Frito chiclayano: receta tradicional de la gastronomía de Lambayeque

Guardar

El frito chiclayano es uno de los platos más representativos de la gastronomía de Chiclayo, en la región Lambayeque. Esta preparación destaca por su combinación de carne de cerdo adobada, chicha de jora, ajíes y especias, acompañada de una sabrosa salsa criolla y, tradicionalmente, tamalitos verdes o zarandaja.

Su sabor intenso y ligeramente picante lo convierte en una de las preparaciones más apreciadas del norte peruano. A continuación, descubre cómo preparar frito chiclayano en casa, siguiendo una receta inspirada en la tradición lambayecana.

PUBLICIDAD

Receta de frito chiclayano

Rendimiento: 4 porcionesPreparación: 25 minutosCocción: 50 minutosTiempo total: 1 hora y 15 minutos

Ingredientes

Para preparar el frito chiclayano

800 g de carne de cerdo (costilla, panceta o pierna)

1 cebolla roja mediana picada

2 cucharadas de ají panca molido

2 cucharadas de ají amarillo molido

3 dientes de ajo molidos

½ taza de chicha de jora

2 cucharadas de vinagre tinto

½ cucharadita de comino

½ cucharadita de pimienta negra

½ cucharadita de orégano seco

1 cucharada de aceite vegetal

Sal al gusto

½ taza de agua o caldo, según sea necesario

Para la salsa criolla

1 cebolla roja cortada en pluma

1 ají limo cortado en rodajas finas

Jugo de 2 limones

2 cucharadas de culantro picado

Sal y pimienta al gusto

Para acompañar

4 porciones de arroz blanco

4 tamalitos verdes o tamales de maíz

1 camote sancochado y cortado en rodajas

Hojas de lechuga

Zarandaja sancochada, opcional

Preparación del frito chiclayano paso a paso

1. Cortar y condimentar la carne

Corta la carne de cerdo en trozos medianos. Colócala en un recipiente y agrega el ajo molido, ají panca, ají amarillo, comino, pimienta, orégano, vinagre, chicha de jora y sal.

Mezcla todos los ingredientes hasta que la carne quede bien cubierta con el aderezo. Deja reposar durante al menos 30 minutos para que absorba los sabores.

2. Preparar el aderezo

Calienta el aceite vegetal en una olla amplia. Incorpora la cebolla picada y sofríela hasta que esté transparente.

Agrega un poco más de ají panca y ají amarillo si deseas un sabor más intenso. Cocina durante unos minutos, removiendo para integrar los ingredientes.

PUBLICIDAD

3. Cocinar la carne de cerdo

Incorpora los trozos de cerdo junto con todo el líquido de la marinada. Remueve para que se mezclen con el aderezo.

Tapa la olla y cocina a fuego medio-bajo durante aproximadamente 35 a 45 minutos, dependiendo del corte y tamaño de la carne. Si el líquido se reduce demasiado, agrega un poco de agua o caldo.

Remueve ocasionalmente para evitar que se pegue. La carne debe quedar completamente cocida, tierna y cubierta por una salsa espesa y concentrada.

4. Darle el acabado tradicional

Cuando la carne esté tierna, retira la tapa y deja cocinar unos minutos más para reducir la salsa.

Rectifica la sal y las especias. Si deseas una preparación con más sabor, deja que algunos trozos de cerdo se doren ligeramente en su propio aderezo.

PUBLICIDAD

5. Preparar la salsa criolla

Coloca la cebolla cortada en pluma en un recipiente. Agrega el ají limo, el jugo de limón, el culantro, la sal y la pimienta.

Mezcla suavemente y deja reposar unos minutos para que los ingredientes se integren.

6. Servir el frito chiclayano

Sirve una porción de carne de cerdo con abundante salsa del aderezo. Acompaña con arroz blanco, tamalito verde, camote sancochado y salsa criolla.

También puedes añadir zarandaja sancochada y unas hojas de lechuga para completar la presentación.

Consejos para preparar un buen frito chiclayano

Elige un buen corte de cerdo: la panceta y las costillas aportan sabor y jugosidad.

Utiliza chicha de jora: es uno de los ingredientes que aporta personalidad al aderezo norteño.

Deja marinar la carne: cuanto más tiempo repose refrigerada, mejor se integrarán los sabores.

Cocina a fuego bajo: permite que la carne quede tierna y absorba el aderezo.

Prepara la salsa criolla al momento: así conservará su frescura y textura.

Preguntas frecuentes sobre el frito chiclayano

¿Qué tipo de carne se utiliza para el frito chiclayano?

Generalmente se utiliza carne de cerdo. Se pueden emplear cortes como panceta, costillas o pierna, dependiendo de la textura y cantidad de grasa que se prefiera.

PUBLICIDAD

¿Qué función cumple la chicha de jora?

La chicha de jora aporta un sabor característico ligeramente ácido y contribuye a integrar los sabores del aderezo. Es un ingrediente tradicional de diversas preparaciones del norte peruano.

¿Con qué se acompaña el frito chiclayano?

Se suele servir con arroz blanco, tamalitos verdes, camote sancochado y salsa criolla. Algunas versiones también incluyen zarandaja.

¿Se puede preparar sin chicha de jora?

Sí. Puedes sustituirla por una pequeña cantidad de caldo y ajustar el toque ácido con vinagre. Sin embargo, el sabor será diferente al de la preparación tradicional.

Un plato emblemático de la cocina lambayecana

El frito chiclayano representa la riqueza culinaria del norte del Perú. La combinación del cerdo adobado con ajíes, chicha de jora y acompañamientos tradicionales ofrece un plato lleno de sabor y tradición. Prepararlo en casa es una excelente manera de disfrutar uno de los sabores más característicos de Lambayeque.

PUBLICIDAD