Perú

Seis de cada 10 consumidores descubren marcas o productos a través de las redes sociales

Las plataformas digitales se consolidan como espacios donde las personas investigan, comparan alternativas y evalúan la confianza que les genera una empresa antes de decidir una compra

Guardar
Google icon
De acuerdo con Comscore, empresa especializada en la medición y análisis de audiencias digitales, Perú alcanzó 21 millones de usuarios digitales únicos en diciembre de 2025.
De acuerdo con Comscore, empresa especializada en la medición y análisis de audiencias digitales, Perú alcanzó 21 millones de usuarios digitales únicos en diciembre de 2025. Foto: Telefónica

Las redes sociales han cambiado su papel dentro del proceso de compra. Ya no son únicamente plataformas donde los usuarios consumen contenido o siguen tendencias, sino espacios donde las personas conocen nuevas marcas, revisan opiniones, comparan alternativas y evalúan si una empresa les genera confianza antes de tomar una decisión.

Este comportamiento se refleja en un estudio de Deloitte Digital, que revela que el 61% de consumidores a nivel global descubrió una nueva marca o producto mediante redes sociales durante los últimos 12 meses. Además, el 46% considera que las reseñas de otros usuarios incrementan sus probabilidades de comprar dentro de estas plataformas, mostrando que la interacción digital influye cada vez más en las decisiones de consumo.

PUBLICIDAD

Las redes sociales ganan peso en el camino hacia la compra

En Perú, la presencia de usuarios digitales también evidencia el alcance de estos canales. Según información de Comscore, firma global de medición y análisis de audiencias digitales, el país registró 21 millones de visitantes únicos digitales a diciembre de 2025.

A ello se suma que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 91% de usuarios de internet ingresó a la red para comunicarse mediante correo electrónico, mensajería instantánea o redes sociales, mientras que el 80.8% utilizó internet para buscar información.

“Una red social puede ser el primer punto de contacto con una marca, pero también el lugar donde el consumidor resuelve dudas, mira comentarios y decide si confía o no. Por eso, para las empresas, no basta con publicar: hay que pensar qué información necesita la persona antes de elegir”, señala Willard Manrique, CEO del Grupo Crosland y especialista en Dirección Comercial.
Según el INEI, el 91% de usuarios de internet lo utiliza para comunicarse y el 80,8% para acceder a información.
Según el INEI, el 91% de usuarios de internet lo utiliza para comunicarse y el 80,8% para acceder a información. Foto: idDocente

El especialista explica que el proceso de compra dejó de seguir una ruta directa. Actualmente, un usuario puede descubrir un producto en una plataforma social, investigar sus características en otros espacios digitales, revisar experiencias de otros compradores y recién después concretar una adquisición, ya sea por internet o en un establecimiento físico.

PUBLICIDAD

TikTok impulsa el descubrimiento de productos

Dentro de este nuevo escenario, TikTok se ha consolidado como una plataforma con influencia en la exploración de productos y servicios, especialmente entre públicos jóvenes. La aplicación ha dejado de ser vista solo como un espacio de entretenimiento y se ha convertido en un punto donde los usuarios buscan referencias antes de comprar.

Según TikTok Insights, el 85% de usuarios peruanos estaría dispuesto a adquirir un producto relacionado con viajes si lo encuentra dentro de la plataforma. Asimismo, 8 de cada 10 usuarios investigan más sobre un artículo después de verlo en un video y 4 de cada 5 concretan una compra luego de buscarlo directamente en la aplicación.

Estos datos muestran que los formatos audiovisuales pueden intervenir en distintas etapas del consumo: desde despertar interés hasta facilitar la comparación de opciones. El contenido deja de cumplir únicamente una función de alcance y empieza a participar en la construcción de una decisión.

La confianza se vuelve un factor clave para las marcas

El crecimiento de las redes sociales también está relacionado con un ecosistema digital cada vez más amplio. En su informe Tendencias Digitales: Definiendo el rumbo del 2026, Comscore señala que la inteligencia artificial y las plataformas sociales están acelerando la forma en que los usuarios encuentran información y contenidos.

Comscore advierte que la inteligencia artificial y las redes sociales están transformando la manera en que los usuarios descubren información y contenidos digitales.
Comscore advierte que la inteligencia artificial y las redes sociales están transformando la manera en que los usuarios descubren información y contenidos digitales. Foto: Andina

El reporte identifica que los usuarios de 25 a 34 años son el principal perfil de Gen AI y señala que el 28% utiliza estas herramientas en el trabajo, mientras que el 41% las emplea en su vida personal. Esto plantea un escenario donde las decisiones pueden comenzar a formarse entre redes sociales, buscadores, videos, reseñas y asistentes digitales.

Para Manrique, las empresas deben replantear la forma en que desarrollan su presencia en internet. “El desafío no es producir más contenido por producirlo. Una marca puede tener alcance, pero si lo que publica no ayuda a comparar, resolver una duda o entender mejor su propuesta, difícilmente se convierte en preferencia. En redes, la relevancia pesa más que la frecuencia”, explica.

La confianza también representa un reto. Las opiniones de otros consumidores, los comentarios públicos, la atención de las empresas y la claridad de la información influyen en la percepción de una marca. La relación digital ya no depende solo del mensaje que transmite una empresa, sino también de las experiencias que comparten sus usuarios.

“Las redes sociales ya no pueden verse como un canal aislado. Lo que ocurre ahí impacta en reputación, atención, ventas y fidelización; por eso, la estrategia debe estar conectada con el negocio. Estar presente ayuda, pero no alcanza: la diferencia está en aparecer con el contenido correcto cuando el consumidor está decidiendo”, puntualiza Manrique.

En adelante, el consumo seguirá distribuyéndose entre redes sociales, buscadores, creadores de contenido, marketplaces, reseñas y herramientas de inteligencia artificial. Las marcas que acompañen al usuario durante esa etapa previa a la compra tendrán mayores oportunidades de influir en su elección.

Temas Relacionados

redes socialesmarcasperu-economia

Más Noticias

Xiomy Kanashiro, Leslie Shaw, Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Valentino se sumaron a la Marcha del Orgullo 2026: fotos y videos

La movilización partió desde la avenida de la Peruanidad y avanzó por las principales avenidas del Cercado de Lima con actividades culturales y expresiones artísticas.

Xiomy Kanashiro, Leslie Shaw, Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Valentino se sumaron a la Marcha del Orgullo 2026: fotos y videos

El secreto científico del ceviche: por qué el limón transforma el pescado sin cocinarlo, según una especialista en bioingeniería

En diálogo con Infobae Perú, una experta en bioingeniería explica qué sucede cuando el ácido del limón entra en contacto con el pescado y por qué la frescura e higiene siguen siendo esenciales

El secreto científico del ceviche: por qué el limón transforma el pescado sin cocinarlo, según una especialista en bioingeniería

Cómo preparar ceviche clásico peruano en casa con ingredientes sencillos y en pocos minutos por el Día Nacional del Ceviche

Reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación y por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el ceviche fortalece su presencia en el escenario internacional

Cómo preparar ceviche clásico peruano en casa con ingredientes sencillos y en pocos minutos por el Día Nacional del Ceviche

San Isidro presenta la Ruta de los Árboles Patrimoniales con ejemplares de hasta 388 años

La iniciativa incluye un mapa con la ubicación de cinco ejemplares históricos para que vecinos y visitantes conozcan su valor ambiental, cultural e histórico

San Isidro presenta la Ruta de los Árboles Patrimoniales con ejemplares de hasta 388 años

La gasolina más barata y más cara de Lima este 27 de junio

El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

La gasolina más barata y más cara de Lima este 27 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez sustenta “fraude” con incendio de camión con actas y renuncia de secretario de ONPE: “Han entrado en su computadora”

Roberto Sánchez sustenta “fraude” con incendio de camión con actas y renuncia de secretario de ONPE: “Han entrado en su computadora”

Keiko Fujimori señala cómo quiere que la recuerden al finalizar el mandato como presidenta del Perú: “Que cumplí”

El TC ya decidió el futuro de Abencia Meza: Sentencia se publicará en las próximas semanas

Roberto Sánchez dice desconocer denuncia penal por “fraude”: “Un afiliado de Juntos por el Perú ha hecho eso”

JEE declara improcedente lista de Alianza para el Progreso para la Municipalidad de Lima

ENTRETENIMIENTO

Xiomy Kanashiro, Leslie Shaw, Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Valentino se sumaron a la Marcha del Orgullo 2026: fotos y videos

Xiomy Kanashiro, Leslie Shaw, Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Valentino se sumaron a la Marcha del Orgullo 2026: fotos y videos

Ethel Pozo explicó por qué ya no trabaja con su madre Gisela Valcárcel: “Estamos en distintas etapas”

Magaly Medina vivió momento incómodo en Cajamarca: “Alguien me lanzó cerveza”

Hugo García se muestra afectado por la tragedia en Venezuela y pide apoyo: “Faltan manos”

Pablo Heredia le pide “consejos” a Ivo Ezeta, expareja de Shirley Arica, tras admitir que se puso “celosito”

DEPORTES

Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026: Así quedaron Colombia, Portugal, RD Congo y Uzbekistán en la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026: Así quedaron Colombia, Portugal, RD Congo y Uzbekistán en la fecha 3

Roberto Mosquera no deja de admirarse por la plenitud de Hernán Barcos en Sporting Cristal: “Entrenarlo es disfrutar todos los días”

Perú Sub 19 perdió 3-0 ante Argentina en Copa Latina de vóley 2026: resumen y mejores jugadas del duelo amistoso

Resultados del Mundial 2026 HOY, sábado 27 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV

Resultados de la Copa Latina de vóley 2026 EN VIVO: así van la selección peruana y los demás equipos en este cuadrangular