Perú

Yape habilitará buses gratis para ir a votar en siete distritos: Estas son las rutas

Para distritos Carabayllo, Comas, Los Olivos, San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Villa El Salvador, los ciudadanos podrán movilizarse gratis en cuatro rutas

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Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)
Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. - Crédito Agencia Andina

Yape, la billetera digital peruana con más usuarios, se ha comprometido con la participación activa de los peruanos en las Elecciones generales 2026. No solo hay una opción dentro de su aplicativo para conocer todo sobre las elecciones (la cédula, el perfil de cada candidato, entre otros), sino que han anunciado que implementarán buses para ir a votar. “Este domingo 12 de abril, Yape habilitará buses gratuitos para facilitar el traslado de los ciudadanos a sus locales de votación”, anunciaron.

Estos buses estarán disponibles desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. y recorrerán durante todo el día cuatro rutas estratégicas que cruzarán avenidas principales de la ciudad con paraderos establecidos a lo largo del recorrido, lo que permitirá a más personas movilizarse con mayor facilidad en la jornada electoral.

Se trata las siguientes rutas:

  • Ruta 1: Carabayllo – Comas
  • Ruta 2: Los Olivos
  • Ruta 3: San Miguel – Pueblo Libre - Magdalena
  • Ruta 4: Villa El Salvador.
mano con celular y pantalla en Yape
Yape difunde información sobre las elecciones este 2026 y ahora implementará buses gratis. - Crédito Difusión

Paraderos y recorrido

Para la Ruta 1: Carabayllo – Comas, el paradero inicial será la Av. Universitaria con Av. Manuel Prado. Este será su recorrido:

  • Av. Universitaria con Av. Parque Zonal
  • Av. Universitaria con Av. Chumpu Ocllo
  • Av. Universitaria con Av. San Felipe
  • Av. Universitaria con Av. Los Inkas
  • Av. Universitaria con Av. Micaela bastidas
  • Av. Universitaria con Av. 22 de agosto
  • Paradero final: Av. Universitaria con Av. Parral.

Mientras, para la Ruta 2 en Los Olivos, se tendrá el paradero inicial de Av. Universitaria con Av. Santa Elvira. Los paraderos durante el recorrido serán:

  • Av. Universitaria con Av. Naranjal (Parque Naranjal)
  • Av. Universitaria con Av. Los Alisos
  • Av. Universitaria con Av. Carlos Izaguirre
  • Av. Carlos izaguirre con Av. Santiago Antunez de Mayolo (Municipalidad de Los Olivos)
  • Av. Santiago Antunez de Mayolo, Cuadra 12 (Chifa Yen Yen)
  • Av. Santiago Antunez de Mayolo con Av. Universitaria
  • Paradero final: Av. Angélica Gamarra con Av. Universitaria.

Para la ruta 3, de San Miguel – Pueblo Libre - Magdalena, se tendrá el paradero inicial de Av. La Marina con Callao y Tormalinas. Los paraderos durante el recorrido serán:

  • Av. La Marina con Av. Insurgentes
  • Av. La Marina con Av. Elmer Faucett
  • Av. La Marina con el Parque de las Leyendas
  • Av. La Marina, cuadra 5 (altura del Starbucks de Av. La Marina con Av. Sucre)
  • Av. Brasil con Av. Javier Prado
  • Paradero final: Av. Brasil con Jr. Inclán.
tarjetas gigantes del Metropolitano y Lima Pass
Ya puedes hacer el pago de la tarjeta del Metropolitano con Yape. - Crédito Infobae/Tomás Ezerskii

Mientras, para la ruta 4 de Villa El Salvador el paradero inicial será Av. Revolución con Av. Modelo, y los paraderos durante el recorrido serán:

  • Av. Revolución con Av. El Sol
  • Av. Revolución con Av. Velasco Alvarado
  • Av. Revolución con Av. Bolívar
  • Av. Revolución con Av. José Carlos Mariátegui
  • Av. Revolución con Óvalo Las Palomas
  • Av. Revolución con Av. Universitaria
  • Paradero final: Av. Revolución con Av. María Reiche.

Yape comprometido con las elecciones

“En Yape estamos convencidos de que para lograr un mejor país es importante que todos los peruanos nos involucremos activamente en estas elecciones, y la mejor manera de hacerlo es a través del voto. Por eso, buscamos facilitar el traslado de las personas en esta fecha tan significativa”, sostuvo Lucia Barrantes, Líder de Experiencia de Yape.

Asimismo, resaltó que la habilitación de estos buses gratuitos “se suma a otras acciones que hemos venido desplegando en el contexto de las Elecciones 2026 desde inicios de marzo, como la creación de la sección informativa ‘Elecciones Generales’ dentro de Yape, que reúne contenido claro y accesible sobre el proceso electoral e información sobre los candidatos, con la finalidad de que los peruanos votemos de manera informada para construir el país que soñamos”.

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