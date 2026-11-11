Brasil, Chile, Colombia y Ecuador: los países de origen de los turistas que llegarán a Perú por la visita del papa León XIV

El papa León XIV saluda mientras sube al avión antes de su primer viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli

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La viceministra de Turismo, Liz Chirinos, estimó que Perú recibirá aproximadamente 47.000 turistas extranjeros durante la visita oficial del papa León XIV al país, un flujo que pondrá a prueba la capacidad hotelera, los servicios turísticos y los controles en las fronteras terrestres de las ciudades que recibirán al sumo pontífice.

En una entrevista con Latina, Chirinos calculó que la actividad vinculada a la visita papal representará un movimiento económico superior a S/ 308 millones. La proyección abarca a pymes y mipymes, además de los servicios de hospedaje, transporte, agencias de viaje, gastronomía, venta de recuerdos, rosarios y prendas.

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La funcionaria también anticipó la creación de una plataforma web con mapas por destino para informar sobre eventuales inundaciones, lluvias intensas, vientos y problemas de conectividad vial. La página reunirá información de entidades oficiales para que los visitantes conozcan las condiciones meteorológicas y de riesgo antes de trasladarse.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo capacitó a más de 1.400 personas durante poco más de un mes y medio en atención al cliente, manipulación de alimentos, seguridad, formalización y servicios turísticos. Las jornadas se realizaron en Lima, Cajamarca, Chiclayo, Pucallpa y Ucayali debido a que son las ciudades que recibirán al sumo pontífice.

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El papa León XIV visita el Centro Histórico de Lima en el marco de las actividades y operativos de seguridad programados en la capital peruana. (Crédito: Fotocomposición: Infobae Perú/Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fronteras terrestres a prueba

Chirinos situó en los pasos fronterizos terrestres uno de los principales obstáculos para recuperar los niveles de visitantes anteriores a la pandemia. La llegada de León XIV, sostuvo, permitirá medir la respuesta de esos controles ante una afluencia elevada de viajeros.

Al referirse al trabajo con Cancillería y Migraciones en los centros de atención en frontera, la viceministra afirmó: “Es en nuestros puntos de fronteras donde está esa brecha”.

La funcionaria señaló que el paso fronterizo de Tacna registra una caída cercana al 50%. En el puente Macará, entre Perú y Loja, la baja alcanza el 78%, mientras que en Canzani, en Puno, supera el 50%.

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Chirinos indicó que el flujo de visitantes servirá como un indicador para definir estrategias destinadas al turismo de frontera. “Estamos seguros de que con la visita del Papa va a ser un buen termómetro para ver si estos pasos de frontera mejoran en cuanto a su flujo”, declaró.

La expectativa oficial contempla la llegada de viajeros desde Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. También prevé visitantes de Centroamérica y Norteamérica que podrían arribar mediante el vuelo directo de Copa entre Panamá y Chiclayo.

Emprendedores locales exhiben y venden recuerdos alusivos a la visita del papa León XIV en un puesto comercial de Chiclayo. (Infobae)

Chiclayo ya registra ocupación total en grandes cadenas hoteleras

La capacidad de alojamiento en Chiclayo comenzó a mostrar presión antes de la visita papal. Chirinos afirmó que las grandes cadenas hoteleras de la ciudad ya tienen ocupada la totalidad de sus habitaciones.

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Ante esa demanda, la viceministra planteó que Trujillo absorba parte de los visitantes a través del corredor turístico Trujillo-Chiclayo, asociado a la ruta Moche. “Chiclayo ya se está llenando también a nivel de la capacidad hotelera y de camas que tenemos ahí”, indicó.

El gobierno busca que la visita no se limite a los días de las actividades religiosas y que los turistas prolonguen su estadía o regresen al país. Para ello, las capacitaciones estuvieron dirigidas a hospedajes, agencias de viaje y operadores que trabajen con servicios formales.

Chirinos afirmó que el turismo religioso representa el 20% del movimiento turístico mundial. “Dependiendo de cómo nosotros los tratemos, ellos regresarán de todas maneras”, sostuvo sobre los visitantes que lleguen atraídos por la presencia del Papa.

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