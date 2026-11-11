Hoteles de Cusco al 95% de ocupación: Evalúan usar colegios y viviendas como alojamiento temporal por la visita de León XIV

Los pasajes a Cusco cuestan entre S/ 70 y S/ 200, según el servicio y el nivel del bus que elija el pasajero. Foto: La elegancia de viajar

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El papa León XIV llegará a Cusco el domingo 15 de noviembre, mientras la Policía Nacional del Perú y una comisión del Vaticano revisan los espacios previstos para sus actividades. Aunque en desde ya se experimenta un inconveniente debido a una limitada oferta de alojamiento para turistas que llegarán a la ciudad.

Según Latina, los hoteles registran 95% de reservas por la llegada de peregrinos y se evalúa habilitar colegios y viviendas como hospedajes temporales.

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El coronel PNP Carlos Guizado, jefe de la región policial de Cusco, explicó al medio televisivo que las autoridades buscan “efectuar una visualización, una apreciación de todos los lugares donde se va a desplazar el Santo Padre”.

Mientras tanto los preparativos continuan para los eventos del papa León XIV en la Plaza Mayor del Cusco y Sacsayhuamán, con obreros a cargo de los escenarios y unidades especializadas que arribaron a la ciudad.

Un montaje sitúa al papa León XIV frente al centro histórico de Cusco en el marco de la visita oficial programada para noviembre. (Infobae Perú)

La Plaza Mayor podrá recibir a 30.000 personas, que ingresarán con pases de dos tipos. Los asistentes con pase A accederán por la calle Triunfo, mientras que quienes tengan el pase B lo harán por la calle del Medio. Las puertas del espacio se abrirán a las 4.30 a.m.. Frente a la Catedral del Cusco se instalarán equipos sobre el escenario destinado a la visita papal.

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Chiclayo y Cajamarca, otros puntos del recorrido

En Chiclayo, el parque principal contará con 4 pantallas gigantes y habrá restricciones para el tránsito vehicular. David Cárdenas, subgerente de turismo y cultura de Chiclayo, indicó que los peatones, tanto residentes como visitantes, deberán identificarse con su DNI.

El funcionario precisó que la medida para los vehículos regirá el viernes y el sábado. “Las restricciones van a ser solamente para vehículos”, señaló Cárdenas.

Cajamarca prepara un báculo de cedro tallado por el artesano Segundo Mantilla, con la figura de un niño pastor, como obsequio para el pontífice. En Pucallpa, las lluvias cubrieron de lodo y agua los accesos al escenario papal de La Vienita.

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Papa León XIV llegará a Chiclayo, los detalles del ingreso y la organización de su visita| Foto: Diario ASI (Facebook)

Días no laborables por la visita del papa León XIV inician hoy

El Gobierno de Perú dispuso días no laborables compensables durante la visita del papa León XIV, que inicia desde hoy miércoles 11 y se mantendrá hasta el lunes 16 de noviembre de 2026. La medida regirá en siete departamentos y en la Provincia Constitucional del Callao, con fechas y alcances diferenciados para los sectores público y privado.

La decisión figura en el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, que establece jornadas no laborables para facilitar el desplazamiento de los fieles y la asistencia a las actividades programadas durante la permanencia del sumo pontífice en el país.

A diferencia de los feriados, los días no laborables contemplados en la norma exigen la recuperación de las horas que no se trabajen. En el caso del sector público, la compensación deberá realizarse dentro de los 10 días posteriores o en el momento que disponga el titular de cada entidad. Para el sector privado, la recuperación dependerá de un acuerdo entre empleador y trabajadores. Si no existe consenso, la decisión quedará en manos del empleador.

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¿A qué hora llegará León XIV a Lima?

Según el cronograma difundido por la Santa Sede, el pontífice partirá desde el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires a las 2 p. m. del miércoles 11. El vuelo tendrá como destino la capital peruana, donde está previsto su arribo tres horas y media después.

Una infografía de Infobae Perú detalla el trayecto del papamóvil desde la Basílica María Auxiliadora hasta la Plaza de Armas de Lima programado para el 11 de noviembre. (Infobae)

La recepción tendrá lugar en la Base Aérea del Callao, también identificada como Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú. Tras descender de la aeronave, se desarrollará el protocolo correspondiente a su ingreso al territorio nacional.

El desplazamiento continuará hacia Palacio de Gobierno. A las 6:15 p. m. comenzará la ceremonia de bienvenida y, media hora después, está programada la visita a la presidenta de la República. La primera jornada concluirá a las 7:45 p. m. con un encuentro junto a autoridades, integrantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

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