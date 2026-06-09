Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Huancayo este 9 de junio

Antes de salir del hogar, checa la predicción del clima en Huancayo para las siguientes horas en este martes 9 de junio.
En Huancayo se espera una temperatura máxima de 16 grados centígrados y una mínima de -2 grados centígrados.
En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.
En el mismo sentido, la nubosidad será del 41% en el transcurso del día y del 23% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora en la noche.
PUBLICIDAD
Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 8.
Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se cuenta con 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.
En la provincia de Huancayo, por su parte, existen tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.
El estado del tiempo que más predomina es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual está presente justo en la ciudad de Huancayo.
PUBLICIDAD
El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad constante durante todas las estaciones del año.
El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.
El clima en Perú
En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
PUBLICIDAD
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
Más Noticias
Jefferson Farfán habría acusado a Darinka Ramírez de gastar dinero de su hija en su segunda bebé y ella responde con contundentes pruebas
La empresaria presentó boletas y detalles de las tallas adquiridas para demostrar que las prendas estaban destinadas a la hija que comparte con el exfutbolista, luego de que surgieran cuestionamientos por la categoría “bebé” consignada en los comprobantes de compra
Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 95.685% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El organismo pidió a los partidos políticos a esperar el 100% del procesamiento de las actas
Arequipa: el pronóstico del tiempo para este 9 de junio
El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva
Las últimas previsiones para Piura: temperatura, lluvias y viento
Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú
Las últimas previsiones para Cuzco: temperatura, lluvias y viento
Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD