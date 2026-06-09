Se trepan por ventanas, abren puertas y echan somníferos: la banda que aterra a San Martín de Porres no para

Vecinos de las asociaciones Chasqui y Chucmibamba reportaron hasta quince casas asaltadas en un mes y exigieron intervención de las autoridades y presencia del alcalde (Créditos: ATV)

Una serie de robos nocturnos en viviendas encendió la alarma en San Martín de Porres. Vecinos de las asociaciones Chasqui y Chicmabamba denunciaron que un grupo de once delincuentes irrumpió en inmuebles y se llevó electrodomésticos, televisores y equipos de cómputo. Los testimonios apuntan a un posible uso de somníferos, porque varias víctimas aseguraron que no percibieron el ingreso.

En el último mes, residentes reportaron asaltos en hasta quince casas y pidieron una respuesta inmediata de las autoridades, además de la presencia del alcalde del distrito. La preocupación no se limita al número de hechos: también inquieta el modo de operar, con accesos por puertas y ventanas, y retiros sin apuro pese a la activación de alarmas vecinales, según información de ATV.

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Las denuncias iniciales surgieron en la asociación Chasqui, donde moradores alertaron sobre una banda que ronda la zona y actúa de madrugada. A partir de esos reportes, aparecieron nuevas imágenes que, según los vecinos, muestran ataques con el mismo patrón en un punto cercano: la asociación Chicmabamba, a pocas cuadras, dentro de San Martín de Porres.

Los testimonios sostienen la hipótesis de un posible uso de somníferos, porque varias víctimas afirmaron que no percibieron el ingreso mientras dormían - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

En esas grabaciones, los sospechosos avanzan con coordinación y cargan artefactos de gran tamaño con aparente facilidad. En una escena, de acuerdo con el relato vecinal, trasladan televisores que habrían sido retirados del segundo piso de un predio. Para los residentes, el material confirma que el grupo conoce los movimientos del barrio y aprovecha los horarios de menor vigilancia.

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Uno de los aspectos más sensibles del caso es la sospecha de sustancias para inducir sueño. Varias personas afirmaron que estaban descansando cuando ocurrió el ingreso y que recién notaron el robo al despertar. “Mi hija estaba durmiendo y tuve que apagar las luces y ahí entraron a robarse. Llevaron todas las cosas en el primer piso, electrodomésticos”, señaló una vecina al medio.

El temor llevó a algunas familias a reforzar sus casas. Otras dos afectadas, según contaron moradores, instalaron rejas en las ventanas porque por ese punto habrían trepado los intrusos. La tensión también se reflejó en el discurso de una vecina, que exigió acciones concretas y lanzó una advertencia. “Si no van a hacer las autoridades nada, vamos a actuar con nuestras propias manos. Estábamos durmiendo, pero como le digo, no hemos sentido nada”,mencionó otra residente.

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Los testimonios sostienen la hipótesis de un posible uso de somníferos, porque varias víctimas afirmaron que no percibieron el ingreso mientras dormían - Créditos: ATV.

Otro testimonio detalló pérdidas y daños dentro del inmueble. “Se metieron por la ventana, se sacaron dos televisores y una laptop y palanquearon también la puerta de mi cuarto”, relató una residente, al describir cómo forzaron accesos internos.

Los vecinos sostienen que la repetición de casos volvió insuficientes las medidas comunitarias, incluso cuando se activa la alarma barrial. Por eso, reclamaron patrullaje sostenido, intervención de las autoridades competentes y presencia del alcalde de San Martín de Porres para contener una ola delictiva que, según sus reportes, ya golpeó a varias calles del sector.

Robo en SMP

No es el único caso de inseguridad ciudadana. Cámaras de seguridad registraron el asalto a un empresario en la avenida Perú, en San Martín de Porres, el 30 de marzo, poco después de retirar S/10.000 de una entidad bancaria. Según imágenes difundidas por Latina Noticias, dos sujetos armados lo siguieron, lo interceptaron a plena luz del día, dispararon al aire para intimidar y lo golpearon para arrebatarle el dinero. El ataque ocurrió cerca del parque José Olaya.

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Las grabaciones muestran que los agresores esperaron desde un auto estacionado y escaparon en el mismo vehículo, pese a que dos efectivos de la Policía Nacional llegaron casi de inmediato y realizaron disparos para intentar detenerlos. Vecinos y comerciantes denunciaron que los asaltos son frecuentes en la zona y que el “marcaje” cerca de bancos se repite.