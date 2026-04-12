Piero Corvetto afirma que la ONPE ha “conseguido limitar el impacto negativo” en las elecciones

Corvetto pidió disculpas a los electores que no pudieron votar por no haber llegado el material electoral.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró que la institución logró reducir el “impacto negativo” de la falta de material electoral en los comicios de este domingo 12 de abril.

En conferencia de prensa, ante una pregunta respecto a cómo comprometería el resultado de las elecciones que 63.300 electores no votaron por no haberse instalado sus mesas de sufragio.

“La diferencia que usted plantea es una diferencia de segunda vuelta, no de primera vuelta. Estaría planteando que todos esos votos son de un candidato. Los votos se distribuyen según la preferencias y las opciones políticas que cada uno de los ciudadanos escoge”, declaró.

En esa línea, Corvetto consideró que el retraso en la entrega de material electoral fue un “problema logístico que hemos hecho todo lo humanamente posible para resolver y para disminuir el impacto negativo en la elección”.

“Y hemos conseguido limitar el impacto negativo reduciendo a 15 locales y a 210 mesas aquellas que no pudieron recibir material electoral a pesar de los problemas que hemos tenido para el despliegue del mismo”, añadió.

Más de 60 mil electores fueron afectados

Más de 63 mil peruanos quedaron excluidos de las Elecciones 2026 al no poder emitir su voto en Lima, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) este 12 de abril. El organismo electoral precisó que 63 mil 300 electores resultaron directamente afectados por la falta de materiales en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, donde 15 locales no pudieron abrir.

Jefe de la ONPE se disculpó por las demoras y la falta de material electoral que nunca llegó a 211 mesas de sufragio | Latina TV

La ONPE señaló que el retraso obedeció a problemas logísticos en la distribución de materiales electorales, lo que impidió habilitar 211 mesas de sufragio en Lima y dejó sin mesas de sufragio a esos distritos. Las autoridades iniciarán procedimientos que garanticen la exoneración total de multas para los votantes y miembros de mesa perjudicados, informó el jefe del organismo, Piero Corvetto.

Durante la conferencia de prensa, Corvetto pidió disculpas “personales e institucionales” a quienes se vieron impedidos de votar o de asumir el rol de miembros de mesa, comprometiéndose a gestionar que nadie reciba sanciones económicas.

Informó que el despliegue de material electoral incluyó envíos por río y aire para cubrir todo el país, aunque solo Lima registró situaciones críticas. En la jornada, la ONPE logró instalar el 99,8% de las 92 mil 12 mesas previstas, quedando sin habilitar únicamente las correspondientes a la capital.

Intervenidos

La Contraloría General de la República intervino la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el 12 de abril de 2026 tras un retraso en la instalación de mesas de votación por la demora en la distribución del material electoral, según informó la entidad de control en un comunicado.

El despliegue incluyó la movilización de 30 auditores en sedes de la ONPE y en el almacén general de Lurín, focalizándose en los lugares donde se identificaron las principales incidencias, de acuerdo con la Contraloría. Además, miembros de la Fiscalía y la Dirección contra la Corrupción de la Policía (Dircocor) realizaron diligencias en la sede electoral.