Perú

Arequipa: el pronóstico del tiempo para este 9 de junio

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este martes?, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Arequipa.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este martes, se estima que en Arequipa habrá un 6% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 17 centígrados y una mínima de 7°. La nubosidad será del 80% y por la noche habrá una probabilidad del 2% de lluvias.

PUBLICIDAD

La predicción del clima en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se registran en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se distingue por ser árido y templado, con nula humedad en todas las estaciones del año.

Este clima árido se siente en la ciudad de Arequipa, que se encuentra a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas precipitaciones, siendo febrero el mes más lluvioso.

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está a un costado de la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

PUBLICIDAD

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en ArequipaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Jefferson Farfán habría acusado a Darinka Ramírez de gastar dinero de su hija en su segunda bebé y ella responde con contundentes pruebas

La empresaria presentó boletas y detalles de las tallas adquiridas para demostrar que las prendas estaban destinadas a la hija que comparte con el exfutbolista, luego de que surgieran cuestionamientos por la categoría “bebé” consignada en los comprobantes de compra

Jefferson Farfán habría acusado a Darinka Ramírez de gastar dinero de su hija en su segunda bebé y ella responde con contundentes pruebas

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 95.685% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El organismo pidió a los partidos políticos a esperar el 100% del procesamiento de las actas

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 95.685% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Huancayo este 9 de junio

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Huancayo este 9 de junio

Las últimas previsiones para Piura: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Las últimas previsiones para Piura: temperatura, lluvias y viento

Las últimas previsiones para Cuzco: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Las últimas previsiones para Cuzco: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 95.685% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 95.685% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

Roberto Sánchez sobre posible vuelco a favor de Keiko Fujimori, según Ipsos: “No son hechos, nosotros nos sentimos ganadores”

Tendencias redes sociales tras los resultados del conteo rápido: "Nieto", "ONPE", "Tetra"

Resultado de Elecciones podría demorar hasta dos semanas: Más de 1.500 actas en revisión

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán habría acusado a Darinka Ramírez de gastar dinero de su hija en su segunda bebé y ella responde con contundentes pruebas

Jefferson Farfán habría acusado a Darinka Ramírez de gastar dinero de su hija en su segunda bebé y ella responde con contundentes pruebas

Onelia Molina y Kevin Díaz se hospedaron juntos en exclusiva suite presidencial de Cartagena, pero evitan confirmar romance

Pamela Franco rechaza una posible propuesta de matrimonio de Christian Cueva: “Me parecería un chiste”

Karla Casós confirma la muerte de su esposo y conmueve con desgarrador mensaje: “El mundo se detuvo con su partida hace un año”

Gisela Valcárcel marca distancia con Edson Dávila y aclara cómo quedó su vínculo: “Tengo respeto por él, pero mis amigos son pocos”

DEPORTES

Juan Pablo II sumó a Hugo Ancajima, tricampeón con Universitario, como préstamo para el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Juan Pablo II sumó a Hugo Ancajima, tricampeón con Universitario, como préstamo para el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Perú vs España 1-3: goles y resumen de la derrota ‘bicolor’ en amistoso por fecha FIFA 2026

Golazo de Jairo Vélez para descuento en Perú vs España en partido amistoso por fecha FIFA 2026

Programación de la Semana 1 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV

El increíble autogol de Pedro Gallese para el 3-0 en Perú vs España, amistoso por fecha FIFA 2026