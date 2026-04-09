Perú

Policía desarticula banda “Los Huaqueros de Pivil” por excavaciones ilegales en zona del Qhapaq Ñan en Cusco

Cinco personas fueron detenidas en Limatambo tras ser sorprendidas con herramientas de excavación en zona arqueológica protegida

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Policía intervino a cinco personas en Limatambo, Cusco. (PNP)
Policía intervino a cinco personas en Limatambo, Cusco. (PNP)

La protección del patrimonio cultural enfrenta riesgos constantes en diversas regiones del país, donde actividades ilegales afectan zonas arqueológicas de alto valor histórico. En este contexto, las autoridades intensifican operativos con el objetivo de frenar acciones que ponen en peligro vestigios vinculados a civilizaciones antiguas.

En la región Cusco, uno de los territorios con mayor concentración de sitios arqueológicos, los casos relacionados con excavaciones clandestinas continúan bajo vigilancia. La Policía Nacional mantiene presencia en áreas consideradas sensibles debido a su importancia dentro del sistema vial andino y otros espacios protegidos.

El más reciente operativo se registró en el distrito de Limatambo, donde agentes policiales intervinieron a un grupo de personas en una zona vinculada al Qhapaq Ñan. La intervención responde a denuncias y labores de inteligencia orientadas a prevenir daños irreversibles en el patrimonio cultural.

Intervención policial en zona protegida

Los Huaqueros de Pivil” estaría vinculada a excavaciones ilegales. Facebook
Los Huaqueros de Pivil” estaría vinculada a excavaciones ilegales. Facebook

Efectivos de la Comisaría PNP Limatambo, pertenecientes a la Región Policial Cusco, realizaron la detención de cinco personas el 8 de abril de 2026 a las 12:30 horas. El hecho ocurrió en el sector Estrella Pata Escalerayoc, dentro de la comunidad de Pivil.

Los intervenidos fueron identificados como Ricardo C. (37), Jhonal A. (32), Jorge Z. (46), Ronald A. (31) y Quintín T. (58). Según información policial, los sujetos integrarían la banda denominada “Los Huaqueros de Pivil”, presuntamente vinculada a excavaciones ilegales en áreas protegidas.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes interceptaron a los implicados cuando se desplazaban en un vehículo con placa X3P-138. Durante la inspección, los efectivos encontraron un detector de metales y herramientas utilizadas para excavaciones.

En el lugar de los hechos, el personal policial identificó un orificio reciente cubierto con tierra y hojas de coca, lo que refuerza la sospecha de actividades clandestinas en la zona. Este punto forma parte del sistema vial andino Qhapaq Ñan, reconocido como patrimonio cultural del Perú.

Procedimiento legal en curso

Área relacionada con el Qhapaq Ñan, patrimonio cultural de alto valor histórico. Facebook
Área relacionada con el Qhapaq Ñan, patrimonio cultural de alto valor histórico. Facebook

Tras la intervención, los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias establecidas por la ley. El caso se investiga bajo el presunto delito contra los bienes culturales, específicamente por atentados contra monumentos arqueológicos.

Las autoridades continúan con las acciones necesarias para determinar responsabilidades y evaluar el impacto de las excavaciones en el área intervenida.

¿Cómo reportar atentados contra el patrimonio?

En Perú, cualquier atentado contra el patrimonio cultural puede ser denunciado ante el Ministerio de Cultura. La institución cuenta con un formulario en línea para reportar daños en bienes históricos, arqueológicos o arquitectónicos. También se puede enviar un correo a atenciondedenuncias@cultura.gob.pe.

Otra opción es contactar directamente a la Policía Nacional, marcando el número 105, especialmente si el delito está en curso o es reciente. La policía puede intervenir, levantar actas y remitir la denuncia a la fiscalía y al Ministerio de Cultura para su seguimiento.

Al realizar la denuncia, es importante documentar el hecho con fotos, videos y testimonios, además de proporcionar detalles sobre la ubicación, fecha, hora y descripción del daño. Esto permite a las autoridades actuar con rapidez y preservar la integridad del patrimonio cultural.

Canales de Denuncia (Ministerio de Cultura):

  • Formulario Web: denunciaspc.cultura.gob.pe.
  • Bienes Inmuebles (zonas arqueológicas, casonas): 976066977 o correo atenciondedenuncias@cultura.gob.pe.
  • Bienes Muebles (piezas, pintura, cerámica): 990341377 o correo recuperaciones@cultura.gob.pe.
  • Teléfono General: 013215560.

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