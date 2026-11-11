La apuesta nuclear exige dejar de ser juez y parte

Un especialista opera equipamiento blindado en la planta del Centro Nuclear RACSO durante la fabricación de radioisótopos para uso médico en Perú.

Guardar

En 1999, en la obra de la central hidroeléctrica de Yanango, en Junín, un trabajador recogió una pequeña fuente de iridio-192 y la guardó en el bolsillo. Las lesiones terminaron en la amputación de una pierna. Trece años después, en Chilca, otro accidente de radiografía industrial volvió a exponer a trabajadores a dosis elevadas de radiación.

Después de un accidente así, el reflejo es buscar al trabajador que incumplió un procedimiento. Esa responsabilidad existe y debe establecerse. Pero la investigación queda a medias si no examina también a quien autorizó la actividad, fijó las exigencias de capacitación e inspeccionó las condiciones de seguridad. El regulador también debe responder.

PUBLICIDAD

Lo que encontró el OIEA

En Yanango, el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) documentó una brecha precisa: la empresa tenía licencia y la importación de la fuente estaba autorizada, pero la cámara de radiografía utilizada no figuraba en la licencia y habría ingresado desde Ecuador sin notificación al IPEN. Una empresa licenciada operaba con un equipo que la autoridad nunca había autorizado.

El Instituto Peruano de Energía Nuclear transfiere tecnología de medicina nuclear a centros de EsSalud en Lima y Huancayo para fortalecer la atención de pacientes.

Tampoco existía entonces una norma específica para radiografía industrial; solo un reglamento general de seguridad radiológica. La empresa había sido inspeccionada. El OIEA recomendó fortalecer la evaluación de licencias, la preparación de inspectores y la vigilancia de las actividades de alto riesgo. El incumplimiento empresarial no exime de examinar la insuficiencia institucional.

PUBLICIDAD

Chilca expuso otro flanco: los requisitos para autorizar personas. Según el OIEA, a un operador se le exigía primaria completa, un curso de veinte horas, experiencia supervisada y un examen; al responsable de protección radiológica, secundaria completa y cuarenta horas de capacitación. El organismo recomendó mejorar la verificación de la eficacia de esa formación.

El nivel escolar no determina por sí solo la capacidad de trabajar con seguridad. Lo decisivo es la preparación especializada y su comprobación práctica: que el operador sepa usar los instrumentos, reconozca una situación anormal y aplique el procedimiento correcto. Una licencia no puede reducirse a revisar certificados.

PUBLICIDAD

«Después de cada accidente se identifican vacíos y se proponen mejoras. La obligación pública es detectarlos antes.»

Vista aérea de la Central Nuclear del Perú "Racso", la instalación nuclear más grande de América Latina, ubicada en Huarangal, Carabayllo, a cargo del Instituto Peruano de Energía Nuclear. (Andina)

La misma lección, a escala mundial

No es un problema solo peruano. Las dos peores catástrofes nucleares de la historia también se incubaron, en parte, en debilidades institucionales. En Chernóbil, el informe INSAG-7 del OIEA señaló, junto a defectos de diseño y errores de operación, la ausencia de un régimen regulador fuerte e independiente: no había nadie con autoridad suficiente para cuestionar decisiones y exigir seguridad.

En Fukushima, el OIEA constató que el regulador japonés carecía de independencia jurídica frente a las entidades que promovían la energía nuclear, además de limitaciones de autoridad y de competencia técnica. El terremoto y el tsunami fueron el detonante; las vulnerabilidades que encontraron eran previas.

PUBLICIDAD

Son accidentes de escalas muy distintas, con causas múltiples. Pero todos dejan una lección común: conocer un peligro no basta si la institución encargada de enfrentarlo no tiene independencia ni capacidad para imponer medidas.

Personal del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) supervisa las instalaciones de la Central Nuclear del Perú "Racso", la más grande de América Latina, en Huarangal, Carabayllo. (Andina)

Normas que llegan tarde

Yanango y Chilca retratan una cultura de regulación reactiva. Una autoridad eficaz debe revisar de forma continua si sus requisitos siguen siendo suficientes y si las empresas los cumplen de verdad.

El reglamento general citado en el informe de Yanango fue aprobado en 1997: han pasado veintinueve años. La antigüedad no prueba que cada disposición sea incorrecta, pero obliga a revisarla frente a los estándares actuales. La norma específica de radiografía industrial llegó una década después del accidente.

PUBLICIDAD

Quienes conocen el sistema por dentro saben dónde se traba la corrección. Las propuestas normativas atraviesan revisiones técnicas, administrativas y legales que, entre observaciones y devoluciones, pueden durar años. El control jurídico es necesario, pero cuando un trámite impide cerrar a tiempo una brecha de seguridad, el trámite también debe revisarse.

A ello se suma el problema de fondo: el IPEN reúne funciones de promoción y operación nuclear con responsabilidades regulatorias. Es juez y parte. La independencia debe estar garantizada por la ley y por la organización, no depender de la voluntad de los funcionarios de turno.

Rolando Páucar Jáuregui, presidente del IPEN, examina el reactor nuclear de investigación RP-10 en el Centro Nuclear de Huarangal, tras la aprobación de la ley de SMRs en Perú. (IPEN)

El diagnóstico no es nuevo. La reorganización del IPEN figuró en mi plan de trabajo desde el primer día: solicité al MINEM un nuevo Reglamento de Organización y Funciones y la incorporación de personal altamente especializado en el órgano regulador. Ambas propuestas siguen recorriendo el circuito de revisiones y opiniones previas, incluida la del Ministerio de Economía y Finanzas, en un trámite que ya suma años. Esa experiencia confirma el punto: cuando la reforma depende de una cadena de visados y no de un mandato legal, la seguridad queda en espera.

PUBLICIDAD

El IPEN presenta el Lutecio-177, primer radiofármaco nacional para tratar cáncer de páncreas y próstata en Perú. (IPEN)

La ventana del ministro Shinno

El Decreto Supremo 018-2026-EM declaró en reorganización al MINEM, al INGEMMET y al IPEN por hasta 120 días. Es una oportunidad concreta. El ministro Guillermo Shinno, que conoce desde su paso por Osinergmin el valor de un regulador con autonomía, puede dar a la reforma regulatoria nuclear prioridad de emergencia institucional, con responsables, plazos y resultados públicos. El decreto abre la vía; crear una autoridad independiente exigirá además decisiones legales.

La reforma también importa para la inversión. La Ley 32560 ya dio un marco a la generación eléctrica nuclear y a los reactores modulares pequeños. Pero un reactor nuclear necesita un licenciamiento claro: las competencias confusas y los procedimientos imprevisibles ahuyentan capital. La certeza regulatoria protege tanto a la población como al inversionista responsable.

PUBLICIDAD

Socios y deberes

El país no parte de cero. Cuenta con un Centro Nacional de Emergencias Radiológicas, con la formación de ingenieros nucleares en San Marcos y la UNI, y con la cooperación del OIEA y del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares, cuyo plenario se reunió en Lima en 2025.

Con la creación del IPEN, el Estado peruano institucionalizó el uso responsable de la tecnología nuclear para el desarrollo nacional. (Andina)

Cuenta también con Estados Unidos. El embajador Bernie Navarro participó en la firma del memorando que incorporó al Perú al programa FIRST, y Washington anunció un millón de dólares para asistencia técnica y capacitación vinculadas al desarrollo nuclear civil y al marco regulatorio peruano. Esa cooperación debe convertirse en capacidades nacionales sostenibles, no en informes archivados.

PUBLICIDAD

El horizonte nuclear de 2040 exige resolver esto ahora: una autoridad independiente, presupuesto estable, especialistas competentes y facultades efectivas para inspeccionar, actualizar exigencias y detener actividades inseguras.

Después de Yanango y Chilca, el país tiene derecho a algo más que respuestas posteriores al daño. Antes de autorizar el próximo gran proyecto nuclear, debemos asegurar que quien lo supervise tenga la capacidad y la libertad de cumplir su deber.