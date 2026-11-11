Perú

Congestión vehicular en el Callao por llegada del papa León XIV: reportan tráfico en la ruta que seguirá hacia Lima

A pocas horas de su arribo al Perú, conductores reportan circulación lenta en los alrededores del Grupo Aéreo N.º 8, por donde pasará el líder católico tras aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez

AAP - trafico en Lima
AAP - trafico en Lima
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A pocas horas de la llegada del papa León XIV al Perú, se registra un incremento del tránsito vehicular en los alrededores del Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao, donde se ultiman los preparativos para recibir al líder religioso este miércoles 11 de noviembre. La congestión se concentra principalmente en la avenida Elmer Faucett y algunos de sus principales cruces, donde se reporta circulación lenta de vehículos.

¿Qué avenidas presentan congestión vehicular en el Callao?

Los reportes de tránsito dan cuenta de circulación lenta a la altura de la División de Seguridad Aeroportuaria, así como en los cruces de las avenidas Faucett con Morales Duárez y Guardia Chalaca.

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La situación se complica en los tramos que ya presentan restricciones vehiculares debido a las obras de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, lo que reduce las alternativas de circulación para los conductores.

Ante este escenario, la Municipalidad Provincial del Callao advirtió que este miércoles se aplicarán medidas especiales de control vehicular entre las 12:00 y las 18:00 horas.

¿Qué ruta seguirá el papa León XIV desde el aeropuerto Jorge Chávez?

LATAM presentó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el Airbus A320 NEO para los traslados del papa León XIV en Perú.
LATAM presentó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el Airbus A320 NEO para los traslados del papa León XIV en Perú. (Aviacionline)

El primer desplazamiento del papa León XIV está previsto desde el Grupo Aéreo N.º 8 hacia el Centro de Lima. Según explicó el coordinador nacional de la visita papal, monseñor Guillermo Inca Pereda, el pontífice realizará este recorrido en un vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil.

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Por su parte, Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto internacional Jorge Chávez, pidió a los usuarios tomar sus precauciones ante la congestión vehicular y la posibilidad de que se dispongan cierres temporales en la avenida Faucett durante el desplazamiento del papa hacia Lima.

La empresa recomendó a los pasajeros y conductores anticipar sus traslados, debido a que las restricciones podrían afectar temporalmente los accesos al terminal aéreo.

Se prevé que las autoridades establezcan medidas de desvío vehicular para facilitar el desplazamiento del pontífice y reducir las afectaciones a los conductores que circulan por esta zona del Callao.

¿Qué calles estarán cerradas en el Callao por la llegada del papa León XIV?

Como parte del operativo de seguridad por la llegada del papa León XIV, se aplicarán restricciones vehiculares durante la tarde de este miércoles en las avenidas que forman parte de su recorrido desde el Grupo Aéreo N.º 8 hacia Lima.

El Callao tendrá una escultura de 14 metros en homenaje al papa León XIV en el futuro Parque del Niño “Gaelito”.
El Callao tendrá una escultura de 14 metros en homenaje al papa León XIV en el futuro Parque del Niño “Gaelito”. (Municipalidad Provincial del Callao)

Según información oficial, las medidas alcanzarán principalmente las avenidas Elmer Faucett y Argentina, donde se restringirá la circulación de camiones y otros vehículos durante el desplazamiento de la comitiva papal.

Además, la Municipalidad Provincial del Callao instalará más de 1.600 vallas de seguridad a ambos lados de la avenida Faucett para ordenar el tránsito y controlar la presencia de asistentes que se congreguen a lo largo de esta vía.

Las restricciones también podrían generar interrupciones temporales en la circulación vehicular mientras avance la comitiva. Por ello, se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternativas.

Cabe mencionar que se habilitó la Costa Verde, con conexión hacia las avenidas Santa Rosa o Haya de la Torre, como alternativa de acceso al aeropuerto Jorge Chávez ante las restricciones en Faucett y Línea Amarilla.

¿A qué hora llegará el papa León XIV a Lima y dónde será recibido?

El papa León XIV llegará al Perú este miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p. m. Su avión aterrizará en el Grupo Aéreo N.º 8, ubicado en la avenida Elmer Faucett, en el Callao, donde será recibido oficialmente por autoridades peruanas y representantes de la Iglesia católica.

El papa León XIV dirige la oración del Ángelus en su 70 cumpleaños, desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri
El papa León XIV dirige la oración del Ángelus en su 70 cumpleaños, desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri

Tras su arribo, el pontífice iniciará su desplazamiento hacia el Centro Histórico de Lima. Su primera actividad protocolar está programada para las 6:15 p. m., con una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno.

Posteriormente, a las 6:45 p. m., tiene previsto reunirse con la presidenta de la República, Keiko Fujimori. La jornada continuará a las 7:45 p. m. con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

Cronograma de llegada del papa León XIV

  • 5:30 p. m.: llegada y recepción oficial en el Grupo Aéreo N.º 8, Callao.
  • 6:15 p. m.: ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno.
  • 6:45 p. m.: encuentro con la presidenta de la República.
  • 7:45 p. m.: encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional.

Los horarios corresponden a la agenda oficial de su primera jornada en el Perú.

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