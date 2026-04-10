Perú

Lista de candidados a la cámara de diputados por Cusco: conoce los partidos y quiénes postulan en estas Elecciones 2026

La región elegirá seis diputados en un escenario marcado por una amplia oferta de partidos. Revisa la lista completa de postulantes y consulta cómo y dónde votar este 12 de abril.

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Fachada ornamentada del Congreso de la República con la palabra CONGRESO. Un mapa de Perú se superpone, mostrando la región de Cusco resaltada en rojo
Cusco se alista para elegir a sus próximos diputados este 12 de abril. Seis escaños en juego en una elección con alta presencia de candidatos. (Infobae / Composición)

Cusco se prepara para una de las elecciones más relevantes de los últimos años. Este domingo 12 de abril, los ciudadanos no solo elegirán al próximo presidente de la República, sino también a sus representantes en el Congreso bicameral, que vuelve tras más de tres décadas. En esta circunscripción, 31 partidos políticos presentan un total de 171 candidatos para disputar los escaños en la Cámara de Diputados.

En este proceso, la región elegirá seis diputados. Cusco es, además, una de las circunscripciones con mayor número de escaños en disputa fuera de Lima, lo que eleva la competencia entre partidos y la relevancia de sus resultados en el sur del país.

La jornada electoral se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. en todo el país. Para evitar aglomeraciones, se recomienda acudir en horarios distribuidos a lo largo del día.

Para conocer el local de votación, número de mesa y dirección exacta, los electores pueden ingresar a la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y consultar con su número de DNI. Este servicio permite planificar la jornada electoral con anticipación y evitar contratiempos.

Candidatos a diputados por Cusco

A continuación, la lista de postulantes a la Cámara de Diputados por Cusco, organizada por partido político:

Ahora Nación

  • César Augusto Holguín Loaiza (1)
  • Hillary Rubí Villalobos Cáceres (2)
  • Héctor Edson Calla Chura (3)
  • Kelyn Leonela Labra Panocca (4)
  • Emperatriz Espinoza Espino (6)
Cinco fotografías tipo carné de candidatos y candidatas, cada una acompañada del logo rojo del partido "Nación" con un casco blanco y texto
Representantes del partido Ahora Nación en Cusco se presentan como candidatos a la Cámara de Diputados para las próximas elecciones generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Alianza Electoral Venceremos

  • Víctor Raúl Maita Frisancho (1)
  • Carmen García Quispe (2)
  • Rubén Ccahuana Condori (3)
  • Jenny Shan Huillca Salazar (4)
  • Henry Edgar Paxi Mamani (5)
  • María Victoria Alejandra Montañez Ramos (6)

Alianza para el Progreso (APP)

  • Alejandro Soto Reyes (1)
  • Paulina Taco Llave (2)
  • Héctor Danilo Villavicencio Muñoz (3)
  • Vanessa Lisseth Misle Florez (4)
  • Sócrates Jerí Carrasco (5)
  • Daysi Irene Arévalo Guillén (6)
Grid de seis recuadros. Cada uno muestra un retrato de un candidato, un logo con una 'A' azul y el nombre completo de la persona debajo
Los seis candidatos de Alianza Para el Prógreso a la Cámara de Diputados por Cusco para las elecciones generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Avanza País

  • Jefferson Artemio Paucar Coaquira (1)
  • María Lida Pro Riveros (2)
  • Sofía del Pilar Vásquez Orrillo (6)
Tres fotografías de perfil de candidatos: un hombre y dos mujeres, con el logo de Avanza País y sus nombres debajo en un fondo blanco
Avanza País inscribió a tres candidatospara la Cámara de Diputados por Cusco en las elecciones generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

FREPAP

  • Maritza Eliana Cuti Usca (2)
  • Macario Zúñiga Turpa (3)
  • Antonia Chuctaya de Lupo (4)
  • Juan Sixto Mallma Cartolini (5)

Fuerza Popular

  • César Armando Navinta Tacona (1)
  • Clara Esdenka Rodríguez Carmona (2)
  • Raúl Matamoros Anchari (3)
  • Maryory Yomira Vargas Altamirano (4)
  • Roxana Abarca Lucana (6)
Cinco fotos de pasaporte de candidatos, con sus nombres debajo y el logo naranja "K". Tres hombres y dos mujeres mirando al frente, sobre fondo blanco
Candidatos de Fuerza Popular en Cusco, rumbo a las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Fuerza y Libertad

  • Nelson Branny Sierra Sánchez (1)
  • María Antonieta Landeo Mallasca (2)
  • Germán Cueva Quispe (3)
  • Ruth Melynn Flores Juiro (4)
  • Edson Quispe Kana (5)
  • Mayori Leonela Miguel Orihuela (6)

Juntos por el Perú

  • Anali Márquez Huanca (1)
  • Juan Luis Pérez Mallqui (2)
  • María Luz Huacac Espinoza (3)
  • Simón Mamani Cardona (4)
  • Tania Cardeña Zúñiga (5)
  • Jorge Epifanio Pacheco Rozas (6)
Seis fotos de identificación de candidatos a diputados, dispuestas en una cuadrícula de 2x3, cada una con un logo "JP" y el nombre del candidato
Candidatos a la Cámara de Diputados por Cusco de Juntos por el Perú. (Voto Informado - JNE)

Libertad Popular

  • Percy Huamaní Condori (1)
  • Angélica Huamán Flores (2)
  • Ángel Armando Castillo Medina (3)
  • Carmen Rosa Quispe Pérez (4)
  • Antonio Washington Álvarez Saenz (5)
  • Yosi Huamán Valencia (6)

Partido Aprista Peruano - APRA

  • Luis Ernesto Aguilar Hugues (1)
  • Marycielo Paola Ponce de León Pacheco (2)
  • Nicanor Moscoso Salazar (3)
  • Tania Janeth Luna Ccasani (4)
  • Miguel Ángel Cabrera Quiñonez (5)
  • Yahaira Bandera Rado (6)
Seis recuadros muestran fotos de candidatos y el logo de APRA. Cada recuadro tiene un retrato de un candidato y el logotipo del partido político APRA
Los candidatos del partido APRA a la Cámara de Diputados por la región de Cusco para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Cívico Obras

  • Heber López Letona (1)
  • Juana Gabriela Huallpa Ttupa (2)
  • Carlos Aguilar Ortiz (3)
  • Tolemaida Rhodesia Huamán Limaco (4)
  • Raúl Rodríguez Vargas (5)
  • Anel Quintanilla Gutiérrez (6)
Seis retratos de estudio: tres hombres y tres mujeres, sobre fondo blanco, con sus nombres y el logo "OBRAS" en recuadros individuales
Los seis candidatos al Congreso de la República por la región de Cusco del Partido Obras. (Voto Informado - JNE)

Partido del Buen Gobierno

  • Edwin Espinoza Huillca (1)
  • Ayde Meza Fernández (2)
  • Natividad Adrián Cusihuamán Mañaccasa (3)
  • Jessica Dafne Auccapuma Bellido (4)
  • Abraham Solorzano Santos (5)
  • Cresensia Dora Quillay Palomares (6)
Seis retratos frontales de candidatos, con un emblema de sol sonriente rojo sobre fondo amarillo a su lado y sus nombres debajo
Seis de los candidatos del Partido Buen Gobierno que aspiran a la Cámara de Diputados por la región de Cusco. (Voto Informado - JNE)

Partido Demócrata Unido Perú

  • Jesyka Guevara Villanueva (1)
  • Jhon Wilber Cisneros Rímac (2)
  • Celia Huancachoque Quispe (3)
  • Edwar Jhoshep Salazar Alvarado (4)
  • Ángel Liuis Ruiz Pellanne (5)

Partido Demócrata Verde

  • Julio Alberto Lipa Mamaní (1)
  • Liz Ariana Velarde Licuona (2)
  • Juan Manzano Casimiro (3)
  • Moises Cruz Choqqueccota (5)
  • Fiorela Katiusca Romaninville Huari (6)

Partido Democrático Federal

  • Raúl Huamaní Ranilla (1)
  • Frank Antony Soto Lenes (3)
  • Annette Adriana Valencia Rodríguez (4)
  • Segundino Luna Huamán (5)
  • Ana Livia Churata Salón (6)

Partido Democrático Somos Perú

  • Antero Rufino Huamán Velasco (1)
  • Vivianett Serna Silva (2)
  • Italo Tarco Gongora (3)
  • Verónica Emperatriz Peña Corrales (4)
  • Luder Pezo Delgado (5)
  • Blanca Sequieros Abarca (6)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Carlos Ricardo Cuaresma Villena (1)
  • Norma Arenas Portugal (2)
  • Ronald Calderón Mendoza (3)
  • Paolo Nicol Abrella Huacarpuma (4)
  • Beltrán Samochuallpa Solis (5)
  • Milagros Juanita Castillo Mescco (6)

Partido País para Todos

  • Juan Alonso Huanca Gutiérrez (1)
  • Lourdes Margot Sotomayor Arredondo (2)
  • Hernán Mellado Villafuerte (3)
Tres retratos de candidatos: dos hombres y una mujer, junto al logo 'País para Todos', en recuadros numerados. Son Juan Alonzo Huanca, Lourdes Margot Sotomayor y Hernan Mellado
Los candidatos de País para Todos aspirantes a la Cámara de Diputados por Cusco en las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Patriótico del Perú

  • Abel Arroyo Salas (1)
  • Jeny Mariluz Bendezu Aquino (2)
  • Elizabeth Mónica Nieto Álvarez (4)
  • Estanislao Alegre Atapaucar (5)
  • Lizbeth Karina Alegre Cahuas (6)

Partido Cooperación Popular

  • Juan Carlos Apaza Alata (1)
  • Alessandra Daleska Olivera Sánchez (2)
  • David Fernando Caballero Llanos (3)
  • Magrety Fernández Baca Paucar (4)
  • Henrry Sánchez Cama (5)
  • Doris Calle Villegas (6)

Partido Integridad Democrática

  • Carlos Alberto López Torres Rivera (1)
  • Ruth Jovita Cosio Ñaury (2)
  • Yuri Ramos Huamán de los Heros (3)
  • Alex Ramón Palomino Pumachapi (5)
  • Yessica Bellido Gutiérrez (6)

Perú Libre

  • Rubén Monge Álvarez (1)
  • Rocío Anani Velazco Zúñiga (2)
  • José Moisés Guzmán Pérez (3)
  • Ruth Abarca Chahuayllo (4)
  • José Alberto Morales Vargas (5)
  • Aurelia Cuba Huamaní (6)
Una cuadrícula de seis fotos de retrato de candidatos con sus nombres abajo, cada una con un icono de lápiz a la derecha. Se aprecian hombres y mujeres
Los candidatos de Perú Libre que aspiran a un escaño en la Cámara de Diputados por la región Cusco. (Voto Informado - JNE)

Perú Acción

  • Pedro Wilver Galiano Urquizo (1)
  • Patricia Panti Carrión (2)
  • Richard Coila Vilca (3)
  • Juana Ruth Barrera Torres (4)
  • José Ernesto Bejar Centeno (5)
  • Sharon Franccesca Ayma Reyes (6)

Perú Primero

  • Paola Nilda Vásquez Zúñiga (1)
  • Abel Paucarmayta Tacuri (2)
  • Yamir Marco Fuentes Olabarrera (4)
  • Ubaldina Almanza Mamani (5)
  • José Luis Mío Díaz (6)

PRIN

  • Jesús Elías Rodríguez Condori (5)
  • Luz Celeste Álvarez Robles (6)

Perú Moderno

  • Maritza Aragón Huamán de Narvaez (1)
  • Karen Janessi Dongo Pareja (3)
  • Edison César Yanque Centeno (4)
  • Yahaira Aragón Grajeda (5)
  • Fernando Feliciano Colqui Cornejo (6)

Podemos Perú

  • Fermín García Fuentes (1)
  • Miluska Olivera Mogrovejo (2)
  • Hugo Prieto Valencia (3)
  • María Jackeline Huanca Mamani (4)
  • Aldo Vladimiro Estrada Peña (5)
  • María Valenza Cuellar (6)
Una cuadrícula con seis recuadros. Cada uno contiene una foto tipo pasaporte de un candidato electoral y el logo de un partido político 'P'
Los seis candidatos a diputados de Podemos por la región de Cusco para las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Primero la Gente

  • Justo Vallenas Bellota (1)
  • Yrene Quintana Ortega (2)
  • Nilo Vizcarra Peña (3)
  • Elizabeth Arizabal Arriaga (4)
  • Welcher Quispe Mendoza (5)

Progresemos

  • Wilber Silvestre Felices Villafuerte (1)
  • Lidy Delgado Quispe (2)
  • Carlos Fabrizzio García Ojeda (3)
  • Nay Ruth Molina Escalante (4)
  • Gilmar Gavancho Valenzuela (5)

Renovación Popular

  • Luis Alberto Soto Colque (1)
  • Katia Roxana Revollar Florez (2)
  • Fernando Rodríguez Urruchi (3)
  • Kelma Chuctaya Zavaleta (4)
  • José Rodrigo Guillén Vargas (5)
  • Felicitas Aroni Huayapa (6)
Seis recuadros con fotos de tipo pasaporte de candidatos a diputados. Cuatro son hombres y dos mujeres, con sus nombres y un logo 'R' en cada recuadro
Estos son los candidatos de Renovación Popular que aspiran a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados por la región Cusco. (Voto Informado - JNE)

Salvemos al Perú

  • Albert Everets Chañi Agramonte (1)
  • Amparo Julia Sarmiento Nuñez (2)
  • Quintin Álvarez Chucghullo (5)

Un Camino Diferente

  • Diego Miguel Cerna Gil (1)
  • Carmen Rodelka Velazco Ormachea (2)
  • Walter Huamán Chara (3)
  • Virginia Chui Quispe (4)
  • Romulio Quintanilla Palomino (5)
  • Karel Alejandra Velazco Ormachea (6)

Unidad Nacional

  • Yoni Yordana Arenas Barreto (2)
  • Rolando Pocco Bustamante (3)
  • Danny Seshiro Oviedo Yupanqui (4)
  • Juvenal Zereceda Vásquez (5)
  • Sonia Aponte Arias (6)

¿Qué está en juego en Cusco?

Cusco concentra uno de los principales motores económicos del país: el turismo. La región alberga a Machu Picchu, uno de los destinos más visitados del Perú, que sostiene miles de empleos directos e indirectos vinculados a servicios, transporte y comercio.

En los últimos meses, sin embargo, la gestión del acceso al santuario ha enfrentado dificultades. Problemas en la venta de entradas, protestas locales y restricciones en el transporte han afectado el flujo de visitantes en determinados periodos, generando impactos en la actividad económica regional.

Temas como la gestión del turismo, la conectividad, la inversión en infraestructura y la relación con comunidades locales forman parte de la agenda pública en la región inca, en un escenario donde la representación parlamentaria tendrá incidencia en la discusión de estas políticas.

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