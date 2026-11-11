Perú

Ciclista mexicana llegó a Chiclayo tras varios meses de viaje en bicicleta solo para conocer al papa León XIV durante su visita al Perú

La mexicana emprendió su viaje después de conocer que el sumo pontífice visitaría el Perú. Su travesía estuvo dedicada a promover la paz mundial y estuvo motivada por su fe católica

La peregrina emprendió un viaje de varios meses por América luego de conocer que León XIV visitaría el Perú y presidiría una misa en las pampas de Pimentel (Créditos: TVPerú)
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La visita del papa León XIV al Perú ha motivado que miles de fieles se movilicen para participar en las actividades religiosas programadas durante su estadía. Entre ellos se encuentra Sally Salomón, una mexicana, misionera franciscana y periodista que llegó a Chiclayo después de realizar una extensa peregrinación en bicicleta por distintos países de Centroamérica y Sudamérica. Su travesía duró varios meses y tuvo un objetivo especial: encontrarse con el sumo pontífice y participar en la misa que presidirá en las pampas de Pimentel.

La viajera decidió emprender esta aventura luego de conocer que el líder de la Iglesia visitaría el país. Desde entonces, comenzó un desplazamiento que la llevó a atravesar diferentes territorios del continente americano, superar largas jornadas de pedaleo y realizar paradas para descansar antes de continuar hacia su destino. Su motivación estuvo relacionada con la fe y una iniciativa personal dedicada a promover la paz mundial.

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En declaraciones a TVPerú, Salomón explicó que su principal propósito siempre fue llegar para ver al sumo pontífice. “Vine para ver al papa, por supuesto. Ese es mi único propósito. Estoy realizando una peregrinación en bicicleta por la paz mundial”, manifestó al contar las razones que la impulsaron a iniciar el recorrido.

Sally Salomón, una misionera franciscana mexicana, llegó a Chiclayo en bicicleta tras recorrer varios países de Centroamérica y Sudamérica - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú/Andina.
Sally Salomón, una misionera franciscana mexicana, llegó a Chiclayo en bicicleta tras recorrer varios países de Centroamérica y Sudamérica - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú/Andina.

Una peregrinación de varios meses por América

El trayecto de la misionera franciscana comprendió diferentes países de Centroamérica y Sudamérica. Durante esta experiencia, Brasil y Colombia formaron parte de las etapas que mencionó en su testimonio. La bicicleta se convirtió en su principal medio de transporte para avanzar entre territorios y acercarse progresivamente a Chiclayo, donde esperaba cumplir su objetivo.

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La mexicana también ofreció detalles sobre el tiempo que necesitó para completar una de las principales etapas de su aventura. Según explicó, el desplazamiento hasta Brasil tomó seis meses si se consideran las pausas realizadas durante el camino. Sin embargo, el tiempo efectivo de pedaleo fue menor.

“Contando los descansos, fueron seis meses. Sin embargo, el tiempo efectivo de recorrido hasta Brasil fue de tres meses, tres semanas y cuatro días. Después permanecí allí durante un periodo bastante largo. Posteriormente, continué hacia Colombia y luego seguí recorriendo otros países de Sudamérica”, relató.

La peregrinación de la periodista tuvo un objetivo especial: encontrarse con el papa León XIV y participar en la misa que presidirá en las pampas de Pimentel - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.
La peregrinación de la periodista tuvo un objetivo especial: encontrarse con el papa León XIV y participar en la misa que presidirá en las pampas de Pimentel - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

Su testimonio evidencia la dimensión de una travesía que exigió constancia y preparación para recorrer largas distancias. A diferencia de otros peregrinos que optaron por trasladarse en avión o mediante transporte terrestre, Salomón eligió movilizarse sobre dos ruedas, una decisión que convirtió cada etapa del viaje en parte de su experiencia espiritual.

Además del esfuerzo físico, la ruta implicó organizar períodos de descanso y retomar el desplazamiento para continuar avanzando. Pese a las exigencias del recorrido, la misionera mantuvo su determinación de llegar a territorio peruano y participar en el acontecimiento religioso que esperaba desde que conoció la noticia de la visita papal.

El papa visitará Chiclayo

La ciudad de Chiclayo será uno de los principales escenarios de la visita del papa León XIV al Perú. El viernes 13 de noviembre, el pontífice llegará a las 9:10 a. m. a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, donde será recibido antes de iniciar una jornada que contempla diversas actividades religiosas y pastorales.

Su primera actividad será una misa programada para las 10:30 a. m. en la explanada de las Pampas de Pimentel. Posteriormente, realizará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, donde ofrecerá un saludo.

Por la tarde, sostendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. También se reunirá con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La jornada concluirá con una cena junto a sacerdotes de la diócesis chiclayana.

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