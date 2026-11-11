Deyvis Orosco llegó a Las Vegas para ser parte de las actividades previas a los Latin Grammy 2026

Deyvis Orosco se acerca a los Latin Grammy con nuevos planes para Estados Unidos

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Deyvis Orosco llegó a Las Vegas, Estados Unidos, para participar en las actividades previas a los Latin Grammy 2026, un evento que reúne a artistas, productores, representantes de la industria y medios de comunicación antes de la entrega de premios prevista para este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena.

El cantante peruano viajó acompañado por su equipo de trabajo con el objetivo de asistir a eventos vinculados con la ceremonia, sostener entrevistas y presentar los proyectos que prepara fuera del país. Su presencia coincide con los planes que ha trazado para ampliar su actividad musical en Estados Unidos durante 2027.

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La jornada previa a la gala incluye además el homenaje a Daddy Yankee, elegido como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación. El reconocimiento se entregará este miércoles 11 de noviembre en Las Vegas, en una ceremonia especial dentro de la denominada Semana del Latin Grammy.

Busca abrir espacios para su música en Estados Unidos

El líder de Grupo Néctar llegó a la ciudad estadounidense luego de varias coordinaciones realizadas por su equipo. La agenda contempla contactos con medios y encuentros que le permitan difundir su trabajo, así como adelantar los proyectos que desarrolla con miras a una etapa internacional.

Orosco ha señalado que su objetivo es consolidar su carrera fuera del Perú sin dejar de lado las presentaciones que mantiene en Lima y otras regiones del país. El artista busca llevar la cumbia peruana a nuevos públicos y fortalecer la presencia de su repertorio en escenarios internacionales.

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“Tengo muchos proyectos en camino y estoy seguro que, con mucho trabajo y la bendición de mi padre y de Dios, podré hacerlos realidad”, señaló el cantante antes de las actividades programadas en Las Vegas.

El líder de Grupo Néctar viajó a Las Vegas para asistir a la ceremonia y difundir los proyectos musicales que prevé anunciar en los próximos meses

El músico agregó que su llegada a la ciudad representa una ocasión para observar de cerca el movimiento de la industria latina. “Esta es una oportunidad para aprender, crecer y disfrutar de una noche llena de música”, expresó.

Mientras Deyvis Orosco desarrolla actividades en Estados Unidos, Grupo Néctar mantiene su calendario de presentaciones en Lima y diversas provincias. La agrupación, vinculada a la historia de la cumbia peruana, continúa como una de las bases de la carrera del artista.

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Orosco asumió el reto de continuar el legado de su padre, Johnny Orosco, fundador de Néctar. Con el paso de los años, el cantante ha alternado los conciertos con proyectos en televisión, presentaciones en el extranjero y lanzamientos propios.

En este momento, el músico apunta a reforzar su presencia internacional. Su intención de llegar con mayor fuerza al mercado estadounidense forma parte de una estrategia que combina nuevas canciones, contactos de trabajo y participación en espacios relacionados con la música latina.

Peruanos nominados en los Latin Grammy 2026

Los Latin Grammy 2026 reconoce a talentos peruanos. Eva Ayllón compite por Mejor Álbum Folclórico con Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional), mientras Nic obtuvo dos nominaciones en categorías de pop y FABIÁN figura entre los candidatos a Mejor Nuevo Artista. La delegación también incluye a Andre, nominada por “La Puñalá” en Mejor Canción de Raíces, y al músico Federico Tarazona, quien participa en la candidatura a Mejor Obra/Composición Clásica por Tríptico Sudamericano.

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La gala central de los Latin Grammy 2026 se realizará el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La cobertura especial de TNT y HBO Max comenzará a las 6pm México, 7pm Colombia/Perú, 9pm Argentina, Chile, una hora antes de la ceremonia, con PUNTO DE ENCUENTRO, el pre-show exclusivo conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora, quienes llevarán a las audiencias toda la emoción de la alfombra roja.

Eva Ayllón, Nic, FABIÁN, Andre y Federico Tarazona representan al Perú en los Latin Grammys 2026