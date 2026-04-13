Misión de observación de la OEA saluda ampliación de las elecciones por un día más hasta el 13 de abril

Misión de la OEA saluda ampliación de las elecciones por un día más hasta el 13 de abril. (Foto: OEA)

Como parte de sus funciones de observación de la misión de la OEA destinada al Perú durante las elecciones generales, la institución internacional emitió un comunicado en el que saludó la extensión de la jornada electoral en el país, lo que permitirá que 52.261 personas ejerzan el derecho al voto el lunes 13 de abril de forma excepcional.

La medida tomada por el Jurado Nacional de Elecciones, se produjo en respuesta a la falta de material electoral que impidió la instalación de 211 mesas de votación durante la jornada electoral en distintos puntos de la capital y en dos circunscripciones de Estados Unidos.

La decisión, adoptada tras el pedido de la Defensoría del Pueblo, entidad autónoma, busca garantizar la participación de los electores afectados, según informaron tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en comunicados divulgados este domingo 12 de abril.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, liderada por Víctor Rico Frontaura, constató que la jornada se desarrolló con tranquilidad en la mayoría de los mil recintos observados tanto en territorio nacional como en el exterior, aunque su equipo identificó demoras en la apertura de mesas y la suspensión del sufragio en trece locales. En este contexto, la misión internacional anticipó que mañana desplegará observadores adicionales en los puntos pendientes de votación, según el comunicado difundido por la OEA.

Misión de la OEA saluda ampliación de las elecciones por un día más hasta el 13 de abril. (Foto: OEA)

Reacciones institucionales

Por su parte, el presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, atribuyó el contratiempo a la empresa Servicios Generales Galaga, responsable de la logística para la entrega de materiales electorales, según recogió el propio Jurado Nacional de Elecciones.

Como medida correctiva, los afectados podrán votar el lunes 13 de abril, entre las 07:00 y 18:00 en Lima Metropolitana y en dos circunscripciones de Estados Unidos, conforme a las disposiciones aprobadas y difundidas por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones en un comunicado oficial.

La autoridad electoral también solicitó al Ministerio de Trabajo otorgar facilidades para que los trabajadores puedan acudir a votar ese día, y pidió a la Presidencia del Consejo de Ministros mantener habilitados los centros educativos que sirven como locales de sufragio.

JNE dispuso que las elecciones generales se extienda hasta este lunes 13 de abril en las mesas que no se pudieron abrir. RPP

En un comunicado oficial firmado por su presidente, Roberto Burneo, el Jurado Nacional de Elecciones subrayó que la resolución tiene sustento en disposiciones constitucionales y legales que amparan la protección del derecho al voto. Burneo precisó: “Esta decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones la realizamos en el marco constitucional y legal”. Agregó que corresponde a otras autoridades asumir las responsabilidades por las situaciones presentadas, según informó el Jurado Nacional de Elecciones.

La Defensoría del Pueblo también celebró la resolución, indicando en un comunicado oficial que “garantiza elecciones transparentes, la cual fortalece la democracia y la gobernanza en el país”, y que resulta relevante para definir la votación de cifra repartidora de diputados y senadores en la circunscripción de Lima, según señaló la Defensoría.

El Jurado Nacional de Elecciones advirtió también contra la difusión de encuestas de conteo rápido o estimaciones similares mientras se completa la votación. Esta decisión responde a la necesidad de respetar la legalidad y garantizar la equidad del proceso, conforme a las directrices divulgadas este domingo.