Perú

Cámara de Diputados aprueba derogar la Ley Soto y restablecer autonomía de la extinción de dominio

La Cámara Baja da el primer paso para traerse abajo dos denominadas leyes procrimen del anterior Congreso. Todo queda ahora en manos del Senado

Congreso - Cámara de Diputados CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ
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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó derogar dos normas consideradas procrimen por sectores políticos y expertos en materia penal. Se trata de las normas aprobadas por el anterior Congreso que modificaron la suspensión de la prescripción y la extinción de dominio.

El primer texto sustitutorio que aprobó el Pleno de la Cámara Baja plantea derogar la Ley 31751, conocida como la Ley Soto que fijó en un año el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal. En la práctica, esta norma hizo que los delitos prescribieran en menor tiempo. Por ejemplo, un delito de una pena máxima de 6 años prescribía a los 18 años, pero con esta norma lo hace a los 10 años.

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El dictamen fue aprobado con 77 votos a favor, ninguno en contra y 25 abstenciones de los diputados de Fuerza Popular.

Página de un documento oficial del Congreso del Perú con textos legislativos impresos en tinta negra sobre fondo blanco
Un predictamen del Congreso de la República del Perú plantea modificar el Código Penal para fijar un límite temporal a la suspensión del plazo de prescripción penal.

Luego, el Pleno de la Cámara de Diputados procedió a debatir el texto sustitorio que restablece la autonomía de los procesos de extinción de dominio. El anterior Parlamento modificó el decreto legislativo que regula esta figura a fin de exigir obligatoriamente una sentencia penal previa como requisito para que proceda una demanda de extinción de dominio. Esto hizo que casos en trámite se archivaran.

El dictamen fue aprobado con 65 votos a favor, ninguno en contra y 35 abstenciones por parte de diputados de Fuerza Popular y Renovación Popular.

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Documento impreso con el membrete del Congreso del Perú que contiene artículos de un dictamen legal con un párrafo resaltado en color celeste
Un dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso del Perú propone modificaciones al decreto sobre extinción de dominio para normar su autonomía procesal.

Ahora, de acuerdo al proceso parlamentario, ambos textos pasarán al Senado de la República. Primero deberán ser dictaminados en la Comisión de Justicia que preside la senadora Katherine Ampuero de Renovación Popular. Si pasa dicha instancia, será remitido al Pleno de la Cámara Alta para su revisión final.

Cabe precisar que en la agenda de la Cámara de Diputados también se encontraba el dictamen que deroga la Ley 32130, norma que arrebató la investigación preliminar a la Fiscalía y se la otorgó inconstitucionalmente a la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, esta no fue puesta a debate.

Blindaje

Previo a la votación de los dictámenes sobre las leyes procrimen, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó y archivó, la noche del martes 10 de noviembre, el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala, que los acusaba de delitos vinculados a la venta de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El informe obtuvo 54 votos a favor, 43 en contra y 11 abstenciones, cuando se requerían al menos 66 adhesiones para su aprobación.

Antes de la votación, el expresidente se presentó ante la Cámara de Diputados para ejercer su derecho a la defensa. Recluido en el penal de Barbadillo, Castillo rechazó las acusaciones y afirmó que respetó los procedimientos institucionales durante su gestión.

El expresidente afirmó ante la Cámara Baja que no intervino en los procesos de promoción militar y policial. Un informe recomienda acusarlo ante la Fiscalía por presuntos sobornos vinculados a ascensos

“No es prerrogativa del presidente de la República ver quién asciende y quién no asciende, sino más bien respetar los canales de evaluación, como siempre lo he hecho”, declaró ante los legisladores. El exmandatario también sostuvo que las reuniones que mantuvo con representantes de las Fuerzas Armadas no incluyeron negociaciones sobre ascensos irregulares.

Los votos a favor de la acusación, es decir, de levantar el fuero a Castillo y Ayala, provinieron principalmente de Fuerza Popular, Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno. En el bloque contrario se ubicaron Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras, mientras que los representantes de Ahora Nación se abstuvieron.

Con el rechazo del informe, el procedimiento quedó formalmente concluido en la Cámara de Diputados. El caso no será elevado al Senado, por lo que tanto Castillo como Ayala quedan sin proceso penal por esta denuncia específica, al menos en esta instancia parlamentaria.

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