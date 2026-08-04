Color del blíster de medicamentos: qué significa y por qué guardarlos en pastilleros puede ser un riesgo

Imagen de ilustración de blísteres usados ​​que contenían medicamentos, tabletas y pastillas. 30 de junio de 2018. REUTERS/Russell Boyce

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Guardar los medicamentos de manera ordenada puede facilitar el cumplimiento de un tratamiento, especialmente cuando una persona debe consumir diferentes productos durante el día. Sin embargo, existe un detalle que pocas personas toman en cuenta antes de retirar una pastilla o cápsula de su envase original: no todos los medicamentos tienen las mismas necesidades de conservación.

El blíster no siempre cumple únicamente una función de presentación. En algunos casos, el envase está diseñado para proteger el medicamento de determinadas condiciones ambientales y mantenerlo en buenas condiciones hasta el momento de su uso.

Por eso, antes de cambiar un medicamento de su presentación original, es importante observar cómo es el blíster y qué características tiene.

El color del blíster puede ser una señal

Uno de los primeros aspectos que se debe revisar es el color del blíster. Según la explicación del especialista de Chester Farmacias & Perfumería, cuando el blíster es blanco y permite observar el comprimido o la gragea, el medicamento puede colocarse en un pastillero.

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La situación cambia cuando el blíster es de color. Por ejemplo, una presentación amarilla puede indicar que el medicamento es sensible a la luz. En estos casos, retirar el producto de su protección puede dejarlo expuesto a una condición que precisamente el envase busca evitar.

Una mano genérica adulta sostiene una pastilla blanca ovalada entre dos dedos, con un blíster de aluminio con más píldoras visible y desenfocado en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, no se recomienda asumir que todas las pastillas pueden sacarse de su blíster y almacenarse de la misma manera. El aspecto del envase puede proporcionar una primera señal sobre las condiciones que necesita el medicamento para conservarse adecuadamente.

¿Qué ocurre con los blísteres completamente sellados?

También se debe tener especial cuidado con las presentaciones que vienen en blísteres completamente sellados de aluminio.

Este tipo de envase cumple una función de protección y, de acuerdo con la explicación brindada, los medicamentos que se encuentran en estas presentaciones pueden ser sensibles no solo a la luz, sino también a la humedad y la temperatura.

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En consecuencia, retirar estos medicamentos del blíster para colocarlos en otro recipiente puede significar que pierdan parte de la protección que les proporciona su envase original.

La recomendación, por tanto, es prestar atención a la presentación del producto y no retirar automáticamente todos los medicamentos de sus blísteres. Las características del envase pueden ser importantes para mantener las condiciones adecuadas de conservación.

Las siglas XR, LP y AP también requieren atención

Otro detalle que puede pasar desapercibido aparece en determinados medicamentos, especialmente aquellos que se presentan en cápsulas y que incluyen siglas como XR, LP o AP.

Estas letras pueden indicar que el producto cuenta con un mecanismo de liberación especial. Por esta razón, el especialista advierte que este tipo de medicamentos no debe fraccionarse.

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Es decir, si una cápsula o comprimido lleva indicaciones como XR, LP o AP, no debe cortarse o dividirse por cuenta propia. La presentación del medicamento forma parte de la manera en que este libera su contenido, por lo que modificarla puede alterar su funcionamiento.

Este aspecto es especialmente importante porque algunas personas pueden considerar que dividir una pastilla es una práctica habitual. Sin embargo, no todos los medicamentos pueden fraccionarse, y es necesario identificar primero qué tipo de presentación se está utilizando.

¿Qué revisar antes de guardar un medicamento?

Antes de retirar una pastilla o cápsula de su envase original, conviene observar algunos detalles:

El color del blíster: si es de color, puede tratarse de una presentación que necesita protección frente a la luz.

El material del blíster: las presentaciones completamente selladas de aluminio pueden brindar protección frente a la luz, humedad y temperatura.

Las siglas del medicamento: expresiones como XR, LP o AP pueden indicar que cuenta con una liberación especial.

La presentación del producto: no todas las cápsulas y comprimidos pueden manipularse o fraccionarse de la misma forma.

La idea principal es evitar una práctica automática: sacar todos los medicamentos de sus blísteres sin revisar antes cómo deben conservarse.

El envase también forma parte de la conservación

Pastillas, estatinas. SALUD MAREN WINTER

Cuando se habla de medicamentos, es común prestar atención a la dosis, los horarios y la duración del tratamiento, pero la conservación también es un aspecto que no debe dejarse de lado.

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El envase puede cumplir una función específica al proteger el producto de factores externos. Por eso, un blíster de determinado color o material no necesariamente es una cuestión estética o de diseño.

En caso de duda sobre un medicamento específico, lo más recomendable es revisar las indicaciones de conservación que figuran en su envase o prospecto y consultar a un profesional de salud o farmacéutico antes de modificar su presentación.

Así, un detalle tan sencillo como mirar el blíster antes de retirar una pastilla puede ayudar a evitar errores en la conservación de los medicamentos y a mantenerlos en las condiciones indicadas para su uso.

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