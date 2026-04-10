Perú

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Guardar
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Para los residentes y turistas que visitan esta ciudad de Perú, conocer la probabilidad de lluvias o de elevadas temperaturas contribuye a evitar accidentes, prevenir afectaciones a la salud y minimizar trastornos en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio en Tarapoto utilizan la información meteorológica para programar recursos y definir jornadas laborales.

En este contexto, el pronóstico del clima en Tarapoto para este sábado, 11 de abril es:

Cielo nublado variando a cielo cubierto hacia el mediodía con tormenta y chubasco.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 33ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 21ºC.

En el sector agrícola, contar con datos meteorológicos resulta fundamental para prever periodos de lluvias o sequías y así optimizar las decisiones relacionadas con la producción. Además, tener acceso al pronóstico del clima en Tarapoto, Perú, posibilita organizar de manera eficiente actividades al aire libre, viajes o eventos dentro de la ciudad.

El tipo de clima de la ciudad amazónica

El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

Los sitios turísticos más visitados de Tarapoto

Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Tarapoto, conocida como la "Ciudad de las Palmeras" en la selva alta amazónica de Perú, cuenta con varios atractivos turísticos populares que destacan por su belleza natural, aventura y riqueza cultural, entre los más populares se encuentran:

Laguna Azul: ubicada a 53 km de Tarapoto (90 min en carretera y 20 min en bote), esta laguna de aguas cristalinas es ideal para deportes acuáticos, pesca y relajación. Rodeada de selva, cuenta con hoteles, restaurantes y el parque acuático inflable más grande de Sudamérica (Yakupark).

Catarata de Ahuashiyacu: a 14 km del centro, en la Cordillera Escalera, esta catarata de 40 metros es accesible por una carretera pavimentada y un sendero corto. Rodeada de bosque tropical, es hogar del gallito de las rocas y perfecta para caminatas y baños refrescantes. Es uno de los destinos más visitados por su facilidad de acceso.

Catarata de Huacamaillo: situada a unos 20 km de Tarapoto, esta catarata requiere una caminata de 1-2 horas a través de la selva, lo que la hace ideal para amantes de la aventura. Sus aguas cristalinas y el entorno natural ofrecen una experiencia inmersiva en la Amazonía.

Lamas: a 22 km de Tarapoto, esta ciudad está dividida en una meseta indígena (comunidad quechua-lamista) y otra mestiza, con arquitectura y tradiciones únicas. Su castillo, mercado y festividades culturales la convierten en un destino para explorar la herencia amazónica.

Centro Urku: un centro de conservación y educación ambiental cerca de Tarapoto que rescata animales silvestres como jaguares, tapires y guacamayos. No es un zoológico, ya que busca reintroducir a los animales en su hábitat, ofreciendo una experiencia educativa sobre la biodiversidad amazónica.

Fábrica de Chocolate Orquídea: ubicada a las afueras de Tarapoto, esta fábrica artesanal permite a los visitantes conocer el proceso de producción de chocolate orgánico, desde el cacao hasta el producto final. Ofrece degustaciones y talleres, siendo un atractivo para los amantes de la gastronomía.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Keiko Fujimori anuncia la expulsión de migrantes irregulares e indocumentados en Perú

La líder política anticipó que impulsará nuevas medidas vinculadas a control fronterizo, relaciones internacionales y colaboración con gobiernos conservadores, según una entrevista brindada a una agencia internacional horas antes de la próxima elección presidencial

Keiko Fujimori anuncia la expulsión de migrantes irregulares e indocumentados en Perú

Elecciones 2026: Permiso para no laborar, entre otras medias del MTPE para para garantizar el derecho al voto

El Ministerio de Trabajo publica facilidades y tolerancias para empleados y miembros de mesa

Elecciones 2026: Permiso para no laborar, entre otras medias del MTPE para para garantizar el derecho al voto

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”

El director general de la FPF apuesta por aplicar la estrategia empleada en el fútbol femenino al equipo masculino, con el objetivo de obtener buenos resultados

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”

Kiara Montes y dos voleibolistas más continuarán en Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

El club de Chorrillos tendrá a su capitana para la próxima temporada, a pesar de las versiones que la vinculaban con Universitario

Kiara Montes y dos voleibolistas más continuarán en Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Estos son los errores más comunes al momento de calcular la CTS y sus riesgos legales

El proceso exige precisión en cada variable para evitar sanciones y contingencias que pueden afectar tanto las finanzas como la reputación empresarial

Estos son los errores más comunes al momento de calcular la CTS y sus riesgos legales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori anuncia la expulsión de migrantes irregulares e indocumentados en Perú

Keiko Fujimori anuncia la expulsión de migrantes irregulares e indocumentados en Perú

Rafael López Aliaga se pronuncia por denuncia de violación en su contra: “Pretenden involucrarme en un hecho de un tercero”

Candidatos al Senado por Cusco: Estos son los partidos y nombres que compiten este domingo

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Perú en las Elecciones 2026? Lista completa

Lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Piura: Conoce a los postulantes de tu región

ENTRETENIMIENTO

Estudiantes de Universidad Mayor de San Marcos proponen reconocimiento al grupo BTS: “Por su impacto cultural”

Estudiantes de Universidad Mayor de San Marcos proponen reconocimiento al grupo BTS: “Por su impacto cultural”

Rebeca Escribens sorprendió al expresar su desagrado hacia Christian Domínguez: “No te quiero ver en ‘América Hoy’”

Estreno de ‘Señora del Destino’ lideró el rating y venció a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

Tula Rodríguez explica por qué no podrá votar este domingo: “Es un momento crucial para mi familia”

DEPORTES

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”

Kiara Montes y dos voleibolistas más continuarán en Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Rafael López Aliaga promete el regreso de Ricardo Gareca si se convierte en presidente del Perú: “Ponga el precio que quiera, soy multimillonario”

Perú vs Paraguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Universitario sufrió dura baja de cara al duelo ante Géminis por el podio de la Liga Peruana de Vóley: “Ruptura de ligamentos cruzados”