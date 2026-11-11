“Es un orgullo acompañar a Su Santidad”: el emotivo mensaje de la tripulación que traslada al papa León XIV de Argentina al Perú

La tripulación de Aerolíneas Argentinas comparte su profunda gratitud y emoción por haber transportado al Papa León XIV a su país natal, destacando el impacto de su visita.

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El regreso del papa León XIV al Perú comenzó con un mensaje especial a bordo del avión que lo traslada desde Argentina hacia Lima. Antes de iniciar el trayecto, la tripulación dedicó unas emotivas palabras al Santo Padre, en las que expresó el orgullo y el honor que representa para la compañía aérea y todos sus trabajadores acompañarlo en este nuevo vuelo.

“Para nuestra compañía y toda nuestra tripulación es un orgullo acompañar a Su Santidad el papa León XIV, así como a toda su delegación y a los periodistas que lo acompañan en un nuevo vuelo. Una vez más, nos honra contar con su presencia a bordo”, fue parte del anuncio dirigido a los pasajeros.

El mensaje, que combinó el protocolo habitual de seguridad aérea con una expresión de reconocimiento hacia el pontífice, marcó un momento particular durante el viaje de retorno a territorio peruano. No se trató únicamente de las indicaciones previas al despegue, sino también de una bienvenida especial para el Papa, quien vuelve a un país que considera parte fundamental de su historia personal y pastoral.

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La tripulación manifestó que era un privilegio tener nuevamente a León XIV a bordo y acompañarlo durante este desplazamiento internacional. El anuncio también incluyó un saludo a los integrantes de su delegación y a los periodistas que forman parte de la comitiva y que tienen la responsabilidad de informar sobre cada una de las actividades de su visita apostólica.

Gustavo Gavotti

¿Cuánto durará el vuelo del papa León XIV hacia Lima?

Durante el anuncio, la tripulación informó que el tiempo estimado de vuelo entre Argentina y Lima sería de cuatro horas y veinte minutos. Asimismo, precisó que la aeronave realizaría el recorrido a una altitud de crucero de aproximadamente 11.000 metros.

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“El tiempo de vuelo a Lima ha sido estimado en cuatro horas, veinte minutos, volando a una altitud de crucero de once mil metros”, comunicó la tripulación antes de brindar las instrucciones correspondientes para garantizar la seguridad de todos los pasajeros.

El trayecto representa el retorno del Santo Padre al Perú después de culminar sus actividades en Argentina. Su llegada a Lima está prevista para las 17:30 de este miércoles 11 de noviembre, en el Grupo Aéreo N.° 8, ubicado en el Callao.

El viaje también tiene un significado especial para quienes acompañan al pontífice. Además de su delegación oficial, los periodistas que integran la comitiva tienen la misión de documentar el desplazamiento y transmitir a millones de personas los detalles de esta visita.

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El papa León XIV sube a la escalerilla de un avión en el Aeropuerto de Ezeiza acompañado por Robert Prevost en el marco de su visita a Perú.

Las indicaciones de seguridad antes del despegue

Después de dedicar unas palabras especiales al papa León XIV, la tripulación continuó con las instrucciones habituales de seguridad para todos los pasajeros.

Entre las indicaciones se solicitó ajustar los cinturones de seguridad, colocar las mesas rebatibles en su posición correspondiente y mantener los respaldos de los asientos en posición vertical. También se pidió dejar abiertas las persianas de las ventanillas durante esta etapa del vuelo.

Asimismo, se recordó que los dispositivos electrónicos debían utilizarse únicamente en modo avión y que estaba prohibido fumar a bordo.

Estas instrucciones formaron parte del protocolo previo al inicio del recorrido hacia la capital peruana.

Sin embargo, el anuncio que más llamó la atención fue el reconocimiento dedicado al pontífice. La expresión «nos honra contar con su presencia a bordo» convirtió un mensaje habitual de bienvenida en un gesto de cercanía hacia el líder de la Iglesia católica.

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Últimos momentos de la visita papal a Argentina. Mira la despedida oficial del Papa León XIV en el Aeropuerto de Ezeiza.

León XIV vuelve al Perú: un regreso cargado de significado

El viaje desde Argentina representa mucho más que un desplazamiento entre dos países. Para León XIV, el Perú es una tierra estrechamente vinculada con su trayectoria religiosa y con las comunidades a las que acompañó durante décadas.

Robert Francis Prevost desarrolló buena parte de su labor pastoral en territorio peruano. Su trabajo misionero y su posterior nombramiento como obispo de Chiclayo consolidaron una relación especial con el norte del país y con miles de fieles que hoy esperan volver a verlo.

Su retorno genera una expectativa particular en Chiclayo, ciudad donde dejó una importante huella durante su servicio episcopal. Los ciudadanos que lo conocieron antes de su elección como pontífice esperan recibirlo nuevamente, esta vez convertido en el sucesor de Pedro.

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El papa León XIV saluda desde la puerta de un avión en el Aeropuerto de Ezeiza al inicio de su viaje oficial hacia Perú.

Mientras la aeronave avanza hacia Lima, el mensaje de la tripulación resume el carácter especial de este desplazamiento: acompañar a una figura cuya historia está profundamente ligada con el país al que se dirige.

El avión tiene previsto aterrizar a las 17:30 en el Callao, donde se desarrollará la ceremonia oficial de bienvenida. Posteriormente, el Santo Padre continuará con sus actividades protocolares y encuentros programados en la capital.

El papa León XIV permanece en la puerta de la aeronave durante su partida desde el aeropuerto de Ezeiza con destino a Perú.

Así, entre las indicaciones de seguridad, el anuncio de la duración del vuelo y las palabras de reconocimiento de quienes lo acompañan, el papa León XIV inició su esperado regreso al Perú. Un viaje que no solo marca el cierre de su estancia en Argentina, sino también el comienzo de un reencuentro con el pueblo peruano.

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