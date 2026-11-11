Diócesis de Chiclayo se prepara para recibir al papa León XIV con imágenes religiosas y una gran celebración en su honor

Pope Leo XIV waves during a meeting with religious community at the square in front of the Cathedral of Our Lady of the Assumption of Cordoba, Argentina on November 10, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

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La querida Diócesis de Chiclayo del papa León XIV se prepara para recibirlo este viernes 13 de noviembre, cuando el pontífice llegue a la región a las 09:10 horas para reencontrarse con la ciudad donde ejerció como obispo. A pocos días de su visita, cientos de fieles y peregrinos participan en una serie de actividades que combinan devoción religiosa, música y tradiciones del norte peruano, con imágenes religiosas llegadas de distintas localidades y un festival cultural organizado en el centro histórico.

La devoción también tomó las calles con una programación que reúne música, danzas tradicionales y presentaciones de artistas regionales y nacionales. La jornada busca expresar el vínculo de la población con León XIV, quien conoce de cerca la realidad lambayecana por los años que pasó al frente de la diócesis como obispo.

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Entre las actividades destacan la exposición de imágenes religiosas, un festival cultural y los preparativos para la multitudinaria misa que el Santo Padre celebrará en las Pampas de Pimentel. La visita también contempla encuentros con representantes de la Iglesia, estudiantes universitarios y comunidades de la región.

Imágenes religiosas de distintas regiones acompañan la bienvenida al papa León XIV

El centro histórico de Chiclayo se convirtió en un punto de encuentro para los devotos que llegaron hasta los exteriores de la iglesia Santa María Catedral. Allí se congregan imágenes que representan distintas expresiones de religiosidad popular del norte peruano, entre ellas el Divino Niño del Milagro de Ciudad Eten, la Virgen de las Mercedes de Paita, San Pedrito de Chimbote y la Virgen de la Puerta de Chepén.

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Fieles católicos reúnen imágenes religiosas en el centro de Chiclayo como parte de los preparativos para la llegada del papa León XIV. (Composición: Infobae Perú / Agencia Andina)

También destacan la Gran Cruz de la Conquista y la Santísima Cruz de Motupe. Los peregrinos aprovechan la jornada para participar en momentos de oración y tomarse fotografías junto a las representaciones religiosas que llegaron desde diferentes localidades para sumarse a la recepción del pontífice.

Según la programación difundida por la Agencia Andina, las imágenes permanecerán en el centro de Chiclayo durante el miércoles 11 y parte del jueves 12 de noviembre. Después de las 14:00 horas del jueves, emprenderán una peregrinación hacia las Pampas de Pimentel, donde León XIV presidirá una misa al día siguiente.

La concentración de visitantes también genera movimiento comercial en los alrededores de la Catedral. Emprendedores ofrecen polos, prendas de vestir, bolsos, llaveros y otros recuerdos relacionados con la visita papal. En paralelo, efectivos policiales y militares fueron distribuidos en puntos estratégicos para resguardar la seguridad y facilitar el desplazamiento de los peregrinos.

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Marinera, música y danzas forman parte de la bienvenida en Chiclayo

La recepción del Santo Padre también tiene un componente artístico. La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo organizó un festival cultural para este miércoles 11 de noviembre, con la participación de instituciones educativas, músicos, cantantes y agrupaciones folclóricas.

La jornada comenzó a las 10:00 horas con un contrapunto de bandas de los colegios Nuestra Señora del Rosario y Nacional San José. Al mediodía se presentaron Edgar Dante Saavedra, trovador del Señor de Sipán, con el tema «Bienvenido a mi tierra», y Daniel Vizconde Meléndez, con «América unida». También participó el tenor William Carrasco con un repertorio de música sacra.

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A faitful holds a placard with an image of Pope Leo XIV, on the day of a Mass at the Cathedral of Santa Maria de Chiclayo celebrating the appointment of Pope Leo XIV, who was Bishop of Chiclayo between 2015 and 2023, in Chiclayo, Peru, May 10, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

Las actividades de la tarde incluyen estampas de marinera norteña, tondero, festejo y zamacueca, interpretadas por Corporación Artística Ritmo y Expresión, la Asociación Cultural Que Viva Chiclayo y la Agrupación Artística Quimba.

La programación también reúne a Jarana & Son, Donnie Yaipén, la Agrupación Folklórica Raíces de Mi Pueblo y la banda de rock Elixir. Entre los invitados figuran Mayli Villalobos, ganadora del tercer lugar del concurso nacional «León de la Esperanza», el Grupo de Colombia y los Hermanos Yaipén. A las 17:30 horas está prevista la transmisión en vivo de la llegada del pontífice.

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El papa León XIV llegará el viernes 13 y recorrerá distintos puntos de Chiclayo

El avión que trasladará al papa León XIV desde Lima partirá a las 07:40 horas del viernes 13 de noviembre desde la Base Aérea del Callao. Su aterrizaje en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo está previsto para las 09:10 horas. Desde allí comenzará una agenda que incluye celebraciones religiosas y encuentros pastorales.

A las 10:30 horas, el pontífice presidirá una misa en las Pampas de Pimentel. Luego, a las 12:40 horas, realizará una visita privada a la capilla San Óscar Arnulfo Romero. Por la tarde, acudirá al Santuario de Nuestra Señora de la Paz para reunirse con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas.

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Su pasado pastoral en el Perú, especialmente en Chiclayo, le da un significado especial a la visita. Los fieles lo esperan con banderas, rosarios y cánticos. Foto: composición infobae Perú

A las 17:45 horas, el Santo Padre llegará a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo para encontrarse con representantes del mundo universitario. Su jornada concluirá con una cena junto a los sacerdotes de la diócesis.

El sábado 14 de noviembre, León XIV presidirá el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, a las 08:00 horas. Posteriormente, viajará a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde celebrará una misa a las 11:00 horas. Su recorrido por la región terminará con un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, previsto para las 17:30 horas, como parte de la clausura del Año Jubilar dedicado al primer santo americano.

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