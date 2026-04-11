Sospechoso del crimen de enfermera en Santa Anita continúa con paradero desconocido

Elvira Malqui Anchillo, una enfermera de 30 años, fue hallada sin vida en su habitación en Santa Anita. Su familia, alarmada por la falta de comunicación, descubrió la terrible escena. Las sospechas apuntan a su vecino, un mototaxista, que ahora se encuentra prófugo. En medio del dolor, exigen justicia mientras le dan el último adiós en su natal Huánuco.| ATV

El principal sospechoso del crimen de Elvira Malqui Anchillo, enfermera encontrada muerta en su vivienda de Santa Anita, sigue sin ser localizado, mientras la familia reclama avances en la investigación policial. La desaparición de Miguel Ángel Guardia García, quien alquilaba una habitación contigua a la de la víctima, ha generado inquietud entre los allegados, quienes reportan falta de información por parte de las autoridades.

El hallazgo del cuerpo de Malqui ocurrió tras la alarma de sus familiares al notar que no respondía mensajes ni llamadas. Su madre acudió a la vivienda, ubicada en la cuadra tres del jirón Justiniano Minaya, y encontró presencia policial en la zona. De acuerdo con los testimonios de la familia, la víctima fue localizada con signos de violencia en el pie y la espalda, lo que ha reforzado la hipótesis de un ataque reciente.

Santa Anita: principal sospechoso de asesinar a una enfermera continúa sin ser ubicado| Fotografía: Jhulvia Ayala (Facebook)

Sospechoso vivía al lado de la joven

Según la información proporcionada por los familiares, Guardia García residía en el mismo piso y trabajaba como mototaxista. No mantenía una relación cercana con la víctima y, tras el crimen, tampoco se ha logrado ubicar a su pareja. La familia asegura que ni las autoridades ni los vecinos han logrado aportar datos sobre el paradero del sospechoso, lo que incrementa la incertidumbre en torno al caso.

La investigación se concentra en esclarecer las circunstancias de la muerte de Malqui, una joven de 30 años que migró desde Huánuco a Lima para completar sus estudios y trabajar como licenciada en enfermería. La víctima era el principal sostén de su madre y de dos hermanas menores.

“Ella me ayudaba en todo. Ahora no tengo a nadie que me apoye”, relató su madre, que llegó desde Huánuco, donde la comunidad local acompañó el cortejo y la despedida.

Los familiares de la víctima han expresado su malestar por la falta de avances en la investigación, al señalar que no han tenido acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad ni a otras pruebas que podrían ayudar a identificar el paradero del sospechoso.

“Solo nos dicen que están en proceso y no nos dan respuesta”, afirmó la hermana de Malqui, quien insiste en la necesidad de que las autoridades aceleren las diligencias.

La movilización social en Huánuco y el distrito limeño de Santa Anita ha sido significativa, con vecinos y allegados exigiendo justicia y mayor celeridad en la búsqueda del principal sospechoso.

Inquilino desaparecido es principal sospechoso del crimen de una enfermera en Santa Anita| Latina Noticias

El entorno de Malqui insiste en que la prioridad debe ser la localización del sospechoso y la obtención de justicia para la víctima y su familia.