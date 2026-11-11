Jefe de la Conferencia Episcopal niega veto a víctimas de abusos en reunión con León XIV en Perú: “No depende de mí”

Un representante eclesiástico ofrece declaraciones a periodistas y medios de comunicación en el vestíbulo de un recinto. Durante la rueda de prensa, responde a consultas sobre la organización de la visita papal por parte de la Santa Sede y la disposición de la Conferencia Episcopal para escuchar a víctimas de abusos. Varios reporteros registran las declaraciones utilizando micrófonos institucionales y teléfonos móviles.

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El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Carlos García Camader, negó este miércoles que intente impedir que las víctimas de abusos, principalmente del disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), puedan participar en la reunión prometida por el papa León XIV durante su visita al Perú.

Consultado sobre los señalamientos que apuntan a una presunta intervención suya para evitar que determinados afectados sean recibidos por el pontífice, el prelado rechazó esa versión y sostuvo que la organización de las actividades no está bajo su responsabilidad.

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“Primero, que en el programa no depende de mí. De la Santa Sede, que lo organiza. Somos nosotros un pueblo anfitrión que acoge al papa”, respondió. Ante la pregunta de si rechazaba las acusaciones difundidas en los últimos días, pidió a los periodistas que se informaran mejor y aseguró que la institución religiosa está dispuesta a escuchar a quienes hayan sufrido abusos.

“La Conferencia Episcopal siempre está abierta para escuchar a cualquier realidad de víctimas o de dificultades que puedan tener, porque escuchar es nuestra tarea. Discernir también y buscar juntos una solución al problema”, manifestó.

El presidente de la CEP asegura que la Iglesia está dispuesta a escuchar a los sobrevivientes y sostiene que todos necesitan acompañamiento para sanar las secuelas de los abusos

García Camader descartó que se oponga a que los sobrevivientes tengan contacto con León XIV. “Nunca, porque toda persona necesita ser escuchada, acompañada. Y cuánto más cuando ha sufrido algún tipo de vejación y necesita sanar esa herida”, afirmó. Además, expresó su deseo de que el pontífice pueda recibirlos durante su estancia en el país.

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No obstante, sus explicaciones dejan sin resolver quiénes participarán en el encuentro con las víctimas y cuáles serán los criterios para elegir a sus representantes.

Las declaraciones del titular del episcopado contrastan con las denuncias de José Enrique Escardó, primer denunciante de los abusos cometidos en el Sodalicio, quien acusa a las autoridades eclesiásticas de excluir a los sobrevivientes más críticos con la Iglesia de un eventual encuentro con el papa.

A través de un mensaje en X, Escardó señaló que todavía no había recibido ninguna convocatoria para reunirse con León XIV y aseguró que los responsables de organizar la visita pretendían dejar fuera a quienes mantienen una posición más cuestionadora frente a la institución religiosa.

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José Enrique Escardó denuncia que las autoridades eclesiásticas pretenden excluir a las víctimas más críticas de una eventual reunión con el pontífice

“No quieren que las víctimas más críticas hagamos bulla. Solo quieren un show marketero”, escribió. En su denuncia, señaló directamente al nuncio apostólico en el Perú, Paolo Rocco Gualtieri, y a García Camader como responsables de coordinar un eventual encuentro.

El periodista también sostuvo que había transmitido sus preocupaciones al pontífice a través de su secretario personal y anunció que los sobrevivientes acudirían a los lugares incluidos en la agenda papal para hacer escuchar sus demandas.

La controversia cobra relevancia porque el propio Vaticano confirmó el 27 de octubre que León XIV se reuniría con víctimas de abusos cometidos por integrantes de la Iglesia durante su gira por América Latina. Sin embargo, la Santa Sede no precisó si los afectados por el caso Sodalicio participarían en esa cita ni quiénes serían convocados.

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Días antes, Escardó y otros sobrevivientes habían enviado una carta al pontífice para solicitar una audiencia durante su estancia en el Perú, en la que reclamaron que sus testimonios se traduzcan en medidas concretas de verdad, justicia y reparación, tras años de denuncias contra la organización religiosa, cuya supresión fue decretada por Francisco.