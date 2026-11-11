Perú

Credicorp mantiene en 3% su pronóstico para la economía peruana en 2027, pero eleva a S/500 millones sus provisiones por El Niño

El grupo registró una utilidad neta atribuible de S/ 1.929,4 millones entre julio y septiembre de 2026. La billetera digital Yape alcanzó 17 millones de usuarios activos mensuales y una cartera crediticia de S/ 2.300 millones

BCP - Credicorp
Credicorp sostuvo su proyección de rentabilidad sobre el patrimonio en 19,5% para el cierre del ejercicio 2026.
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Credicorp mantuvo su previsión de que la economía peruana crecerá cerca de 3% en 2027, pese a que elevó de “Fuerte” a “Muy Fuerte” su escenario base para el Fenómeno El Niño y acumuló alrededor de S/ 500 millones en provisiones para enfrentar posibles pérdidas asociadas con ese riesgo.

El grupo financiero presentó sus resultados del tercer trimestre de 2026 con una utilidad neta atribuible de S/ 1.929,4 millones, un aumento de 11% frente al mismo período de 2025.

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Sin embargo, el resultado cayó 2,6% respecto del segundo trimestre, en un contexto marcado por mayores reservas preventivas y por la evaluación de los efectos climáticos sobre clientes y sectores expuestos.

La rentabilidad sobre el patrimonio, conocida como ROE, llegó a 19,9% entre julio y septiembre. Credicorp mantuvo su guía para cerrar 2026 con un ROE de alrededor de 19,5% y su objetivo de mediano plazo de 22%.

La economía mantendría un crecimiento de 3% en 2027

La proyección de Credicorp para 2027 no cambió frente a la que presentó en el segundo trimestre: el grupo espera que el producto bruto interno de Perú crezca alrededor de 3%.

Para 2026, la entidad también sostuvo su previsión de una expansión de aproximadamente 3,5%. El cálculo incorpora los efectos estimados de El Niño, que ya afectó actividades primarias como la pesca, la agricultura y la manufactura vinculada con esos sectores.

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El cambio no está en el pronóstico central de crecimiento, sino en la evaluación del riesgo. Credicorp calcula que El Niño restaría alrededor de 0,9 puntos porcentuales al PBI de 2026 y cerca de un punto porcentual al de 2027. Un evento de mayor intensidad podría provocar una desaceleración adicional.

El Niño
El impacto de El Niño restará cerca de un punto porcentual al crecimiento del PBI de Perú en 2027.

Las provisiones crecieron 37,4% por el mayor riesgo climático

El grupo elevó su escenario climático al nivel de “Muy Fuerte” al cierre de septiembre. Como respuesta, acumuló cerca de S/ 500 millones en provisiones vinculadas con El Niño, de los cuales aproximadamente S/ 400 millones se registraron durante el tercer trimestre.

Las provisiones son reservas que las entidades financieras constituyen para cubrir eventuales incumplimientos de pago. En total, estos cargos subieron 37,4% frente a un año antes y 13,3% respecto del trimestre previo, hasta S/ 828 millones.

El costo de riesgo se ubicó en 2%. Esta métrica relaciona las provisiones con la cartera de préstamos. Sin los efectos extraordinarios asociados con El Niño, el indicador habría sido de 1,6%, según la empresa.

Credicorp anticipó que podría sumar nuevas provisiones durante el cuarto trimestre, aunque prevé que el costo de riesgo anual se mantenga entre 1,7% y 2,1%.

Mano con Yape
El índice de morosidad en la cartera de préstamos bajó a 3,9% con una cobertura de 120,9% sobre los créditos atrasados.

Los créditos crecieron, mientras la mora bajó a 3,9%

Las colocaciones alcanzaron S/ 166.200 millones al cierre de septiembre, con un crecimiento de 14,8% interanual. La expansión provino principalmente de la banca minorista del Banco de Crédito del Perú y de Mibanco.

La mora descendió a 3,9%, con una caída de 91 puntos básicos frente al tercer trimestre de 2025. La cobertura de créditos atrasados llegó a 120,9%, lo que indica que las provisiones superan el saldo de la cartera vencida.

La empresa moderó la entrega de nuevos préstamos en consumo y pequeñas y medianas empresas que podrían quedar más expuestas a interrupciones por lluvias, inundaciones o sequías. A la vez, mantuvo sus planes para asistir a clientes y comunidades afectadas.

Yape aportó 9,8% de los ingresos ajustados por riesgo

El portafolio de innovación representó 10,7% de los ingresos ajustados por riesgo de Credicorp, por encima de la meta anual. Yape aportó 9,8% de ese indicador y cerró el trimestre con 17 millones de usuarios activos mensuales.

Las transacciones de la billetera digital crecieron 35,1% interanual, hasta un promedio de 71 operaciones mensuales por usuario activo. Su cartera de créditos alcanzó cerca de S/ 2.300 millones.

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