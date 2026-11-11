Perú

Jaime Bayly cuestionó a su madre y hermanos por no saludar a Silvia Núñez del Arco en su cumpleaños: “¿Qué culpa tiene?”

El periodista sorprendió al expresar su descontento por las actitudes de su familia para con su esposa en un día especial

Composición con un primer plano de Jaime Bayly a la izquierda y una fotografía de Jaime Bayly abrazado por Silvia Núñez del Arco a la derecha
El periodista y escritor Jaime Bayly aparece en un primer plano junto a un retrato en compañía de su esposa, la escritora Silvia Núñez del Arco.
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El cumpleaños 38 de Silvia Núñez del Arco derivó en un reclamo público de Jaime Bayly hacia parte de su familia. El periodista manifestó su malestar porque su madre y algunos de sus hermanos no se comunicaron con su esposa en esa fecha y consideró injusto que ella quede involucrada en diferencias que, según planteó, tienen que ver con él.

El escritor se refirió al tema en un video publicado en su canal de YouTube. Allí contó que recibió con alegría los saludos que la autora peruana obtuvo de amigos y personas cercanas, aunque puso el foco en quienes eligieron no enviarle un mensaje.

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Para Bayly, las omisiones de miembros de su entorno familiar tuvieron un peso particular. “Estoy contento porque casi todos los que tenían que saludar a Silvia por su cumpleaños le han saludado”, expresó antes de referirse a las excepciones.

Jaime Bayly se quiebra y revela por qué se ha distanciado de su madre Doris Mary Letts.
Jaime Bayly se quiebra y revela por qué se ha distanciado de su madre Doris Mary Letts. | Captura Youtube / Instagram @baylytvoficial

El conductor evitó identificar a sus hermanos, pero cuestionó su actitud de manera directa. “Hay algunos hermanos míos que no la han saludado. Muy mal, cero en conducta, deplorable”, afirmó.

La falta de un saludo de su madre, Doris Mary Letts Colmenare, también fue uno de los puntos que más lo afectó. Bayly habló de ella con afecto, aunque admitió que esperaba algún gesto hacia Núñez del Arco por su cumpleaños.

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“Me ha sorprendido muchísimo que mi amada madre, que es una santa, no le haya escrito, no le haya saludado, no le haya llamado”, dijo el periodista durante la transmisión.

Bayly atribuyó el distanciamiento a sus escritos y comentarios públicos

El autor de novelas como No se lo digas a nadie sostuvo que su esposa no debería recibir el impacto de los desacuerdos que sus familiares pudieran mantener con él. En ese sentido, destacó el lugar que ocupa en su vida y recordó el acompañamiento que le brinda desde hace años.

“A ver, Silvia, yo estoy vivo gracias a ella, yo soy feliz gracias a ella”, expresó Bayly. Con esa frase, buscó dejar en claro que la falta de saludos no fue un asunto menor para él.

Jaime Bayly y Silvia Núñez se conocieron cuando ella tenía 18 años y él 42. Su diferencia de edad fue blanco de críticas. (Foto: Instagram)
Jaime Bayly y Silvia Núñez se conocieron cuando ella tenía 18 años y él 42. Su diferencia de edad fue blanco de críticas. (Foto: Instagram)

Luego deslizó una posible explicación para el distanciamiento. De acuerdo con lo que le comentaron algunas personas de su entorno, su madre estaría incómoda con ciertos contenidos de sus libros, columnas y comentarios públicos, en los que suele incorporar situaciones de su vida privada y familiar.

Bayly no confirmó que esa sea la razón del silencio, pero rechazó que cualquier malestar con su trabajo alcance a Núñez del Arco. “¿Qué culpa tiene Silvia de las cosas que yo digo o escribo?”, preguntó.

El conductor planteó que las diferencias personales no deberían alterar el vínculo de su familia con su esposa. También sostuvo que ella merece un trato afectuoso e independiente de las opiniones que puedan generar sus intervenciones públicas.

Jaime Bayly y Silvia Núñez del Arco mantienen una relación desde hace más de una década. La pareja se casó en 2023, después de varios años de convivencia, y tiene una hija llamada Zoe.

Jaime Bayly se casó en el 2011 con Silvia Núñez del Arco, a quien le dobla la edad. Tienen una hija de 12 años.
Jaime Bayly se casó en el 2011 con Silvia Núñez del Arco, a quien le dobla la edad. Tienen una hija de 12 años.

Ambos suelen compartir episodios de su vida familiar en redes sociales y espacios digitales. Esta vez, el cumpleaños de la escritora dejó expuesto un conflicto dentro del círculo íntimo de Bayly, quien decidió respaldarla de forma pública frente a la ausencia de saludos de parte de sus parientes.

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