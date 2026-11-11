Perú

Alegría y fervor de los fieles que esperan el paso del papa León XIV por las calles de Lima

Cientos de personas se congregaron en las principales avenidas de Lima y el Callao para saludar al pontífice, quien recorrerá parte de la capital en el papamóvil antes de cumplir sus primeras actividades oficiales

Su pasado pastoral en el Perú, especialmente en Chiclayo, le da un significado especial a la visita. Los fieles lo esperan con banderas, rosarios y cánticos.
Su pasado pastoral en el Perú, especialmente en Chiclayo, le da un significado especial a la visita. Los fieles lo esperan con banderas, rosarios y cánticos. Foto: composición infobae Perú
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La llegada del papa León XIV al Perú ha generado una multitudinaria movilización de fieles en el Callao y Lima. Desde varias horas antes de su aterrizaje en el Grupo Aéreo N.° 8, cientos de personas comenzaron a reunirse en distintos puntos del recorrido que realizará el pontífice para darle la bienvenida y expresar su devoción.

La visita tiene un significado especial para los peruanos debido a la trayectoria de Robert Francis Prevost en el país, donde vivió durante décadas y estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo. Banderas, rosarios, cánticos y pancartas forman parte del ambiente que acompaña la expectativa por su primer recorrido por las calles de la capital.

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Fieles ocupan las principales avenidas de Lima

Desde el mediodía, cuando comenzó a regir el horario no laborable compensable dispuesto por el Gobierno para Lima y Callao, los ciudadanos empezaron a concentrarse en las vías por donde pasará la comitiva papal. En las avenidas Elmer Faucett, La Marina y Brasil, familias y grupos parroquiales aguardan el desplazamiento del vehículo que trasladará al papa, aunque este primer tramo se realizará en un automóvil cerrado.

Miles de fieles se congregaron en las calles de Lima para darle la bienvenida al Papa León XIV

Uno de los puntos con mayor concentración de personas es el exterior de la Basílica de María Auxiliadora, en la avenida Brasil, en Breña. Allí está previsto que León XIV cambie de vehículo y suba por primera vez al papamóvil descubierto, lo que permitirá que los asistentes puedan verlo y saludarlo directamente durante el recorrido.

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La expectativa también se extiende por las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, donde los fieles esperan su paso rumbo al jirón Conde de Superunda y la Plaza Mayor. Mientras transcurren las horas, coros parroquiales y hermandades acompañan la jornada con canciones religiosas y expresiones de bienvenida.

Plaza Mayor reúne a cientos de personas a la espera del pontífice

En el Centro Histórico, la Plaza Mayor de Lima concentra buena parte de la atención de los asistentes. El espacio permanece bajo resguardo policial, mientras que sus alrededores registran una importante presencia de ciudadanos que buscan ubicarse en lugares desde donde puedan observar la llegada del papa al Palacio de Gobierno, donde tendrá su primer encuentro protocolar con las autoridades.

Un vistazo a una multitud que se ha reunido en el corazón de Breña por el Papa León XIV.

La jornada también ha motivado la venta y exhibición de artículos religiosos. Entre los productos que llevan los asistentes figuran estampas con la imagen de León XIV, botellas de agua bendita y la medalla conmemorativa del Banco Central de Reserva, acuñada con el lema de su pontificado: “In illo uno unum” (“En el único Cristo somos uno”).

Fieles esperan al papa frente a la Nunciatura Apostólica

La expectativa por la llegada del pontífice también se siente en Jesús María. En la cuadra 6 de la avenida Salaverry, frente a la Nunciatura Apostólica, decenas de jóvenes pertenecientes a movimientos religiosos y familias del distrito se han congregado con pancartas y velas para recibirlo durante la noche.

Este encuentro está previsto después de las actividades que León XIV desarrollará en el Gran Teatro Nacional, donde ofrecerá un discurso ante representantes del cuerpo diplomático y de la sociedad civil. Posteriormente, el papa se trasladará a la sede de la Nunciatura para descansar.

Un video que captura la energía de una multitud reunida en un evento o celebración por el Papa León XIV. Las sonrisas y las banderas sugieren un momento de unidad y alegría.

La visita continuará con actividades en distintas ciudades del país

La movilización de los fieles en Lima marca el inicio de una agenda que contempla encuentros religiosos y actividades con la población. Entre los próximos acontecimientos figura la vigilia juvenil en el Estadio Nacional, programada para mañana, así como el traslado de la imagen del Señor de los Milagros hacia la Base Aérea Las Palmas, donde se realizará la misa de cierre del 16 de noviembre.

El recorrido del pontífice también incluye visitas a Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, ciudades vinculadas a las actividades pastorales y al programa de su visita apostólica. Por ahora, la atención de los asistentes permanece concentrada en las calles de Lima, a la espera de que León XIV suba al papamóvil y pueda acercarse a los miles de fieles que salieron a recibirlo.

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