierto una serie de movimientos financieros relacionados con su fallecido esposo, el ciudadano estadounidense Bart Zickson, quien habría tenido antecedentes judiciales en Estados Unidos por operaciones con dinero vinculado al tráfico ilícito de drogas.

El caso fue presentado por el dominical ‘Panorama’ y comentado por Magaly Medina durante la edición del 10 de noviembre de ‘Magaly TV, La Firme’. La conductora recordó que su programa había seguido desde sus inicios la relación sentimental de la exmodelo con el ciudadano norteamericano, quien le propuso matrimonio durante un viaje a Machu Picchu y posteriormente se convirtió en su esposo. Sin embargo, lo que inicialmente se mostraba como una historia de amor y estabilidad económica ahora forma parte de una investigación que busca determinar la procedencia de importantes sumas de dinero enviadas desde Estados Unidos al Perú.

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La intervención policial en la vivienda de La Molina llamó la atención por las dimensiones y el valor del inmueble. Según el reportaje televisivo, la propiedad habría sido adquirida por US$1.250.000, mediante un pago que se habría realizado al contado. La residencia, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Lima, no sería el único bien relacionado con la exmodelo que se encuentra bajo revisión de las autoridades.

Un operativo policial invadió la lujosa mansión de la modelo Karla Casós en La Molina, Lima, en una investigación por lavado de activos. Se indagan transferencias millonarias desde Estados Unidos. (Crédito: Panorama)

Durante su explicación, Magaly recordó que Karla había contraído matrimonio con Bart Zickson en 2023 y que, tras la unión, ambos proyectaban una imagen de familia consolidada. El ciudadano estadounidense, considerablemente mayor que la modelo, aparecía en sus publicaciones junto a ella y los hijos de la exreina de belleza, con quienes compartía actividades y viajes. La pareja incluso se había establecido en California, donde también adquirieron una propiedad.

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Magaly Medina se pronuncia sobre investigación a Karla Casós y lanza advertencia: “Tendrá que probar”. Captura: Magaly Tv La Firme.

No obstante, las investigaciones sobre el origen de los recursos económicos que permitieron concretar esas adquisiciones habrían encontrado elementos que requieren una explicación ante la justicia peruana. La Policía de la División de Investigación de Lavado de Activos habría identificado transferencias bancarias que no contarían, hasta el momento, con un sustento legal suficiente sobre su procedencia.

Magaly Medina se pronuncia sobre investigación a Karla Casós y lanza advertencia: “Tendrá que probar”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Allanan mansión de Karla Casós en Rinconada del Lago y revisan otras propiedades

Las imágenes difundidas por ‘Panorama’ mostraron el despliegue policial en los alrededores de la vivienda ubicada en Rinconada del Lago. Los agentes llegaron al inmueble para ejecutar una orden judicial de allanamiento, como parte de las diligencias destinadas a recopilar información y documentación que permita esclarecer los movimientos financieros investigados.

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Durante la intervención, uno de los efectivos se identificó ante las personas que se encontraban dentro de la residencia y solicitó el acceso para cumplir con el mandato judicial.

Magaly Medina se pronuncia sobre investigación a Karla Casós y lanza advertencia: “Tendrá que probar”. Captura: Magaly Tv La Firme.

“Somos la policía, venimos a hacer un allanamiento del inmueble número dos. Vamos a hacer un allanamiento judicial, señora, por favor, necesitamos que nos abra las puertas de acceso. Abra, por favor, si no vamos a forzar la puerta”, se escucha decir a uno de los agentes en las imágenes difundidas.

Ante el requerimiento, desde el interior se respondió: “La puerta está abierta”. El procedimiento no se habría limitado a esta residencia. Según lo expuesto en el reportaje, las autoridades también realizaron intervenciones en otras propiedades vinculadas a Karla Casós y a integrantes de su familia, entre ellas su madre y su hermana. La investigación busca establecer si los bienes adquiridos y los recursos que ingresaron a las cuentas de estas personas tienen una procedencia lícita.

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Magaly Medina se pronuncia sobre investigación a Karla Casós y lanza advertencia: “Tendrá que probar”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina destacó que el caso había llamado su atención por el patrimonio que la exmodelo llegó a mostrar públicamente y por las características de las adquisiciones realizadas durante su relación con el ciudadano estadounidense. La conductora recordó que el programa había identificado anteriormente a Bart Zickson como el hombre que conquistó a la modelo, pero sostuvo que no conocían entonces los antecedentes judiciales que ahora aparecen en la investigación.

Magaly Medina se pronuncia sobre investigación a Karla Casós y lanza advertencia: “Tendrá que probar”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Bart Zickson fue condenado en Estados Unidos por operaciones con dinero vinculado al narcotráfico

Uno de los aspectos más delicados de la investigación tiene que ver con los antecedentes de Bart Zickson, fallecido esposo de Karla Casós. Según la información presentada por ‘Panorama’ y comentada por Magaly Medina, el ciudadano estadounidense habría sido condenado en febrero de 2002 en su país por el delito de estructuración de operaciones con dinero que provendría del tráfico ilícito de drogas.

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La conductora explicó que las pesquisas realizadas por las autoridades peruanas permitieron conocer que el empresario había tenido problemas con la justicia estadounidense mucho antes de iniciar su relación sentimental con la exmodelo.

Magaly Medina se pronuncia sobre investigación a Karla Casós y lanza advertencia: “Tendrá que probar”. Captura: Magaly Tv La Firme.

“Las pesquisas de lavado de activos descubrieron que el presunto próspero empresario había sido sentenciado en febrero de 2002 en Estados Unidos por el delito de estructuración de operaciones con dinero que provendría del tráfico ilícito de drogas”, señaló Medina durante su programa.

El reportaje también explicó que, de acuerdo con los antecedentes revisados, Zickson habría participado en la formación de empresas que aparentemente funcionaban como fachadas para introducir dinero de origen ilícito en circuitos financieros y comerciales. Estas compañías habrían tenido una apariencia legal, pero su utilización estaría relacionada con operaciones que fueron materia de investigación judicial en Estados Unidos.

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Magaly Medina se pronuncia sobre investigación a Karla Casós y lanza advertencia: “Tendrá que probar”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina retomó este punto para explicar por qué las autoridades peruanas buscan determinar si los recursos enviados al país por el fallecido esposo de Karla tenían una procedencia legítima.

“Si bien es cierto, él fue declarado culpable de haber contribuido a formar empresas que aparentemente se formaban para lavar activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, por lo cual este señor fue condenado cuando estaba vivo hace muchísimos años atrás”, comentó.

La periodista también sostuvo que, según la información expuesta, esas empresas aparentemente legales habrían generado recursos que posteriormente eran enviados al Perú y depositados en cuentas relacionadas con la modelo y sus familiares.

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“Parece que él formó empresas de, de fachada, pero aparentemente legales, que eran las que producían este dinero y que él mandaba acá a las cuentas de Karla Casós, de su madre y su hermana para comprar diversas propiedades”, agregó.

Magaly Medina se pronuncia sobre investigación a Karla Casós y lanza advertencia: “Tendrá que probar”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Detectan 36 transferencias bancarias por más de US$1,3 millones a Karla Casós y su entorno familiar

Otro de los datos centrales del reportaje corresponde a los movimientos financieros identificados por los investigadores. Según la información difundida, en un periodo de un solo año se habrían registrado hasta 36 transferencias bancarias dirigidas a Karla Casós y personas de su entorno, por un monto acumulado de US$1.338.043.

La cifra forma parte de las operaciones que están siendo examinadas por la Policía especializada en lavado de activos, debido a que los investigadores no habrían encontrado, hasta el momento, documentación suficiente para sustentar legalmente la procedencia de esos recursos.

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Magaly Medina se pronuncia sobre investigación a Karla Casós y lanza advertencia: “Tendrá que probar”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Un representante policial explicó durante el reportaje que las transferencias no solamente habrían llegado a una cuenta administrada por la exmodelo, sino también a cuentas relacionadas con sus familiares.

“Básicamente, no tendríamos sustento legal. La procedencia ilícita de ese dinero. No solamente ese dinero fue derivado a la cuenta que maneja la señora Karla Kazós, sino también a su entorno familiar”, manifestó.

Magaly Medina se pronuncia sobre investigación a Karla Casós y lanza advertencia: “Tendrá que probar”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Karla Casós deberá explicar el origen del dinero ante las autoridades peruanas

El caso llegó al ámbito judicial con la intervención del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que, según lo informado en el reportaje, solicita que Karla Casós rinda cuentas sobre los recursos que recibió de su fallecido esposo.

La exmodelo deberá explicar el origen del dinero que ingresó tanto a las cuentas bancarias registradas a su nombre como a las de su madre y su hermana. Las autoridades buscan determinar si esos fondos cuentan con un respaldo económico y documental que permita justificar las adquisiciones realizadas.

Magaly Medina consideró que la investigación debe esclarecer de dónde procedían los recursos y cómo se utilizaron para comprar los inmuebles que ahora están bajo revisión.

Magaly Medina se pronuncia sobre investigación a Karla Casós y lanza advertencia: “Tendrá que probar”. Captura: Magaly Tv La Firme.

“Pero ella tendrá que probar ante la justicia peruana y ante, eh, la dirección de lavado de activos que la ha estado investigando para probar cuáles son los dineros, de dónde proceden estos, este dinero, cuál es su procedencia y cómo así él, eh, ella lo tenía y ha podido, pues, comprarse estas viviendas”, sostuvo.

La conductora también planteó que una investigación de esta naturaleza no suele iniciarse únicamente porque una persona tenga una pareja con una situación económica privilegiada. En ese sentido, consideró que detrás de las diligencias podría existir información adicional que motivó a las autoridades a revisar las operaciones financieras de la exmodelo.

“Seguramente esta investigación ha tenido alguna otra raíz, porque de buenas a primeras no te investigan porque tú tienes un marido millonario y que te da la plata para que te compres, digamos, propiedades o lo que quieras comprarte”, comentó.

Magaly Medina se pronuncia sobre investigación a Karla Casós y lanza advertencia: “Tendrá que probar”. Captura: Magaly Tv La Firme.