Extranjeros buscados en Chile por asesinato de un carabinero son hallados en penal de Perú con identidades falsas

La identificación biométrica y el intercambio de información entre Perú, Chile y Venezuela permitieron descubrir los verdaderos nombres de ambos internos (Créditos: Panamericana TV)

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Dos ciudadanos venezolanos que eran buscados por las autoridades chilenas por su presunta participación en el asesinato de un carabinero fueron identificados por la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras permanecían recluidos en el penal de Aucallama, ubicado en Huaral. Ambos internos utilizaban identidades falsas para ocultar sus verdaderos nombres y eran investigados en territorio peruano por delitos de secuestro y extorsión. La confirmación de sus datos personales fue posible gracias a un trabajo de identificación biométrica y al intercambio de información entre organismos policiales de Perú, Chile y Venezuela.

Según el programa 24 horas de Panamericana TV, el coronel PNP Hans Ruiz informó que uno de los extranjeros fue identificado como Carlos Alexander Cortés Flores, conocido en el ámbito delictivo con el alias de ‘Carlitos Snake’. Sin embargo, durante su permanencia en el establecimiento penitenciario figuraba con el nombre de Abraham Betaumbur, una identidad que no correspondía con sus datos reales.

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El segundo interno también había conseguido ocultar su identidad. Inicialmente, estaba registrado como Víctor Manuel Castro Hurtado, pero las verificaciones policiales permitieron establecer que su verdadero nombre es Alexander José Herrera Gil. De esta manera, las autoridades lograron confirmar la identidad de ambos investigados, quienes se encontraban bajo custodia en el establecimiento penitenciario de Huaral.

Los dos extranjeros son vinculados con el asesinato del carabinero Daniel Palma Ibáñez, ocurrido en abril de 2023 durante un procedimiento policial en Santiago - Créditos: Andina/Captura de pantalla de Latina.

Identificación de los extranjeros permitió confirmar sus antecedentes

De acuerdo con las declaraciones del coronel Hans Ruiz, la investigación incluyó la recopilación de elementos biométricos para contrastar los datos de los internos con los registros oficiales de otros países. Este procedimiento permitió establecer que los nombres utilizados en Perú no coincidían con sus verdaderas identidades.

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El oficial explicó que, después de obtener dicha información, recibieron documentación de la Interpol Caracas, que remitió las fichas de identificación correspondientes al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela. Con estos documentos, la Policía Nacional pudo corroborar los nombres de los dos ciudadanos extranjeros y avanzar en las diligencias de identificación.

La confirmación resulta relevante para las autoridades chilenas, debido a que ambos investigados son vinculados con un caso de homicidio ocurrido en Santiago. El crimen tuvo como víctima al carabinero Daniel Palma Ibáñez, quien tenía 33 años y acumulaba nueve años de servicio en la institución policial cuando fue asesinado.

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¿Cómo ocurrió el asesinato del carabinero Daniel Palma?

El subcomisario San Martín, representante de la Policía de Chile, explicó que el homicidio ocurrió en abril de 2023, cuando el funcionario realizaba un procedimiento policial en Santiago. Durante esa intervención, el efectivo se dirigió a controlar un vehículo, pero recibió un disparo desde el interior de la unidad.

Según el relato del agente del país sureño, el carabinero se encontraba cumpliendo sus funciones cuando se produjo el ataque armado. El caso generó una investigación para identificar a los responsables y establecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.

Desde entonces, las autoridades chilenas han mantenido las diligencias para ubicar a los involucrados y conseguir que respondan ante la justicia de ese país. La reciente identificación de los dos venezolanos recluidos en Huaral representa un avance para ese objetivo, aunque todavía deben cumplirse los procedimientos legales correspondientes.

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Intercambio de información entre Perú, Chile y Venezuela permitió descubrir a dos buscados por asesinato en penal de Huaral - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Chile espera que Perú resuelva los procesos judiciales pendientes

Tras confirmar las identidades de los extranjeros, las autoridades chilenas manifestaron su interés en iniciar los trámites necesarios para conseguir su extradición. Sin embargo, este procedimiento dependerá de la situación judicial que ambos afrontan en territorio peruano.

Uno de los investigados permanece recluido por un proceso relacionado con el secuestro de un empresario, por lo que primero deberá resolverse su situación ante los tribunales nacionales. El subcomisario San Martín señaló que su institución tendrá que esperar el pronunciamiento de la justicia peruana antes de comenzar las actuaciones destinadas a concretar el traslado.

El representante policial precisó que, una vez conocida la decisión de los órganos judiciales del Perú, podrán avanzar con el procedimiento correspondiente para solicitar que el investigado sea puesto a disposición de las autoridades chilenas.

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La coordinación internacional fue determinante para esclarecer las identidades de los dos internos. El intercambio de información entre las instituciones policiales de Perú, Chile y Venezuela permitió contrastar sus registros, descubrir los nombres falsos y establecer que dos ciudadanos buscados por un asesinato en Santiago permanecían recluidos en un establecimiento penitenciario peruano.