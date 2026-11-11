Ethel Pozo encara a Korina Rivadeneira por interrumpir a Gisela Valcárcel en concierto de Juan Luis Guerra: “Era el momento prime de mi mamá”

El episodio protagonizado por Korina Rivadeneira durante el concierto de Juan Luis Guerra generó comentarios en la mesa de conducción. Ethel Pozo defendió a su madre, mientras Mario Hart salió en respaldo de su esposa. Podcast/ Sin que decir.

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La polémica por el comportamiento de Korina Rivadeneira durante el concierto de Juan Luis Guerra continúa generando reacciones en la farándula peruana. Esta vez, el episodio llegó a la mesa de conducción de ‘Sin más que decir’, donde Ethel Pozo expresó su incomodidad al recordar que la modelo venezolana interrumpió a Gisela Valcárcel cuando disfrutaba de uno de los momentos más esperados de la noche: la interpretación de ‘Las Avispas’, canción que se ha convertido en una de las más representativas de la conductora de televisión.

Las imágenes del encuentro, que circularon en redes sociales, mostraron a Korina gritando e interviniendo mientras sonaba el conocido tema del artista dominicano. La situación no pasó inadvertida para los usuarios, quienes cuestionaron que la modelo hubiera interrumpido a la popular ‘Señito’ precisamente cuando se encontraba disfrutando de una canción tan especial para ella. Los comentarios y críticas terminaron convirtiendo el episodio en uno de los temas comentados después del espectáculo.

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Sin embargo, la controversia adquirió una nueva dimensión cuando las imágenes fueron comentadas en el programa de streaming. Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, no ocultó su sorpresa ni su fastidio al observar nuevamente lo ocurrido. Para la presentadora, no se trataba de una canción cualquiera, sino de un tema estrechamente relacionado con la trayectoria televisiva y la personalidad de su madre, por lo que consideró que Korina debió reconocer la importancia de ese instante.

Durante la conversación, la conductora defendió el significado que tiene ‘Las Avispas’ para Gisela y sostuvo que es prácticamente imposible que alguien que sigue el entretenimiento peruano desconozca la relación de la presentadora con esa canción. Sus palabras fueron directas y dejaron en evidencia que, desde su perspectiva, la interrupción se produjo en un momento que debía ser especial para la conductora.

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“Cualquiera que vive en este país sabe que ‘Las Avispas’ le pertenece a Gisela. Si tú no has visto a Gisela Valcárcel bailando y golpeando el piso, no te consideres peruano... Era su momento, era el momento prime de tu mami”, expresó Ethel durante el espacio digital.

Ethel Pozo recuerda que ‘Las Avispas’ pertenece a Gisela Valcárcel y cuestiona actitud de Korina Rivadeneira. Captura: Sin Más que decir.

Mario Hart defiende a Korina Rivadeneira tras las críticas de Ethel Pozo

El exchico reality intentó poner en contexto la reacción de la modelo venezolana y planteó que su comportamiento pudo estar relacionado con la emoción que experimentó durante el concierto. Desde su posición, Korina no habría calculado que su intervención podía generar incomodidad o convertirse en motivo de cuestionamientos públicos.

Hart buscó restarle gravedad al episodio y evitar que la situación fuera interpretada como una falta de respeto hacia Gisela Valcárcel. Su argumento apuntó a que su esposa no habría actuado con el propósito de quitarle protagonismo a la presentadora ni de arruinar uno de los momentos que estaba disfrutando durante el espectáculo.

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El piloto también hizo referencia a la difusión del video y consideró que el material pudo haber sido editado antes de publicarse. Según su planteamiento, mostrar la escena sin considerar el contexto habría contribuido a que Korina recibiera una ola de críticas en las redes sociales.

La defensa de Mario, sin embargo, no consiguió que todos los participantes de la conversación coincidieran con su postura. Ethel mantuvo su posición sobre la importancia de la canción y la oportunidad en la que ocurrió la interrupción. Para ella, el hecho de que Korina estuviera emocionada no cambiaba que Gisela se encontraba disfrutando de un instante que tenía un significado particular.

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Ethel Pozo recuerda que ‘Las Avispas’ pertenece a Gisela Valcárcel y cuestiona actitud de Korina Rivadeneira. Captura: Sin Más que decir.

El intercambio evidenció dos perspectivas distintas sobre un mismo episodio: mientras Ethel consideraba que la modelo debió tener mayor consideración con la conductora, Mario buscaba que se entendiera que la reacción de su esposa no necesariamente respondía a una intención negativa.

La discusión también puso nuevamente en circulación las imágenes del concierto de Juan Luis Guerra, que habían despertado comentarios entre los seguidores de los personajes involucrados. La escena terminó trascendiendo el propio espectáculo y se convirtió en motivo de debate en un programa de entretenimiento, donde la presencia de Ethel y Mario hizo que el tema adquiriera mayor repercusión.

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Ethel Pozo recuerda que ‘Las Avispas’ pertenece a Gisela Valcárcel y cuestiona actitud de Korina Rivadeneira. Captura: Sin Más que decir.

Ethel Pozo aclara si Gisela Valcárcel está molesta con Korina Rivadeneira

Aunque la hija de la conductora manifestó abiertamente su desacuerdo con lo ocurrido, también quiso evitar que sus declaraciones fueran interpretadas como una señal de que Gisela Valcárcel mantiene algún problema personal con Korina Rivadeneira. Por ello, durante la conversación, se encargó de precisar que su madre tiene una buena relación con la modelo venezolana y que no existiría un enfrentamiento entre ambas.

Ethel Pozo recuerda que ‘Las Avispas’ pertenece a Gisela Valcárcel y cuestiona actitud de Korina Rivadeneira. Captura: Sin Más que decir.

Ethel fue enfática al señalar que la opinión que acababa de expresar correspondía a su propia percepción de las imágenes y no necesariamente a los sentimientos de la presentadora. En ese sentido, explicó que Gisela le tiene mucho cariño a Korina, por lo que no quería que la discusión televisiva alimentara rumores sobre una supuesta enemistad.

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Para respaldar su aclaración, compartió una conversación reciente que había mantenido con su madre después del concierto. Según contó, le había comentado que el espectáculo había estado muy bonito y recibió una respuesta de Gisela en la que mencionaba precisamente a la esposa de Mario Hart.

“Mi mamá le tiene mucho cariño a Korina. Es más, creo que hoy en la mañana le dije que estaba muy lindo el concierto y me dijo: ‘Ay, vi a Kori’. Me puso ‘vi a Kori’”, relató la conductora.

Ethel Pozo recuerda que ‘Las Avispas’ pertenece a Gisela Valcárcel y cuestiona actitud de Korina Rivadeneira. Captura: Sin Más que decir.

La canción ‘Las Avispas’ y su vínculo con Gisela Valcárcel

El centro de la controversia fue ‘Las Avispas’, uno de los temas más populares del repertorio de Juan Luis Guerra, que también tiene un significado especial para el público que ha seguido la carrera de Gisela Valcárcel en la televisión peruana.

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La canción se ha asociado durante años con la imagen de la conductora, especialmente por sus particulares pasos de baile y la energía con la que suele disfrutarla. Por esa razón, la interpretación del tema durante el concierto se convirtió en una oportunidad para que la presentadora viviera un momento de diversión y conexión con una canción que forma parte de su identidad televisiva.

Ethel Pozo recuerda que ‘Las Avispas’ pertenece a Gisela Valcárcel y cuestiona actitud de Korina Rivadeneira. Captura: Sin Más que decir.