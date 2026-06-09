Perú

Roberto Sánchez responde a Ipsos tras proyección favorable a Keiko: “Es difícil decir que las cosas no son extrañas”

El candidato de Juntos por el Perú cuestionó las proyecciones que anticipan una posible remontada de Keiko Fujimori y pidió esperar el conteo total de la ONPE antes de sacar conclusiones

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Imagen dividida: a la izquierda, un hombre de gafas sostiene un documento con tablas y casillas; a la derecha, Roberto Sánchez Palomino, con gafas y camisa de cuello verde
El exministro Roberto Sánchez Palomino y un analista electoral debaten sobre los resultados y el futuro político de Perú, en un contexto de incertidumbre. (Infobae)

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, restó importancia a los escenarios planteados por el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, quien señaló que el ingreso del voto extranjero y la resolución de las actas observadas podrían terminar favoreciendo a Keiko Fujimori. Aunque reconoció que el resultado aún no está definido, aseguró que su agrupación mantiene la confianza en los votos pendientes de contabilización.

Durante una entrevista concedida a Hildebrant en sus Trece, Sánchez recordó que las proyecciones electorales son solo estimaciones y sostuvo que el único resultado válido será el que arroje el cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) una vez procesada la totalidad de actas.

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“Las probabilidades son eso, no son hechos. Estamos igual con la expectativa. Todavía hay un tramo importante que es respetar la transparencia de los votos y el sentido del voto de todo lo que falta”, afirmó.

Sánchez considera “extraño” lo dicho por Ipsos

Consultado sobre los recientes movimientos registrados en el escrutinio y los escenarios planteados por Ipsos, el candidato reconoció que la situación le genera interrogantes.

“Sí, la política en el Perú es bien difícil decir que las cosas no son extrañas”, respondió al ser preguntado directamente si le parecía extraño la declaración de Alfredo Torres sobre la posibilidad de que la candidata Keiko Fujimori se lleva la victoria de estas elecciones.

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Roberto Sánchez
Roberto Sánchez lidera el conteo rápido de Ipsos y Transparencia, pero Keiko Fujimori va liderando el conteo de la ONPE. - Crédito AP Foto/Guadalupe Pardo

No obstante, precisó que el resultado final deberá sustentarse en la evidencia electoral. “La data, la evidencia, el acta, el voto, se demuestra también en el campo. Nosotros tenemos la expectativa de que ese resultado expresado en las actas, fuere de donde fuere, se ponga en evidencia”, manifestó.

“Nos sentimos ya ganadores”

Pese a que el escrutinio nacional continúa y todavía faltan votos por contabilizar, Sánchez aseguró que su agrupación considera un logro haber llegado hasta esta etapa del proceso electoral.

“Nosotros nos sentimos ya ganadores, porque contra todo pronóstico, sin plata, sin recursos, este movimiento llegó a la segunda vuelta y hoy representa una esperanza para millones de peruanos”, declaró.

El candidato sostuvo que su organización continuará vigilando el conteo y defendiendo los votos mediante los mecanismos previstos por la legislación electoral.

“Ahora toca la defensa del voto con todo el mecanismo del debido proceso y la justicia electoral”, indicó.

Confía en los votos pendientes

Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tirando de una banda presidencial. El Palacio de Gobierno de Perú se ve al fondo.
Una ilustración acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tirando de la banda presidencial peruana, con el Palacio de Gobierno de Perú de fondo, simbolizando una confrontación política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ser consultado sobre si mantiene la confianza en una eventual victoria, Sánchez aseguró que aún existen votos que no han sido incorporados al resultado oficial y que podrían influir en el desenlace de la elección.

“Confiamos en esa voluntad de los votos que aún no se expresan, no están aquí presentes, y vamos con serenidad para luchar con el debido proceso por ese voto legítimo que nos ha puesto aquí en esta inmensa responsabilidad”, señaló.

Asimismo, afirmó que la segunda vuelta ha permitido consolidar un movimiento político que, según dijo, llegó al balotaje pese a los pronósticos adversos y a una campaña en su contra.

“Creo que la recuperación de la democracia y el fin del fujimorismo es una esperanza que hay que reafirmar”, concluyó.

Las declaraciones de Sánchez se producen mientras la ONPE continúa actualizando los resultados de la segunda vuelta presidencial y los organismos electorales se preparan para resolver las actas observadas que podrían influir en una de las elecciones más ajustadas de los últimos años.

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