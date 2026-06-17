Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 17 de junio de 2026

El programa cubre la situación de los combustibles, incluyendo el descenso de precios, y aborda la situación en Irán. Se plantean preguntas a la audiencia sobre temas políticos y sociales.

El precio de la gasolina en Perú muestra una tendencia descendente tras un periodo marcado por volatilidad y notables diferencias entre las tarifas ofrecidas en las estaciones de servicio. Según los reportes del 17 de junio de 2026, la reducción de los valores brinda un respiro para conductores particulares y para el sector del transporte, que había tenido que ajustar sus hábitos de consumo debido al sostenido incremento de los costos en meses previos.

En este contexto, la plataforma Facilito, desarrollada por Osinergmin, cobra importancia como herramienta para los usuarios. El sistema permite consultar en tiempo real los precios actualizados de los grifos del país, comparar tarifas y planificar la carga de combustible con mayor eficiencia. Esta funcionalidad facilita identificar los puntos de venta más convenientes y aprovechar las diferencias de precios que pueden encontrarse entre distintas zonas geográficas.

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Las gasolineras en el Perú cotizan a mejor precio el petróleo siendo esto un respiro para los transportistas

Los datos actualizados para Lima HOY 17 de junio muestran:

Gasohol Regular (90 octanos):

Gasohol Premium (95-97 octanos):

Diésel B5 S-50 UV:

De acuerdo con la información recopilada, la diferencia entre el valor más bajo y el más alto evidencia una dispersión considerable que se repite en otras regiones del país.

Un surtidor moderno de combustible con pantalla digital muestra los precios de gasolina, diésel, GNV y GLP junto al logo de Osinergmin en una estación de servicio en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar los precios más bajos en Lima y otras regiones

La distribución de los precios varía de acuerdo al distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular figura entre los valores más bajos de Lima Este, con precios desde S/ 17,19. En Villa El Salvador, el gasohol regular inicia en S/ 17,59, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se encuentra en S/ 19,97 dentro del mismo distrito.

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En el Cercado de Lima:

En Los Olivos:

En el Callao:

Fuera de la capital, los precios también presentan diferencias. En Cusco, el diésel se comercializa entre S/ 19,67 y S/ 23,49 por galón, reflejando el mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular parte desde S/ 18,86 en el distrito de San Juan Bautista.

Una estación de servicio peruana presenta sus surtidores de GNV, GLP, Diésel y Gasolina en un entorno urbano, reflejando la diversidad de opciones de combustible disponibles en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito, la herramienta clave para los transportistas

Facilito se ha consolidado como una herramienta esencial para los consumidores peruanos al ofrecer información transparente y actualizada sobre los precios de los combustibles en las estaciones de servicio del país. Su utilidad radica en permitir a los usuarios comparar tarifas, identificar las ubicaciones más convenientes y tomar decisiones informadas para optimizar sus gastos, especialmente en un contexto de variaciones frecuentes en el mercado energético.

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Entre las ventajas que ofrece Facilito destacan:

Consulta en tiempo real de precios en grifos de todo el país.

Visualización de estaciones por cercanía y costo.

Actualización diaria de tarifas para todos los tipos de combustible.

Identificar estos contrastes resulta fundamental para quienes abastecen sus vehículos de forma regular, ya que elegir los puntos de venta más económicos puede traducirse en un ahorro relevante a lo largo del tiempo.

La gasolina superior y regular reflejarán disminuciones superiores a los dos lempiras por galón. (FOTO: HRN)

Cómo utilizar Facilito para reducir el gasto

La plataforma Facilito se consolida como un recurso clave para quienes buscan optimizar el gasto en combustible en Perú. Su diseño adaptable a dispositivos móviles permite a los conductores acceder de manera ágil a información relevante sobre precios y puntos de venta, beneficiando tanto a particulares como a transportistas que requieren ajustar sus recorridos y presupuestos.

El proceso para utilizar Facilito resulta sencillo y accesible. Los usuarios deben ingresar a la página web desde cualquier navegador. Una vez dentro, se puede navegar hasta la sección “Combustibles”, donde se despliega la opción para elegir el tipo de producto que se desea consultar, como gasoholes, diésel o GLP. Posteriormente, el sistema permite especificar la ubicación, ya sea seleccionando el distrito o provincia de interés, o bien activando la función de localización en el propio dispositivo para obtener resultados personalizados.

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Ilustración de la app Facilito de Osinergmin en un mapa de Lima, conectando un smartphone con estaciones de servicio para comparar precios de combustible y guiar al usuario hacia el ahorro inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el usuario completa estos pasos, Facilito genera un listado con las estaciones de servicio cercanas y sus respectivos precios, actualizados en tiempo real. La plataforma ofrece la posibilidad de ordenar los resultados según el costo del combustible o la distancia al punto de abastecimiento, facilitando la identificación de la opción más conveniente. Además, se muestra la dirección exacta de cada grifo, lo que simplifica la planificación de rutas y reduce el tiempo dedicado a la búsqueda.

Pasos para consultar precios en Facilito:

Acceder al sitio web de Facilito desde un navegador.

Seleccionar la opción “Combustibles” en el menú principal.

Elegir el tipo de combustible (gasoholes, diésel, GLP).

Indicar la ubicación deseada o activar la localización automática.

Revisar el listado de grifos con precios actualizados y ordenar según preferencia (precio o distancia).

Largas filas de automóviles esperan cargar combustible en una estación de servicio con surtidores marcados con 'emergencia' al anochecer, reflejando una situación crítica en el abastecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ha ido bajando la gasolina en el Perú?

El precio de la gasolina en Perú ha experimentado una tendencia a la baja en los últimos meses, reflejando cambios en los mercados internacionales de combustibles y ajustes internos en la estructura de precios locales. Esta disminución responde tanto a la caída en el costo internacional del petróleo como a medidas adoptadas en el país para estabilizar el precio en los grifos.

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Una mano inserta una boquilla de combustible en el tanque de un automóvil blanco, reflejando las preocupaciones actuales sobre los precios de la gasolina y el suministro de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas de Perú, explicó que la reducción en el precio de la gasolina se vincula principalmente a la menor cotización del barril de petróleo a nivel global. Según Herrera Descalzi, cuando el precio internacional del crudo baja, las refinerías y distribuidores locales trasladan parte de esa reducción al consumidor final, lo que se refleja en un alivio para los conductores y sectores que dependen del combustible.

Estación de servicio en Lima muestra surtidores de gasolina, GLP, GNV y diésel mientras autos hacen fila, con el tótem de Osinergmin y Facilito destacando la información de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herrera Descalzi también señaló que la política fiscal y los mecanismos de regulación juegan un papel importante en la formación de los precios internos. Aunque persisten factores como la volatilidad del tipo de cambio y los costos logísticos, el efecto combinado de la baja internacional y las políticas nacionales ha contribuido a una reducción sostenida en el precio de la gasolina en el mercado peruano.

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¿Cómo se beneficia el Perú ante la reapertura del estrecho de Ormuz?

La reapertura del estrecho de Ormuz ha generado expectativas positivas para la economía peruana, especialmente en lo relacionado con la importación de combustibles. Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas de Perú, indicó que este canal marítimo es fundamental para el comercio mundial de petróleo, por lo que su reapertura facilita el abastecimiento global y reduce los riesgos de interrupciones en la cadena de suministro.

Herrera Descalzi explicó que, con el restablecimiento del tránsito por el estrecho, los mercados internacionales tienden a estabilizarse, lo que se traduce en una mayor disponibilidad de petróleo y derivados para países importadores como Perú. Esta situación contribuye a una mayor previsibilidad en los precios y a evitar aumentos repentinos que puedan impactar a los consumidores y al sector productivo nacional.

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El contenido incluye a Donald Trump y Emmanuel Macron sentados durante una reunión con banderas de Estados Unidos y Francia. Se menciona el Estrecho de Ormuz y la decisión de Irán sobre tarifas de tránsito. El programa cubre eventos de diplomacia y seguridad marítima.

De acuerdo con Herrera Descalzi, la normalización del flujo de crudo por esta vía también permite que los costos de transporte y seguros disminuyan, beneficiando directamente a la economía peruana. En este contexto, los importadores peruanos pueden negociar mejores condiciones y acceder a precios más competitivos, lo que ayuda a mantener la estabilidad en el mercado interno de combustibles.