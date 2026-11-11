Perú

Empresas: ¿De qué sirve una nota si la IA no la cita? Cinco métricas B2B que quedarán atrás en 2027

Menos AVE y más impacto real. Un análisis de Trend PR & Reputación plantea que las empresas B2B en Perú deberán reemplazar las métricas de vanidad por indicadores de confianza, reputación y cambios de comportamiento

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B2B significa business to business, es decir, negocios entre empresas. Describe a compañías que venden productos o servicios a otras organizaciones, y no directamente al consumidor final.
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La comunicación corporativa entrará en 2027 con una exigencia mayor: demostrar su aporte al negocio, la confianza y la reputación.

En un contexto de incertidumbre geopolítica, desinformación y mayor escrutinio ético, las empresas B2B necesitan reemplazar los indicadores centrados en volumen por métricas que reflejen cambios concretos en sus grupos de interés.

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Para Augusto Ayesta, CEO de Trend PR & Reputación, el desafío consiste en dejar atrás los datos que “alimentan el ego corporativo” y adoptar mediciones vinculadas con resultados verificables.

Por ello, el especialista plantea cinco métricas que deberían perder protagonismo en los tableros de marketing, asuntos corporativos y comunicación.

1. La equivalencia publicitaria no mide reputación ni decisiones

El valor publicitario equivalente, conocido como AVE o VPE, calcula cuánto habría costado comprar como publicidad el espacio obtenido en prensa. Durante años, fue una referencia habitual para justificar presupuestos de relaciones públicas.

El problema es que ese cálculo no considera variables centrales: tono de la cobertura, presencia de mensajes clave, credibilidad del medio, adecuación de la audiencia ni percepción sobre la marca. Una nota crítica y una favorable pueden tener el mismo valor publicitario estimado, aunque sus efectos reputacionales sean opuestos.

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Las organizaciones deberían sustituir este indicador por mediciones de resultados: cambios de percepción, intención de compra, confianza, recomendación y adhesión de públicos relevantes. La comunicación debe evaluarse por su capacidad de influir en comportamientos, no por el costo hipotético de un anuncio.

La comunicación corporativa enfrentará el desafío de demostrar su impacto concreto en los resultados de negocio y la reputación hacia 2027.
La comunicación corporativa enfrentará el desafío de demostrar su impacto concreto en los resultados de negocio y la reputación hacia 2027.

2. Los likes y las impresiones requieren contexto estratégico

Las impresiones, reacciones y seguidores muestran exposición, pero no prueban impacto. Una publicación puede alcanzar a 100.000 usuarios y no generar consultas comerciales, conversaciones calificadas ni respaldo entre clientes, socios o potenciales talentos.

La medición digital debe diferenciar al menos dos niveles. El primero es el alcance inicial, que muestra cuántas personas estuvieron expuestas a un contenido. El segundo es la acción posterior: recomendación, participación cualificada, registro, descarga, consulta comercial o mención positiva.

En el sector B2B, donde las decisiones suelen involucrar ciclos largos y varios interlocutores, las interacciones deben derivar en prescriptores y embajadores orgánicos. El objetivo no pasa por acumular cifras visibles, sino por identificar si el contenido fortalece relaciones y posiciona a la empresa como fuente confiable.

El valor publicitario equivalente carece de capacidad para registrar el tono de la cobertura periodística o la percepción de marca de las audiencias.
El valor publicitario equivalente carece de capacidad para registrar el tono de la cobertura periodística o la percepción de marca de las audiencias.

3. El clipping debe incorporar la huella en inteligencia artificial

El monitoreo de prensa tradicional registra publicaciones, alcance potencial y menciones. Ese esquema resulta insuficiente ante el uso creciente de asistentes como ChatGPT, Gemini y Copilot para buscar información sobre compañías, productos, sectores y ejecutivos.

La optimización para motores generativos, conocida como GEO por sus siglas en inglés, analiza cómo estos sistemas leen, citan y reformulan información corporativa. Un informe de Comunicae indicó que el 54,3% de las notas de prensa analizadas tuvo coincidencias totales entre el contenido original y las fuentes citadas por ChatGPT.

La huella generativa incluye la presencia de datos verificables, voceros identificables, fuentes confiables y contenidos actualizados que los modelos puedan recuperar. Para Ayesta, gestionar ese rastro informativo será parte de la visibilidad corporativa en 2027.

Un informe de Comunicae identificó que el 54,3% de las notas de prensa analizadas registró coincidencias totales en las respuestas de ChatGPT.
Un informe de Comunicae identificó que el 54,3% de las notas de prensa analizadas registró coincidencias totales en las respuestas de ChatGPT.

4. Los reportes deben combinar volumen, calidad y contexto

Informar que una campaña obtuvo 100 publicaciones no permite determinar si cumplió su objetivo. El número puede revelar escala, aunque no explica si los medios transmitieron los mensajes prioritarios ni si llegaron a públicos con capacidad de decisión.

Los reportes para directorios deben sumar indicadores cuantitativos y cualitativos. Entre los primeros aparecen alcance, frecuencia, participación y tráfico referido. Entre los segundos, tono, calidad de las menciones, credibilidad de las fuentes, presencia de voceros y adopción de mensajes clave.

La cantidad de publicaciones no equivale a calidad reputacional. Una cobertura menor en medios especializados puede tener mayor valor para una empresa B2B que una amplia difusión generalista sin audiencia relevante.

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La optimización para motores generativos analiza la forma en que los asistentes de inteligencia artificial leen y citan la información institucional.

5. El retorno financiero inmediato deja fuera el valor de la confianza

Exigir que cada acción de relaciones públicas genere ventas inmediatas desconoce cómo operan los negocios corporativos. En B2B, las decisiones pueden tomar meses y dependen de confianza, credibilidad técnica, relaciones institucionales y reputación sectorial.

La reputación necesita un KPI propio dentro de los cuadros de mando, junto a las métricas financieras. Según los datos citados por Trend PR & Reputación, representa el 28% de la capitalización total de las empresas del S&P 500, con un valor de USD 11,9 billones.

La medición hacia 2027 deberá vincular comunicación, escucha activa, inteligencia artificial responsable y relaciones con grupos de interés. Ese enfoque permitirá observar si una empresa protege su licencia social para operar y consolida condiciones para sostener su crecimiento.

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