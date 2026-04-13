Jorge Luna se mostró sorprendido al ver su foto usada en promociones escolares durante las elecciones. “No sé qué está pasando”

El comediante Jorge Luna, visiblemente sorprendido, reacciona a la inesperada aparición de su fotografía en promociones escolares durante las recientes elecciones.

El creador de contenido Jorge Luna experimentó un episodio singular durante las Elecciones Generales 2026 en Perú. Durante la jornada, el comediante y conductor de ‘Hablando Huevadas’ descubrió que su imagen se utilizó en decoraciones de promociones escolares en diferentes colegios del país. La noticia se viralizó rápidamente tras la difusión de fotografías a través de sus redes sociales.

Mientras cientos de ciudadanos acudían a instituciones educativas para ejercer su derecho al voto, Luna recibió mensajes de seguidores que documentaron la presencia de su rostro en la ornamentación de salones escolares. En varias puertas de colegios públicos y privados aparecieron impresos carteles que mostraban al humorista vestido con toga y birrete, símbolo tradicional del cierre de la etapa escolar. La peculiaridad de la escena recayó en que los estudiantes eligieron a Jorge Luna como figura referencial para celebrar el logro académico.

El propio Luna compartió en sus historias de Instagram varias de estas imágenes, dejando constancia de su asombro con expresiones como: “No sé qué está pasando”. En otra publicación en su feed, escribió: “La decoración de un aula en alguna parte del Perú”, lo que generó una amplia respuesta entre los usuarios.

El comediante Jorge Luna expresó su sorpresa y confusión al encontrar su imagen disfrazado de graduado en promociones escolares, utilizadas incluso en locales de votación durante las elecciones.

El fenómeno evidencia la penetración del personaje en la cultura popular peruana, donde la viralidad de los contenidos digitales y el impacto de figuras del entretenimiento trascienden las pantallas y se insertan en la vida cotidiana de colegios e instituciones educativas. La imagen de Luna ha sido adoptada espontáneamente por estudiantes que se identifican con su humor y estilo, convirtiéndolo en símbolo de promoción escolar sin que exista una campaña institucional o acuerdo comercial.

La reacción del humorista, lejos de cualquier polémica, se limitó a compartir los mensajes y fotografías que le enviaron sus seguidores, mostrando sorpresa y sentido del humor ante la insólita situación. La respuesta en plataformas como Instagram y X (antes Twitter) estuvo marcada por comentarios que celebraron el ingenio de los estudiantes y la capacidad del comediante para conectar con distintas generaciones.

La imagen de Jorge Luna en traje de graduación fue utilizada en una promoción escolar visible en una cabina de votación peruana, generando sorpresa en el comediante.

Jorge Luna compartió peculiar momento en la cola de las elecciones 2026

El ambiente de las Elecciones Generales 2026 en Perú estuvo caracterizado por largas filas, demoras en la instalación de mesas y una participación masiva a lo largo de la jornada. En este contexto, Jorge Luna también relató a sus seguidores un episodio vivido mientras esperaba votar, reforzando su cercanía con el público y su presencia en la discusión social del día.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el conductor de ‘Hablando Huevadas’ mostró los pasillos repletos de votantes y narró su dificultad para encontrar la mesa asignada. “No encuentro mi mesa”, dijo Luna entre risas, ilustrando los desafíos logísticos de la jornada electoral.

Luego de recorrer el recinto, el comediante finalmente localizó su mesa y se sumó a la fila, documentando el momento con humor. “Jorgito, humildad”, expresó mientras grababa la larga espera, en una actitud que fue celebrada por sus seguidores en redes sociales.

Jorge Luna, integrante de Hablando Huevadas, compartió en Instagram el curioso momento que vivió al buscar su mesa de votación durante las Elecciones 2026.

Este tipo de episodios refuerzan el vínculo de figuras públicas como Jorge Luna con la ciudadanía, al mostrar su participación en eventos de relevancia nacional y la manera en que su imagen se inserta en situaciones cotidianas. La interacción constante con su audiencia y la disposición para compartir momentos personales contribuyen a consolidar su popularidad y el alcance de su contenido digital.

La experiencia vivida por Luna durante la jornada electoral y la peculiaridad de ver su rostro en promociones escolares reflejan la manera en que los creadores de contenido han ganado espacio en la cultura popular, trascendiendo los límites tradicionales de los medios y estableciéndose como referentes para distintos públicos.