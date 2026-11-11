Perú

Brasil, Chile, Colombia y Ecuador: los países de origen de los turistas que llegarán a Perú por la visita del papa León XIV

La viceministra de Turismo, Liz Chirinos, sugirió que la demanda turística sea absorbida por la ciudad de Trujillo a través del corredor turístico con Chiclayo

El papa León XIV saluda mientras sube al avión antes de su primer viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli
El papa León XIV saluda mientras sube al avión antes de su primer viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli
Guardar

La viceministra de Turismo, Liz Chirinos, estimó que Perú recibirá aproximadamente 47.000 turistas extranjeros durante la visita oficial del papa León XIV al país, un flujo que pondrá a prueba la capacidad hotelera, los servicios turísticos y los controles en las fronteras terrestres de las ciudades que recibirán al sumo pontífice.

En una entrevista con Latina, Chirinos calculó que la actividad vinculada a la visita papal representará un movimiento económico superior a S/ 308 millones. La proyección abarca a pymes y mipymes, además de los servicios de hospedaje, transporte, agencias de viaje, gastronomía, venta de recuerdos, rosarios y prendas.

PUBLICIDAD

La funcionaria también anticipó la creación de una plataforma web con mapas por destino para informar sobre eventuales inundaciones, lluvias intensas, vientos y problemas de conectividad vial. La página reunirá información de entidades oficiales para que los visitantes conozcan las condiciones meteorológicas y de riesgo antes de trasladarse.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo capacitó a más de 1.400 personas durante poco más de un mes y medio en atención al cliente, manipulación de alimentos, seguridad, formalización y servicios turísticos. Las jornadas se realizaron en Lima, Cajamarca, Chiclayo, Pucallpa y Ucayali debido a que son las ciudades que recibirán al sumo pontífice.

PUBLICIDAD

Un hombre con sotana blanca y pectoral metálico ante la Plaza Mayor y la fachada de la Catedral de Lima.
El papa León XIV visita el Centro Histórico de Lima en el marco de las actividades y operativos de seguridad programados en la capital peruana. (Crédito: Fotocomposición: Infobae Perú/Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fronteras terrestres a prueba

Chirinos situó en los pasos fronterizos terrestres uno de los principales obstáculos para recuperar los niveles de visitantes anteriores a la pandemia. La llegada de León XIV, sostuvo, permitirá medir la respuesta de esos controles ante una afluencia elevada de viajeros.

Al referirse al trabajo con Cancillería y Migraciones en los centros de atención en frontera, la viceministra afirmó: “Es en nuestros puntos de fronteras donde está esa brecha”.

La funcionaria señaló que el paso fronterizo de Tacna registra una caída cercana al 50%. En el puente Macará, entre Perú y Loja, la baja alcanza el 78%, mientras que en Canzani, en Puno, supera el 50%.

Chirinos indicó que el flujo de visitantes servirá como un indicador para definir estrategias destinadas al turismo de frontera. “Estamos seguros de que con la visita del Papa va a ser un buen termómetro para ver si estos pasos de frontera mejoran en cuanto a su flujo”, declaró.

La expectativa oficial contempla la llegada de viajeros desde Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. También prevé visitantes de Centroamérica y Norteamérica que podrían arribar mediante el vuelo directo de Copa entre Panamá y Chiclayo.

Puesto de venta con pañoletas, bolsos de tela y gorras con inscripciones religiosas, junto a varias mujeres que observan los artículos
Emprendedores locales exhiben y venden recuerdos alusivos a la visita del papa León XIV en un puesto comercial de Chiclayo. (Infobae)

Chiclayo ya registra ocupación total en grandes cadenas hoteleras

La capacidad de alojamiento en Chiclayo comenzó a mostrar presión antes de la visita papal. Chirinos afirmó que las grandes cadenas hoteleras de la ciudad ya tienen ocupada la totalidad de sus habitaciones.

Ante esa demanda, la viceministra planteó que Trujillo absorba parte de los visitantes a través del corredor turístico Trujillo-Chiclayo, asociado a la ruta Moche. “Chiclayo ya se está llenando también a nivel de la capacidad hotelera y de camas que tenemos ahí”, indicó.

El gobierno busca que la visita no se limite a los días de las actividades religiosas y que los turistas prolonguen su estadía o regresen al país. Para ello, las capacitaciones estuvieron dirigidas a hospedajes, agencias de viaje y operadores que trabajen con servicios formales.

Chirinos afirmó que el turismo religioso representa el 20% del movimiento turístico mundial. “Dependiendo de cómo nosotros los tratemos, ellos regresarán de todas maneras”, sostuvo sobre los visitantes que lleguen atraídos por la presencia del Papa.

Temas Relacionados

Papa León XIVPapa León XIV en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Alianza Lima está ganando. La ‘U’ y San Martín no tuvieron crisis”: la firme opinión de DT de Circolo sobre Alejandro Schneider

Marcos Blanco se refirió a las críticas que recibe su compatriota por el inicio poco convincente de las ‘blanquiazules’ en la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

“Alianza Lima está ganando. La ‘U’ y San Martín no tuvieron crisis”: la firme opinión de DT de Circolo sobre Alejandro Schneider

Magaly Medina critica a Carlos Vives por polémica presentación en el Estadio San Marcos: “Él no canta, se apoya en las coristas”

La periodista cuestionó el reciente show del artista, quien tuvo un concierto junto a Juan Luis Guerra, pero su performance terminó decepcionando al público

Magaly Medina critica a Carlos Vives por polémica presentación en el Estadio San Marcos: “Él no canta, se apoya en las coristas”

Alianza Lima vs FC Cajamarca: nueva programación del duelo por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El organizador del campeonato modificó la fecha y hora del duelo en Matute por la última jornada. Conoce los detalles del emocionante cotejo

Alianza Lima vs FC Cajamarca: nueva programación del duelo por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Andrea Montenegro, de la TV a los pinceles: los escándalos de la ‘bomba sexy’ que conquistó la pantalla en los 2000

A los 18 años ingresó a la televisión como extra y luego se convirtió en una figura frecuente de los programas de espectáculos. Tras años de controversias, Andrea Montenegro reside en Colombia y ofrece retratos al óleo por encargo

Andrea Montenegro, de la TV a los pinceles: los escándalos de la ‘bomba sexy’ que conquistó la pantalla en los 2000

Cámara de Diputados aprueba derogar la Ley Soto y restablecer autonomía de la extinción de dominio

La Cámara Baja da el primer paso para traerse abajo dos denominadas leyes procrimen del anterior Congreso. Todo queda ahora en manos del Senado

Cámara de Diputados aprueba derogar la Ley Soto y restablecer autonomía de la extinción de dominio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cámara de Diputados aprueba derogar la Ley Soto y restablecer autonomía de la extinción de dominio

Cámara de Diputados aprueba derogar la Ley Soto y restablecer autonomía de la extinción de dominio

Lista de recortes presupuestales al Congreso que propone el Senado y que la Cámara de Diputados no quiso debatir

Pedro Castillo se libra de denuncia por presuntos ascensos irregulares en FFAA: votos de JP y Obras llevan caso al archivo

Keiko Fujimori no estará en la despedida al papa León XIV por reunión con el presidente de China Xi Jinping el 17 de noviembre

Pedro Castillo reaparece ante diputados y niega ascensos irregulares en FFAA: “Con el tiempo se darán cuenta de los errores”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica a Carlos Vives por polémica presentación en el Estadio San Marcos: “Él no canta, se apoya en las coristas”

Magaly Medina critica a Carlos Vives por polémica presentación en el Estadio San Marcos: “Él no canta, se apoya en las coristas”

Andrea Montenegro, de la TV a los pinceles: los escándalos de la ‘bomba sexy’ que conquistó la pantalla en los 2000

Onelia Molina se rompió un diente tras aparatoso accidente en ‘Esto es Guerra’

Gia Meier es vinculada con Nicolás Cabieses, cuñado de Mafer Neyra, tras aparecer juntos en una reunión familiar

Mario Hart fue captado en una salida nocturna y descartó volver con Korina Rivadeneira: “Uno tiene derecho a divertirse”

DEPORTES

Mauro Cantoro afirmó que Franco Navarro no debió ser sancionado por querer agredir a Horacio Melgarejo: “Saltó a defender su casa”

Mauro Cantoro afirmó que Franco Navarro no debió ser sancionado por querer agredir a Horacio Melgarejo: “Saltó a defender su casa”

“Alianza Lima está ganando. La ‘U’ y San Martín no tuvieron crisis”: la firme opinión de DT de Circolo sobre Alejandro Schneider

Alianza Lima vs FC Cajamarca: nueva programación del duelo por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

“Si Eryc Castillo no hace gol, nadie en Alianza Lima anota”: la advertencia de Giancarlo Granda de cara a las finales de la Liga 1 2026

“Yo me pondría la camiseta aún con siete operaciones”: Cecilia Tait y su firme mensaje a las voleibolistas que rechazan jugar por Perú