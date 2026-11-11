Gia Meier es vinculada con Nicolás Cabieses, cuñado de Mafer Neyra, tras aparecer juntos en una reunión familiar

Una imagen difundida por la actriz y un intercambio en ZacaTV pusieron a la influencer en el centro de los comentarios. Aunque no confirmó una relación, evitó negar la cercanía con el joven. Zaca TV/ YouTube

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Una fotografía de una reunión familiar compartida por Marisol Aguirre puso a Gia Meier en el centro de las especulaciones sobre su vida sentimental. En la imagen, la hija de la actriz y de Christian Meier aparece junto a Nicolás Cabieses, joven de 21 años vinculado a la familia de la creadora de contenido Mafer Neyra. Días después, la influencer reaccionó con nerviosismo y risas ante las preguntas de sus compañeros de ZacaTV, pero no confirmó que exista una relación.

En la reciente emisión de su podcast, Gia cuestionó a su madre por haber publicado la fotografía sin consultarle antes, debido a la repercusión que tuvo entre sus seguidores.

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“Mamá, antes de subir una foto a tus redes, tienes que consultarme”, dijo la joven. Luego contó la reacción que tuvo al despertar y ver los comentarios: “Hoy día me he levantado y le he dicho a mi mamá: ‘Mamá, mira todo lo que has causado’”.

La hija de Christian Meier reaccionó entre risas a las preguntas de sus compañeros de ZacaTV y definió su fin de semana con una frase: “La pasé lindo”.

Aguirre, conocida por compartir parte de su vida cotidiana en plataformas digitales, publicó imágenes de la celebración a la que asistieron familiares y amigos. Una de esas postales mostró a Gia junto a Cabieses, lo que fue interpretado por usuarios como una señal de cercanía entre ambos.

El joven vinculado con Gia Meier es hermano de Ernesto Cabieses

Nicolás Cabieses pertenece a una familia conocida en el entorno digital peruano. Es hermano de Ernesto Cabieses, esposo de la influencer Mafer Neyra, quien ha participado en el programa ZacaTV como invitada.

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La relación familiar añadió nuevos elementos a las especulaciones. En una emisión anterior del espacio, Gia formuló una pregunta a Mafer Neyra sobre cómo causar una buena impresión ante los suegros. La intervención ocurrió delante de Ernesto Cabieses, quien fue invitado al programa junto a su esposa.

“¿Qué consejo le podrían dar a la gente como para dar una buena impresión con los suegros?”, preguntó Gia. La inquietud generó risas entre los integrantes del programa. Mafer Neyra respondió: “¿Quieres que te aconseje directamente?”, mientras su compañera Andrea remarcó que Gia podía necesitar esos consejos.

La joven no explicó el motivo de la pregunta ni la vinculó de manera explícita con Nicolás Cabieses. Sin embargo, la coincidencia volvió a circular días después luego de que se difundiera la fotografía de la reunión familiar, lo que aumentó las conjeturas entre usuarios de TikTok e Instagram.

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“Lo que pasó fue que la mamá de Gia subió una foto en la que sale Gia con su invitado y más amigos en una fiesta”, comentó Mafe sin R, al tratar de explicar a los usuarios la razón de la fotografía.

Gia Meier y Nicolás Cabieses aparecieron juntos en una reunión familiar, imagen que compartió Marisol Aguirre y que generó comentarios sobre un posible romance.

“La pasé lindo”, la frase que alimentó las versiones

Las preguntas no terminaron con la fotografía. Durante la conversación en ZacaTV, los compañeros de Gia Meier quisieron saber cómo había pasado el último fin de semana, en medio de las versiones sobre su cercanía con Nicolás Cabieses.

La respuesta fue breve: “La pasé lindo”. La frase bastó para que sus compañeros retomaran las bromas y comentaran que ambos habrían coincidido durante tres días consecutivos.

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Gia no dio mayores detalles, pero ante la insistencia, optó por sonreír y cambiar el tono de la conversación. Su reacción fue interpretada por algunos seguidores como una señal de que existe algo más que amistad. Sin embargo, ni Gia Meier ni Nicolás Cabieses han difundido publicaciones que confirmen un romance o una relación formal.

La influencer, de 23 años, ha desarrollado una presencia propia en redes sociales y participa en contenidos de ZacaTV junto a otros creadores. Más allá de ser hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, Gia ha consolidado una comunidad digital que sigue sus publicaciones y apariciones en este formato.

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La hija de Christian Meier y Marisol Aguirre reaccionó con nerviosismo cuando le preguntaron por el joven de 21 años y resumió su último fin de semana con una frase que avivó las versiones: “La pasé lindo”. Ric La Torre/ Zaca TV