Perú

Mackeily Luján y Dimas Ysla se reencontraron públicamente y rompieron en llanto tras ruptura

Los cantantes de cumbia se lucieron en un encuentro público que llamó la atención tras su repentina ruptura

Dos imágenes donde un hombre con micrófono habla frente a una mujer y luego se abrazan delante de una pantalla de LBL El Desafío
Mackeily Luján y Dimas Ysla conversan frente a las cámaras y se abrazan durante una emisión de LBL El Desafío.
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Dimas Ysla y Mackeily Luján protagonizaron un reencuentro marcado por las lágrimas y las declaraciones de amor durante una emisión de ‘La Bella Luz Kick’, semanas después de que ambos anunciaran el fin de su relación.

El cantante de Gran Orquesta Internacional aprovechó su aparición en el espacio para hablar de forma directa con la vocalista de La Bella Luz. Frente al público, admitió que la separación fue consecuencia de decisiones tomadas de manera apresurada.

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Ysla sostuvo que todavía mantiene un fuerte vínculo sentimental con la intérprete, conocida como la ‘Muñequita de porcelana’. Sus palabras provocaron la emoción de Luján, quien escuchó el mensaje sin poder ocultar su conmoción.

“El tiempo de Dios es perfecto”, expresó el artista antes de reconocer que los dos cometieron errores. “Somos humanos y podemos tomar decisiones, a veces apresuradas”, añadió al referirse al comunicado con el que hicieron pública su ruptura.

Dimas Ysla se presenta en el set del programa televisivo LBL El Desafío y se dirige con un micrófono a Mackeily Luján frente a los demás participantes. Durante la emisión, Ysla sostiene la mano de la concursante y le dedica unas palabras, mientras ella permanece atenta a sus declaraciones.

El músico señaló que no pretende dar por resuelto el futuro de la relación. “El tiempo y Dios va a decidir si es que nos vamos a poder juntar de nuevo. Estamos en el proceso y creo que con los hechos se demuestran las cosas”, manifestó.

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El momento más sensible de su intervención llegó cuando se dirigió personalmente a Mackeily. Con la voz quebrada, Dimas le dijo: “Sabes que te amo con todo mi corazón”.

El cantante explicó que aceptó participar en el programa con una doble intención: acompañar a su orquesta y acercarse nuevamente a su expareja. Aunque no confirmó una reconciliación, dejó claro que busca recuperar el vínculo que ambos tuvieron.

También se dirigió a quienes reaccionaron a la noticia de la ruptura en redes sociales. Durante los últimos días, parte de sus seguidores expresó su sorpresa y molestia luego de que la pareja hiciera pública su separación.

Un hombre con camiseta blanca abraza a otra persona en un escenario exterior con una pantalla luminosa y varios espectadores detrás
Mackeily Luján y Dimas Ysla se abrazan durante una emisión del programa LBL ante la presencia de otros participantes.

“Es de humanos equivocarse, no juzguen a las personas porque solo Dios puede juzgar”, afirmó Ysla ante las cámaras.

Tras la conversación, los artistas compartieron un baile. El cantante mantuvo una actitud afectuosa con Luján durante el segmento, mientras ella respondió con sonrisas y gestos de cercanía.

Mackeily Luján admitió que sus sentimientos no desaparecieron

Cuando llegó su turno de hablar, Mackeily Luján coincidió con la reflexión de Dimas sobre la decisión que tomaron al anunciar el fin de su romance. La cantante reconoció que la situación se produjo en un momento de tensión y sin medir las consecuencias que tendría para ambos.

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“Las cosas pasan por algo. En un momento de reacción, tomamos una decisión sin pensar en lo que iba a pasar”, declaró la integrante de La Bella Luz.

La vocalista evitó precisar si retomarán su relación, aunque dejó abierta la posibilidad de que el futuro pueda darles una nueva oportunidad. “Dios sabe lo que puede pasar más adelante”, sostuvo.

Una mujer y un hombre se toman de la mano frente a dos personas en un escenario con pantallas y logotipos de televisión
Mackeily Luján y Dimas Ysla se dan la mano en el escenario de un programa de televisión durante su reencuentro público.

Luján también fue clara al admitir que el distanciamiento no borró lo que siente por el intérprete. “Los sentimientos no se acaban de un día para el otro”, dijo, visiblemente conmovida.

Las imágenes del encuentro circularon rápidamente en redes sociales y provocaron reacciones divididas. Algunos usuarios celebraron que ambos se mostraran dispuestos a conversar sobre lo ocurrido, mientras otros cuestionaron la exposición pública de sus asuntos personales.

Varios comentarios estuvieron dirigidos a Mackeily, a quien algunos seguidores le recomendaron no reanudar el romance. Otros destacaron que la pareja todavía mantiene una conexión evidente, a partir de la conversación y el baile que compartieron frente a las cámaras.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado que haya vuelto oficialmente con el otro. Dimas Ysla, sin embargo, ha reiterado en sus apariciones recientes que desea reconstruir el vínculo con la cantante.

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