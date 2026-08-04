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Cambian norma de etiquetado nutricional para que consumidores entiendan mejor la información de los alimentos

La actualización de la Norma Técnica Peruana establece nuevos criterios para presentar información nutricional más clara, uniforme y verificable en los alimentos envasados destinados al consumo humano

La entidad señaló que la medida también busca fortalecer la confianza de los consumidores en la información nutricional consignada por los fabricantes.
La entidad señaló que la medida también busca fortalecer la confianza de los consumidores en la información nutricional consignada por los fabricantes. Foto: difusión
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El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) aprobó una nueva versión de la Norma Técnica Peruana sobre etiquetado nutricional con el objetivo de que la información incluida en los alimentos envasados sea más clara, uniforme y sencilla de interpretar por parte de los consumidores. La medida busca facilitar decisiones de compra mejor informadas y promover hábitos de alimentación más saludables.

La actualización corresponde a la Norma Técnica Peruana NTP 209.652:2025 “Alimentos Envasados. Etiquetado Nutricional. 4.ª Edición”, la cual establece los requisitos que deben cumplir los productos destinados al consumo humano en relación con la información nutricional que presentan en sus envases. Según el Inacal, la iniciativa también apunta a reforzar la confianza de los consumidores en los datos declarados por los fabricantes.

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Nueva norma para el etiquetado nutricional

El presidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez, destacó la importancia de que los consumidores cuenten con información clara al momento de adquirir un producto. “Una decisión de compra responsable comienza con una etiqueta clara y comprensible. Esta Norma Técnica Peruana establece criterios para que la información nutricional sea estandarizada, confiable y fácil de interpretar, permitiendo que los consumidores tomen decisiones mejor informadas”.

Como parte de la campaña “Revisa la etiqueta”, Inacal promueve la difusión de esta norma técnica para fortalecer una cultura de consumo informado. La entidad sostiene que la estandarización permitirá comparar con mayor facilidad productos similares mediante información homogénea sobre su composición nutricional.

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El presidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez, resaltó la necesidad de que los consumidores dispongan de información nutricional clara al momento de elegir un producto.
El presidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez, resaltó la necesidad de que los consumidores dispongan de información nutricional clara al momento de elegir un producto. Foto: Revista Industria Alimentaria

¿Qué información deberán mostrar los alimentos?

La disposición establece que los alimentos que incluyan declaraciones nutricionales o propiedades saludables deberán consignar datos sobre el valor energético, proteínas, carbohidratos, azúcares totales, grasas totales, grasas saturadas y sodio. También deberán incorporar otros nutrientes cuando corresponda.

Además, la etiqueta nutricional deberá incluir vitaminas y minerales cuando existan recomendaciones oficiales sobre su consumo o cuando tengan relevancia desde el punto de vista nutricional, de acuerdo con la autoridad competente o las disposiciones del Codex Alimentarius. Con ello se busca evitar información que pueda generar interpretaciones equivocadas.

Presentación más clara y datos verificables

La norma dispone que la información nutricional se presente en tablas de fácil lectura o, si el tamaño del envase lo exige, en formato lineal. Asimismo, autoriza que los valores sean expresados por 100 gramos, 100 mililitros, por porción o por envase, con el propósito de facilitar la comparación entre distintos productos.

Otro de los cambios incorpora mecanismos para comprobar que la información nutricional, el etiquetado y el contenido real del alimento sean consistentes. Para ello se fijan tolerancias aceptables entre los valores declarados en el envase y los resultados obtenidos mediante análisis técnicos, lo que busca ofrecer información más transparente y confiable.

La norma dispone que los alimentos con declaraciones nutricionales incluyan información sobre calorías, proteínas, carbohidratos, azúcares, grasas, sodio y otros nutrientes cuando corresponda.
La norma dispone que los alimentos con declaraciones nutricionales incluyan información sobre calorías, proteínas, carbohidratos, azúcares, grasas, sodio y otros nutrientes cuando corresponda. Foto: YouTube

Revisión periódica y educación al consumidor

La Norma Técnica Peruana también contempla que el etiquetado nutricional sea revisado periódicamente conforme evolucionen los datos de salud pública relacionados con la nutrición. De esta manera, se busca mantener actualizados los criterios técnicos aplicables a los alimentos envasados.

Asimismo, el Inacal impulsará acciones de educación dirigidas al consumidor para fortalecer la comprensión de la información nutricional presente en los envases. La finalidad es que las personas puedan interpretar con mayor facilidad los datos y tomar decisiones de compra con mayor conocimiento.

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