Perú

Clima en Huancayo: temperatura y probabilidad de lluvia para este 11 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Guardar
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El consultar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Huancayo para este 11 de abril.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este sábado, se estima que en Huancayo habrá un 49% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 13 centígrados y una mínima de 6°. La nubosidad será del 93% y por la noche habrá una probabilidad del 49% de lluvias.

El pronóstico del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se tienen 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, se registran tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se percibe justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante durante el transcurso del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en HuancayoClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

‘Ley seca’ empieza hoy sábado 11 de abril: ¿De cuánto es la multa y quiénes la pagan?

Desde las 8 de la mañana de este sábado, los ciudadanos no podrán comprar bebidas alcohólicas, pero sí podrán consumirlas

‘Ley seca’ empieza hoy sábado 11 de abril: ¿De cuánto es la multa y quiénes la pagan?

Clima en Cuzco: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Cuzco: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Clima en Iquitos: temperatura y probabilidad de lluvia para este 11 de abril

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Iquitos: temperatura y probabilidad de lluvia para este 11 de abril

Clima en Arequipa: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Arequipa: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Pronóstico del clima en Lima este 11 de abril: temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del clima en Lima este 11 de abril: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senado 2026: Conoce la lista de candidatos por Loreto y sus agrupaciones políticas

Senado 2026: Conoce la lista de candidatos por Loreto y sus agrupaciones políticas

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos al Senado por La Libertad? Lista completa

Los 35 candidatos presidenciales de Perú: desde un exfutbolista, un cómico, un médico prófugo y dos exalcaldes de Lima

Candidatos al Senado por el Callao: Lista oficial de partidos y postulantes para las Elecciones 2026

Keiko Fujimori anuncia la expulsión de migrantes irregulares e indocumentados en Perú

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’: “¡A ti nunca te daría ni la hora!"

Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’: “¡A ti nunca te daría ni la hora!"

Estudiantes de Universidad Mayor de San Marcos proponen reconocimiento al grupo BTS: “Por su impacto cultural”

Rebeca Escribens sorprendió al expresar su desagrado hacia Christian Domínguez: “No te quiero ver en ‘América Hoy’”

Estreno de ‘Señora del Destino’ lideró el rating y venció a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

DEPORTES

Perú firma una vergonzosa actuación en el Sudamericano Sub 17: eliminado sin puntos y marcado por un pisotón descalificador

Perú firma una vergonzosa actuación en el Sudamericano Sub 17: eliminado sin puntos y marcado por un pisotón descalificador

Kimberly García y Evelyn Inga lideran la delegación peruana en el Mundial de Marcha Atlética 2026: día, horarios y dónde ver

‘Barbie’ Frangella se va de Regatas Lima: 3 jugadoras extranjeras no seguirán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”

Kiara Montes y dos voleibolistas más continuarán en Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027