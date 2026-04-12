Perú

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Guardar
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Para los residentes y turistas que visitan esta ciudad de Perú, conocer la probabilidad de lluvias o de elevadas temperaturas contribuye a evitar accidentes, prevenir afectaciones a la salud y minimizar trastornos en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio en Tarapoto utilizan la información meteorológica para programar recursos y definir jornadas laborales.

En este contexto, el pronóstico del clima en Tarapoto para este lunes, 13 de abril es:

Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 32ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 20ºC.

En el sector agrícola, contar con datos meteorológicos resulta fundamental para prever periodos de lluvias o sequías y así optimizar las decisiones relacionadas con la producción. Además, tener acceso al pronóstico del clima en Tarapoto, Perú, posibilita organizar de manera eficiente actividades al aire libre, viajes o eventos dentro de la ciudad.

¿Cuándo es el mejor momento para visitar Tarapoto?

El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Tarapoto, ubicada en la región amazónica de Perú, se caracteriza por ser cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Las temperaturas suelen oscilar entre los 24 y 33 grados Celsius, con mínimas que rara vez bajan de los 21 grados. La sensación térmica puede incrementarse debido a la humedad constante, lo que genera una atmósfera calurosa tanto de día como de noche.

Las lluvias en Tarapoto son frecuentes, principalmente entre los meses de noviembre y abril. Durante este periodo, las precipitaciones pueden ser intensas y provocar crecidas en ríos y quebradas cercanas. El resto del año el clima sigue siendo húmedo, aunque con lluvias menos abundantes, lo que favorece la presencia de una vegetación exuberante y verde de manera permanente.

La humedad relativa suele situarse por encima del 70%. Esta condición influye en las actividades diarias de los habitantes y visitantes, quienes optan por vestimenta ligera y protección ante las frecuentes lluvias. Las condiciones climáticas de Tarapoto benefician el desarrollo agrícola, especialmente de cultivos tropicales y definen el ecosistema propio de la zona amazónica.

¿Qué puedo visitar en Tarapoto?

Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Ubicada a 356 m s.n.m. entre los ríos Shilcayo y Cumbaza, la ciudad está rodeada de paisajes exuberantes que incluyen cascadas como Ahuashiyacu y Huacamaillo, la espectacular Laguna Azul con su parque acuático Yakupark y la Cordillera Escalera, un área de conservación ideal para caminatas y avistamiento de aves como el gallito de las rocas.

Estos sitios, accesibles por carretera o senderos, ofrecen experiencias de aventura como rafting, canotaje y expediciones nocturnas, atrayendo a viajeros que buscan naturaleza y adrenalina. Además, el clima tropical, especialmente en la temporada seca (junio a septiembre), facilita la exploración de estos atractivos.

Más allá de su entorno natural, Tarapoto destaca por su riqueza cultural y su fusión de tradiciones indígenas, coloniales y mestizas, lo que enriquece la experiencia turística. La cercana ciudad de Lamas, a 22 km, ofrece una inmersión en la cultura quechua-lamista con su arquitectura única, festividades y el icónico castillo lamista.

En esta ciudad la Plaza de Armas y eventos como el Aniversario de Tarapoto (20 de agosto) y la Santísima Cruz de los Motilones (julio) celebran la herencia local con danzas, música y gastronomía. La Fábrica de Chocolate Orquídea permite a los visitantes conocer el proceso artesanal del cacao, mientras que el Centro Urku educa sobre la conservación de la fauna amazónica, como jaguares y guacamayos.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Flash Electoral de Ipsos con resultados a boca de urna sobre la elección presidencial se conocerá hoy desde las 6 p.m.

La empresa encuestadora Ipsos Perú, junto a Perú21 y Latina, mostrarán resultados de su encuesta boca de urna para conocer una aproximación sobre qué candidatos obtuvieron más votos y pasarían a la segunda vuelta

Flash Electoral de Ipsos con resultados a boca de urna sobre la elección presidencial se conocerá hoy desde las 6 p.m.

ONPE confirma que 15 locales de votación en Lima no recibieron material electoral: ¿qué pasará con esos electores?

Vocera del organismo electoral indicó que se iniciará una investigación contra la empresa “Servicios Generales Gálaga”, que fue contratada para distribuir el material electoral

ONPE confirma que 15 locales de votación en Lima no recibieron material electoral: ¿qué pasará con esos electores?

Elecciones 2026 EN VIVO: última hora de las votaciones y ampliación de horario hasta las 6:00 p.m. por la ONPE

La jornada de votación de hoy domingo 12 de abril se haa visto afectada por el retraso de instalación por más de cuatro horas de cientos de mesas de sufragio en Lima. ONPE responsabiliza a empresa por demora y mikes de peruanos en peligro de quedarse sin votar

Elecciones 2026 EN VIVO: última hora de las votaciones y ampliación de horario hasta las 6:00 p.m. por la ONPE

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de las votaciones en Arequipa, Cusco, La Libertad y todas las regiones

Con más de 27 millones de electores habilitados, el proceso electoral del domingo 12 de abril de 2026 será el más complejo y plural en décadas. Esta nota analiza en detalle la composición del padrón, las diferencias regionales, el impacto de los nuevos votantes y las condiciones que marcarán la jornada en cada rincón del país

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de las votaciones en Arequipa, Cusco, La Libertad y todas las regiones

Jorge Nieto calcula que retraso de la ONPE deja a unos 850.000 ciudadanos sin votar solo en Lima: “Irresponsabilidad”

El candidato del Partido del Buen Gobierno advirtió que el 13% de mesas no habilitadas podría afectar el resultado electoral

Jorge Nieto calcula que retraso de la ONPE deja a unos 850.000 ciudadanos sin votar solo en Lima: “Irresponsabilidad”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE confirma que 15 locales de votación en Lima no recibieron material electoral: ¿qué pasará con esos electores?

ONPE confirma que 15 locales de votación en Lima no recibieron material electoral: ¿qué pasará con esos electores?

Elecciones 2026 EN VIVO: última hora de las votaciones y ampliación de horario hasta las 6:00 p.m. por la ONPE

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de las votaciones en Arequipa, Cusco, La Libertad y todas las regiones

Jorge Nieto calcula que retraso de la ONPE deja a unos 850.000 ciudadanos sin votar solo en Lima: “Irresponsabilidad”

JNE reporta que casi el 30% de las mesas de votación en todo el país no se instalaron por demora en el material electoral

ENTRETENIMIENTO

‘La Granja VIP’: Diego Chávarri y Mark Vito protagonizaron tiernos encuentros con sus novias tras emitir su voto

‘La Granja VIP’: Diego Chávarri y Mark Vito protagonizaron tiernos encuentros con sus novias tras emitir su voto

Brunella Horna le dedica mensaje a César Acuña en las elecciones 2026: “La persona más noble que conozco”

Elecciones 2026: los memes más graciosos que inundaron las redes durante la jornada en Perú

Así votaron los integrantes de La Granja VIP: Pablo Heredia y Pati Lorena permanecieron en el encierro

Gisela Valcárcel, Ernesto Pimentel, Mónica Delta y más artistas muestran su lado cívico en las elecciones 2026

DEPORTES

Spezia de Gianluca Lapadula pierde 2-0 ante Mantova y agrava crisis en la Serie B: sigue último y amenaza con descender

Spezia de Gianluca Lapadula pierde 2-0 ante Mantova y agrava crisis en la Serie B: sigue último y amenaza con descender

Mabel Olemar en la mira de varios clubes: las opciones que tiene en la Liga Peruana de Vóley

Kimberly García vuelve a consagrarse campeona mundial: ganó la media maratón de Marcha Atlética en Brasilia 2026

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo