Perú

¿Habrá clases presenciales o virtuales este 11 y 12 de noviembre durante la visita del papa Leon XIV?

En colegios, universidades y otras instituciones, el panorama de cómo se aplican los días no laborables cambia

colegio - inicio de clases
¿Los niños y niñas tendrán que ir al colegio durante la visita del papa León XIV? - Crédito Difusión
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Desde este miércoles 11 de noviembre en Perú se aplicarán los días no laborables por el visita del papa León XIV, que tienen lugar en diferentes regiones, según el Sumo Pontífice las visite.

¿Pero qué pasará con las clases presenciales en colegios, universidad, institutos y otras entidades? Si se trata de una entidad privada, esta decidirá por su cuenta. En algunos casos, como la Universidad de Lima y la Universidad Científica del Sur modificaron su calendario para tener clases virtuales en la semana de la llegada del papa. También la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tendrá virtualidad durante el 11, el 12 y el 16 de noviembre.

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Sin embargo, en los colegios, como se sabe, la Resolución Ministerial Nº556-2024-MINEDU, señala que las entidades educativas y el y programa educativo para la calendarización debe “considerar los feriados nacionales y días no laborables compensables establecidos en las normas vigentes y descontarlos” y “debe programar la recuperación de las horas correspondientes a la jornada no laborada”.

Información sobre el plan de seguridad implementado por la Policía Nacional del Perú para la próxima visita del Papa León 14. Se detallan cifras de efectivos, zonas de cobertura y las medidas de protección para la máxima autoridad de la Iglesia Católica. (Crédito: BDP)

Clases virtuales por papa León XIV

Como informó la universidad, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSM informó a la comunidad docente, estudiantil y de trabajadores que, en atención al Decreto Supremo N.° 020-2026-TR, emitido por el Gobierno con motivo de la visita del Papa León XIV al Perú, se establecen las siguientes disposiciones:

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  • Las actividades académicas de los días miércoles 11, jueves 12 y lunes 16 de noviembre se desarrollarán en modalidad virtual
  • Mientras, sobre las labores administrativas, los días miércoles 11 y jueves 12 se desarrollarán en modalidad remota (siempre que la naturaleza del trabajo lo permita y el personal cuente con las condiciones para realizarlo) hasta la 1 p. m. A partir de esa hora se suspenderán las labores presenciales y remotas.
  • El lunes 16 se suspenderán durante toda la jornada, por tratarse de un día no laborable sujeto a compensación.
  • La recuperación de las horas no laboradas, correspondientes a las tardes del miércoles 11 y jueves 12 como las del lunes 16 de noviembre, será coordinada directamente por cada trabajador con su jefe inmediato.

Así, otras entidades podrían seguir la misma medida. Esta implica clases virtuales el miércoles 11; el jueves 12 de noviembre y el lunes 16 de noviembre.

La Universidad de Lima dictará clases virtuales el 11 y 12 de noviembre y suspenderá sus actividades el lunes 16 ante la visita del papa León XIV.
La Universidad de Lima dictará clases virtuales el 11 y 12 de noviembre y suspenderá sus actividades el lunes 16 ante la visita del papa León XIV. (ANSA/Andina)

Los días no laborales

¿Cuáles son los días no laborables vigentes por la visita del papa León XIV? Esta es la lista por departamento:

En la región Lima:

  • Días no laborales para miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche
  • Día no laboral para lunes 16 de noviembre, durante toda la jornada
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo)

En la Provincia Constitucional del Callao:

  • Días no laborales para miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche
  • Día no laboral para lunes 16 de noviembre, durante toda la jornada
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).
Papa Leon XIV saludando
El papa visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. - Crédito Andina/AFP

En Cajamarca:

  • Días no laborales para viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo)

En La Libertad:

  • Días no laborales para viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).

En Lambayeque:

  • Días no laborales para viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).

En Piura:

  • Días no laborales para viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).
Fotomontaje del papa con vestimenta blanca señalando al frente sobre una vista panorámica de la Plaza Mayor de Lima
El papa León XIV cumplirá diversas actividades pastorales en Lima entre el 11 y el 16 de noviembre tras los ajustes en su agenda oficial. (Infobae / Fotocomposición)

En Cusco:

  • Día no laboral para domingo 15 de noviembre, durante toda la jornada
  • Comprende al sector privado, con previo acuerdo.

En Ucayali:

  • Día no laboral para domingo 15 de noviembre, durante toda la jornada
  • Comprende al sector privado, con previo acuerdo.

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