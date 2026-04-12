Perú

Voto rápido en las Elecciones 2026: quiénes acceden y cómo funciona el sistema especial

La ONPE habilitará mesas exclusivas para personal de seguridad, salud, transporte y prensa, con el objetivo de asegurar su participación electoral y evitar ausencias en servicios esenciales el domingo 12 de abril

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Elecciones - Adulto Mayor -Perú - 24 de abril
Adultos mayores tienen derecho al voto rápido. Foto: Andina.

El voto rápido es una modalidad implementada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para las Elecciones Generales 2026.

Esta estrategia permite que ciudadanos con funciones críticas puedan ejercer su derecho al sufragio en el lugar donde se encuentren destacados el día de la elección, sin necesidad de trasladarse a su local habitual.

El sistema emplea cédulas de reserva en mesas especiales, lo que garantiza que el proceso no altere el padrón original y mantiene la trazabilidad de los votos.

Los beneficiarios del voto rápido son, principalmente, miembros de las Fuerzas ArmadasPolicía Nacional del PerúBomberos Voluntariostransportistas acreditados y personal de salud en servicio.

Además, la ONPE incluyó a periodistas y comunicadores con acreditación, quienes cumplen funciones de cobertura informativa durante la jornada electoral.

Esta medida busca evitar el ausentismo y asegurar la continuidad de servicios esenciales, al tiempo que preserva el derecho democrático de estos sectores.

Las personas con movilidad reducidamujeres embarazadas y adultos mayores mantienen su atención preferencial en los locales asignados, sin requerir padrón especial.

Gráfico de la ONPE.
Gráfico de la ONPE.

Procedimiento y logística del voto rápido

El procedimiento es sencillo: los ciudadanos beneficiados deben acercarse al coordinador de mesa con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

El personal de la ONPE verifica la identidad y entrega la cédula de sufragio correspondiente. El sistema fue diseñado para agilizar los flujos en los centros de votación, evitando aglomeraciones y permitiendo que los servicios estratégicos sigan operando sin interrupción.

Este mecanismo resulta fundamental ante el regreso a la bicameralidad, ya que en 2026 se elegirán de forma simultánea senadores y diputados.

La ONPE coordina con entidades públicas y privadas para la remisión anticipada de padrones de trabajadores, optimizando la cobertura y el registro de los votantes en condición especial.

El voto rápido no solo facilita la participación de quienes trabajan durante la jornada electoral, sino que también contribuye a la transparencia y eficiencia del proceso, bajo la supervisión directa de la ONPE.

Paso a paso para votar de manera ordinaria

  • El primer paso consiste en consultar el local de votación asignado. La ONPE recomienda a los electores verificar, antes de salir de casa, el lugar exacto donde les corresponde sufragar. Esta información puede consultarse en la web oficial de la organización.
  • El segundo punto es llevar el DNI. Este documento es el único válido para ejercer el derecho al voto y será requerido en todo momento durante el proceso. Reniec precisó que se podrá votar con DNI vencido o amarillo.
  • Una vez en el local, es importante ubicar la mesa de sufragio correspondiente. Al ingresar, los electores deben revisar los croquis y carteles de orientación dispuestos en el recinto para identificar la ubicación de su mesa. Este paso agiliza el flujo de personas y evita demoras.
  • Al llegar a la mesa, el siguiente paso es identificarse ante los miembros de mesa. El votante debe presentar su DNI y proporcionar su número de orden, lo que permitirá a los encargados verificar los datos y dar curso al procedimiento.
  • Posteriormente, el ciudadano recibirá la cédula de votación, la cual debe estar firmada por el presidente de mesa. La ONPE enfatiza la importancia de verificar la firma antes de dirigirse a la cámara secreta.
  • Dentro de la cámara secreta, el elector podrá emitir su voto marcando las opciones de su preferencia. Una vez completado este paso, debe doblar la cédula y depositarla en el ánfora dispuesta para tal fin.
  • El último paso es registrar la participación. Para ello, el votante debe firmar y colocar su huella en la lista de electores, recoger su DNI y asegurarse de que su intervención haya quedado registrada correctamente.
  • Recuerda que tu voto es confidencial y no debes enseñar ni tomar foto dentro del aula. Respeta las normas para evitar demoras.

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