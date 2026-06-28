Seis de cada 10 consumidores descubren marcas o productos a través de las redes sociales

De acuerdo con Comscore, empresa especializada en la medición y análisis de audiencias digitales, Perú alcanzó 21 millones de usuarios digitales únicos en diciembre de 2025. Foto: Telefónica

Las redes sociales han cambiado su papel dentro del proceso de compra. Ya no son únicamente plataformas donde los usuarios consumen contenido o siguen tendencias, sino espacios donde las personas conocen nuevas marcas, revisan opiniones, comparan alternativas y evalúan si una empresa les genera confianza antes de tomar una decisión.

Este comportamiento se refleja en un estudio de Deloitte Digital, que revela que el 61% de consumidores a nivel global descubrió una nueva marca o producto mediante redes sociales durante los últimos 12 meses. Además, el 46% considera que las reseñas de otros usuarios incrementan sus probabilidades de comprar dentro de estas plataformas, mostrando que la interacción digital influye cada vez más en las decisiones de consumo.

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Las redes sociales ganan peso en el camino hacia la compra

En Perú, la presencia de usuarios digitales también evidencia el alcance de estos canales. Según información de Comscore, firma global de medición y análisis de audiencias digitales, el país registró 21 millones de visitantes únicos digitales a diciembre de 2025.

A ello se suma que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 91% de usuarios de internet ingresó a la red para comunicarse mediante correo electrónico, mensajería instantánea o redes sociales, mientras que el 80.8% utilizó internet para buscar información.

“Una red social puede ser el primer punto de contacto con una marca, pero también el lugar donde el consumidor resuelve dudas, mira comentarios y decide si confía o no. Por eso, para las empresas, no basta con publicar: hay que pensar qué información necesita la persona antes de elegir”, señala Willard Manrique, CEO del Grupo Crosland y especialista en Dirección Comercial.

Según el INEI, el 91% de usuarios de internet lo utiliza para comunicarse y el 80,8% para acceder a información. Foto: idDocente

El especialista explica que el proceso de compra dejó de seguir una ruta directa. Actualmente, un usuario puede descubrir un producto en una plataforma social, investigar sus características en otros espacios digitales, revisar experiencias de otros compradores y recién después concretar una adquisición, ya sea por internet o en un establecimiento físico.

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TikTok impulsa el descubrimiento de productos

Dentro de este nuevo escenario, TikTok se ha consolidado como una plataforma con influencia en la exploración de productos y servicios, especialmente entre públicos jóvenes. La aplicación ha dejado de ser vista solo como un espacio de entretenimiento y se ha convertido en un punto donde los usuarios buscan referencias antes de comprar.

Según TikTok Insights, el 85% de usuarios peruanos estaría dispuesto a adquirir un producto relacionado con viajes si lo encuentra dentro de la plataforma. Asimismo, 8 de cada 10 usuarios investigan más sobre un artículo después de verlo en un video y 4 de cada 5 concretan una compra luego de buscarlo directamente en la aplicación.

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Estos datos muestran que los formatos audiovisuales pueden intervenir en distintas etapas del consumo: desde despertar interés hasta facilitar la comparación de opciones. El contenido deja de cumplir únicamente una función de alcance y empieza a participar en la construcción de una decisión.

La confianza se vuelve un factor clave para las marcas

El crecimiento de las redes sociales también está relacionado con un ecosistema digital cada vez más amplio. En su informe Tendencias Digitales: Definiendo el rumbo del 2026, Comscore señala que la inteligencia artificial y las plataformas sociales están acelerando la forma en que los usuarios encuentran información y contenidos.

Comscore advierte que la inteligencia artificial y las redes sociales están transformando la manera en que los usuarios descubren información y contenidos digitales. Foto: Andina

El reporte identifica que los usuarios de 25 a 34 años son el principal perfil de Gen AI y señala que el 28% utiliza estas herramientas en el trabajo, mientras que el 41% las emplea en su vida personal. Esto plantea un escenario donde las decisiones pueden comenzar a formarse entre redes sociales, buscadores, videos, reseñas y asistentes digitales.

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Para Manrique, las empresas deben replantear la forma en que desarrollan su presencia en internet. “El desafío no es producir más contenido por producirlo. Una marca puede tener alcance, pero si lo que publica no ayuda a comparar, resolver una duda o entender mejor su propuesta, difícilmente se convierte en preferencia. En redes, la relevancia pesa más que la frecuencia”, explica.

La confianza también representa un reto. Las opiniones de otros consumidores, los comentarios públicos, la atención de las empresas y la claridad de la información influyen en la percepción de una marca. La relación digital ya no depende solo del mensaje que transmite una empresa, sino también de las experiencias que comparten sus usuarios.

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“Las redes sociales ya no pueden verse como un canal aislado. Lo que ocurre ahí impacta en reputación, atención, ventas y fidelización; por eso, la estrategia debe estar conectada con el negocio. Estar presente ayuda, pero no alcanza: la diferencia está en aparecer con el contenido correcto cuando el consumidor está decidiendo”, puntualiza Manrique.

En adelante, el consumo seguirá distribuyéndose entre redes sociales, buscadores, creadores de contenido, marketplaces, reseñas y herramientas de inteligencia artificial. Las marcas que acompañen al usuario durante esa etapa previa a la compra tendrán mayores oportunidades de influir en su elección.