Perú

“Muertos y niños no votan”: Jefa del Reniec exhorta a dejar narrativas falsas sobre Padrón Electoral 2026

La titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil advierte sobre la propagación de información no verificada respecto a la base de datos electoral

Guardar
Padrón electoral se cierra el 7 de abril: RENIEC define fecha para elecciones regionales y municipales
Padrón electoral se cierra el 7 de abril: RENIEC define fecha para elecciones regionales y municipales

Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), abordó los rumores sobre supuestos votos de personas fallecidas o menores de edad en las elecciones generales 2026.

Velarde enfatizó que ni los muertos ni los niños votan en el Perú, ya que no figuran en el padrón electoral cerrado para este proceso. Señaló que el cierre de esta lista se realizó 180 días antes de los comicios, permitiendo una verificación y actualización rigurosa de los datos, en coordinación con diversas entidades del Estado.

De acuerdo con información proporcionada por la funcionaria, el proceso de depuración fue posible gracias a la interoperabilidad con registros administrativos, bases de datos de salud y otras fuentes oficiales.

Este es el padrón mejor depurado de nuestra historia”, afirmó la jefa del Reniec. A diferencia de procesos anteriores, el plazo de seis meses facilitó la incorporación de información reciente y confiable.

El trabajo del Reniec incluyó el envío de notificaciones a familias para la inscripción de actas de defunción pendientes, un paso crucial para evitar inconsistencias. Cuando una defunción no se registra a tiempo, el Ministerio de Salud (Minsa) remite los datos al Reniec, permitiendo la actualización de los registros.

Velarde subrayó que estas acciones buscan garantizar la consistencia, integridad y transparencia del padrón, aspectos clave para la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Carmen Velarde
Carmen Velarde aclaró que sí se puede votar con el DNI azul. Foto: Paula Elizalde

Plataforma de consulta y cifras que refuerzan la confianza

Como parte de la estrategia de transparencia, el Reniec habilitó una plataforma digital que permite a la ciudadanía consultar el padrón de las elecciones generales 2026.

Electores, miembros de mesa y personeros pueden ingresar su número de DNI o el de familiares fallecidos para verificar su presencia en el padrón o si figuran en listas de actualizaciones enviadas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Esta herramienta fortalece la veeduría ciudadana, ya que el padrón, cerrado el 14 de octubre de 2025, es inalterable desde esa fecha.

El padrón contiene 474 958 anotaciones específicas: 103 827 ciudadanos mayores de edad con fotografía de menor3 242 fallecidos sin acta de defunción inscrita5 888 con domicilio no actualizado9 732 mayores de 100 años y 298 269 jóvenes que cumplen 18 años hasta el día de la elección.

Incluso en casos donde una persona centenaria figuraba viva al cierre del padrón y luego falleció, la información se comunica a la ONPE a través de actualizaciones, un mecanismo que refuerza la transparencia del proceso.

Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, la plataforma permitió consultar actualizaciones como nuevas actas de defunción, cambios de domicilio y renovaciones de DNI.

Estas actualizaciones, aunque informadas a la ONPE, no modifican el padrón ya aprobado. Al 31 de marzo de 2026, se han enviado 540 407 actualizaciones443 895 de dirección domiciliaria43 127 de fotografía y 53 385 de fallecidos, según datos del Reniec recogidos por Infobae.

Atención en Reniec hasta el domingo 12

En el marco de las elecciones del 12 de abril, la jefa del Reniec anunció que las principales agencias atenderán hasta las 4:00 p. m. para la entrega de DNI.

Además, 31 centros de impresión permanecerán operativos en todo el territorio nacional, con horarios extendidos en días previos a la votación para responder a emergencias como pérdida o robo del documento.

Temas Relacionados

Elecciones 2026peru-noticiasONPEReniec

Más Noticias

Tour Música de Verano: 12 mil personas disfrutaron conciertos frente al mar

Las bandas nacionales Mar de Copas, Grupo Río, We The Lion y Randa hicieron vibrar a los veraneantes en cuatro fechas realizadas en las playas del sur. Para este 2026, Movistar prepara nuevos lanzamientos en entretenimiento dirigidos a sus clientes

Tour Música de Verano: 12 mil personas disfrutaron conciertos frente al mar

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ debutará ante los ‘canarios’ en Montevideo con el objetivo de empezar sumando en el Grupo B del torneo internacional. No te pierdas todos los detalles de este duelo clave

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima se integrarán con el Metropolitano y corredores: ¿en qué estaciones se conectarán?

Las nuevas rutas forman parte del Sistema Integrado de Transporte, que busca duplicar su cobertura en los próximos años

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima se integrarán con el Metropolitano y corredores: ¿en qué estaciones se conectarán?

Autoridades recomiendan a población de Puno acudir con mascarilla a votar en las Elecciones 2026 ante incremento de casos de sarampión

La baja cobertura de vacunación y el aumento de casos en el sur del país elevan la preocupación por nuevos focos de contagio en plena movilización ciudadana

Autoridades recomiendan a población de Puno acudir con mascarilla a votar en las Elecciones 2026 ante incremento de casos de sarampión

Auto pierde el control en una pendiente, se estrella contra una vivienda en Chorrillos y acaba con la vida de una mujer

El siniestro se presentó cuando la víctima cerraba la puerta de su hogar, siendo alcanzada por el coche que descendió fuera de control. Las autoridades continúan las diligencias para establecer las causas y eventuales responsabilidades

Auto pierde el control en una pendiente, se estrella contra una vivienda en Chorrillos y acaba con la vida de una mujer
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

¿Cómo votar por senadores nacionales y regionales en las elecciones de este domigno?: recomendaciones de la ONPE

Keiko Fujimori afirma que la culpan por inestabilidad política: “No he sido presidenta, lo que pido es la oportunidad de serlo”

Juicio contra Ricardo Belmont por la toma a la fuerza de PBO se encuentra estancado

“¿Sabes qué, hermanón? No te confundas": Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia

ENTRETENIMIENTO

‘Señora del Destino’ lidera el rating en estreno y vence a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

‘Señora del Destino’ lidera el rating en estreno y vence a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

Maroon 5 en Lima: precios de entradas, zonas y preventa para el show de su gira ‘Love Is Like Tour’

BTS en Lima: horarios de venta general, precios y guía para comprar entradas a sus tres shows en San Marcos

Maroon 5 regresa a Lima tras una década: fecha, lugar y precio de entradas

DEPORTES

Carlos Zambrano rompió su silencio tras escándalo con Alianza Lima: “No me gustó mi salida, pero le pido disculpas a los hinchas”

Carlos Zambrano rompió su silencio tras escándalo con Alianza Lima: “No me gustó mi salida, pero le pido disculpas a los hinchas”

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

Alejandro Orfila denunció que “el VAR y el árbitro nos perjudicaron gravemente” tras la derrota de Cusco FC ante Flamengo

Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia