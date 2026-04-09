Perú

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Guardar
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

La influencia de las variaciones estacionales y fenómenos como lloviznas, neblina o incrementos de temperatura puede impactar el tránsito, las actividades recreativas y la organización de la rutina en Trujillo, ciudad situada en la costa norte de Perú. Mantenerse informado sobre el pronóstico meteorológico local permite ajustar las tareas diarias con mayor seguridad y efectividad.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) para este jueves 9 de abril el pronóstico del clima es:

Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.

Por su parte, la temperatura máxima será de 28ºC, mientras que la mínima de 20ºC.

Además, conocer el pronóstico meteorológico ayuda a minimizar riesgos de algunos sectores económicos. Por ejemplo, los agricultores requieren información actualizada sobre el clima a fin de planificar siembras, organizar cosechas y proteger sus cultivos frente a episodios de lluvias imprevistas o periodos secos.

La ciudad de la "eterna primavera"

El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

Durante los meses de verano, entre diciembre y marzo, Trujillo experimenta un aumento leve de las temperaturas, con una mayor percepción de calor, aunque el ambiente se mantiene templado en comparación con otras urbes costeras gracias a la brisa marina, lo que genera condiciones propicias tanto para los habitantes como para el turismo.

La época invernal, de junio a septiembre, se caracteriza por una constante cubierta nubosa y la presencia de “garúa”, la neblina local que reduce la exposición al sol pero no produce variaciones notables de la temperatura. La humedad en esta temporada permanece elevada, mientras que las lluvias continúan siendo poco comunes.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), prevalece un clima cálido y seco la mayor parte del año en la ciudad; la temperatura media anual se sitúa entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa oscilación térmica. Las precipitaciones son escasas y generalmente se registran en los primeros meses del año, colocando a Trujillo entre las localidades con menor volumen de lluvias en el país.

¿Cuándo se recomienda visitar Trujillo?

Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La temporada de transición, de septiembre a noviembre, representa una opción válida para visitar Trujillo, pues el clima se torna más cálido y la afluencia de turistas disminuye, aunque no se compara en animación cultural ni en condiciones ideales con el periodo que va de enero a abril.

Entre los meses de invierno, de junio a agosto, la ciudad presenta temperaturas que oscilan entre 17 ℃ y 22 ℃, acompañadas de neblinas en las primeras horas del día y una tendencia a los cielos nublados. Estas condiciones pueden desincentivar las actividades al aire libre en comparación con otros momentos del año.

La época más recomendable para el turismo es de enero a abril, durante el verano austral, cuando el clima goza de estabilidad, cielos despejados y temperaturas promedio de 22 ℃ a 28 ℃, con picos que llegan a 30 ℃. Durante este periodo, la ciudad ofrece escenarios idóneos para recorrer tanto los centros arqueológicos emblemáticos como Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna como la playa de Huanchaco, reconocida por el surf y los caballitos de totora.

Temas Relacionados

Clima en TrujilloPronóstico del tiempo TrujilloEstado del tiempo en TrujilloClima en PerúÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Tour Música de Verano: 12 mil personas disfrutaron conciertos frente al mar

Las bandas nacionales Mar de Copas, Grupo Río, We The Lion y Randa hicieron vibrar a los veraneantes en cuatro fechas realizadas en las playas del sur. Para este 2026, Movistar prepara nuevos lanzamientos en entretenimiento dirigidos a sus clientes

Tour Música de Verano: 12 mil personas disfrutaron conciertos frente al mar

“Muertos y niños no votan”: Jefa del Reniec exhorta a dejar narrativas falsas sobre Padrón Electoral 2026

La titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil advierte sobre la propagación de información no verificada respecto a la base de datos electoral

“Muertos y niños no votan”: Jefa del Reniec exhorta a dejar narrativas falsas sobre Padrón Electoral 2026

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ debutará ante los ‘canarios’ en Montevideo con el objetivo de empezar sumando en el Grupo B del torneo internacional. No te pierdas todos los detalles de este duelo clave

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima se integrarán con el Metropolitano y corredores: ¿en qué estaciones se conectarán?

Las nuevas rutas forman parte del Sistema Integrado de Transporte, que busca duplicar su cobertura en los próximos años

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima se integrarán con el Metropolitano y corredores: ¿en qué estaciones se conectarán?

Autoridades recomiendan a población de Puno acudir con mascarilla a votar en las Elecciones 2026 ante incremento de casos de sarampión

La baja cobertura de vacunación y el aumento de casos en el sur del país elevan la preocupación por nuevos focos de contagio en plena movilización ciudadana

Autoridades recomiendan a población de Puno acudir con mascarilla a votar en las Elecciones 2026 ante incremento de casos de sarampión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

¿Cómo votar por senadores nacionales y regionales en las elecciones de este domigno?: recomendaciones de la ONPE

Keiko Fujimori afirma que la culpan por inestabilidad política: “No he sido presidenta, lo que pido es la oportunidad de serlo”

Juicio contra Ricardo Belmont por la toma a la fuerza de PBO se encuentra estancado

“¿Sabes qué, hermanón? No te confundas": Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia

ENTRETENIMIENTO

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

Maroon 5 en Lima: precios de entradas, zonas y preventa para el show de su gira ‘Love Is Like Tour’

BTS en Lima: horarios de venta general, precios y guía para comprar entradas a sus tres shows en San Marcos

Maroon 5 regresa a Lima tras una década: fecha, lugar y precio de entradas

Ministerio Público cita a Diealis para que dé su declaración por caso de violencia contra su expareja Verónika Rojas

DEPORTES

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

Alejandro Orfila denunció que “el VAR y el árbitro nos perjudicaron gravemente” tras la derrota de Cusco FC ante Flamengo

Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido en Montevideo por fecha 1 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026