“Muertos y niños no votan”: Jefa del Reniec exhorta a dejar narrativas falsas sobre Padrón Electoral 2026

Padrón electoral se cierra el 7 de abril: RENIEC define fecha para elecciones regionales y municipales

Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), abordó los rumores sobre supuestos votos de personas fallecidas o menores de edad en las elecciones generales 2026.

Velarde enfatizó que ni los muertos ni los niños votan en el Perú, ya que no figuran en el padrón electoral cerrado para este proceso. Señaló que el cierre de esta lista se realizó 180 días antes de los comicios, permitiendo una verificación y actualización rigurosa de los datos, en coordinación con diversas entidades del Estado.

De acuerdo con información proporcionada por la funcionaria, el proceso de depuración fue posible gracias a la interoperabilidad con registros administrativos, bases de datos de salud y otras fuentes oficiales.

“Este es el padrón mejor depurado de nuestra historia”, afirmó la jefa del Reniec. A diferencia de procesos anteriores, el plazo de seis meses facilitó la incorporación de información reciente y confiable.

El trabajo del Reniec incluyó el envío de notificaciones a familias para la inscripción de actas de defunción pendientes, un paso crucial para evitar inconsistencias. Cuando una defunción no se registra a tiempo, el Ministerio de Salud (Minsa) remite los datos al Reniec, permitiendo la actualización de los registros.

Velarde subrayó que estas acciones buscan garantizar la consistencia, integridad y transparencia del padrón, aspectos clave para la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Carmen Velarde aclaró que sí se puede votar con el DNI azul. Foto: Paula Elizalde

Plataforma de consulta y cifras que refuerzan la confianza

Como parte de la estrategia de transparencia, el Reniec habilitó una plataforma digital que permite a la ciudadanía consultar el padrón de las elecciones generales 2026.

Electores, miembros de mesa y personeros pueden ingresar su número de DNI o el de familiares fallecidos para verificar su presencia en el padrón o si figuran en listas de actualizaciones enviadas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Esta herramienta fortalece la veeduría ciudadana, ya que el padrón, cerrado el 14 de octubre de 2025, es inalterable desde esa fecha.

El padrón contiene 474 958 anotaciones específicas: 103 827 ciudadanos mayores de edad con fotografía de menor, 3 242 fallecidos sin acta de defunción inscrita, 5 888 con domicilio no actualizado, 9 732 mayores de 100 años y 298 269 jóvenes que cumplen 18 años hasta el día de la elección.

Incluso en casos donde una persona centenaria figuraba viva al cierre del padrón y luego falleció, la información se comunica a la ONPE a través de actualizaciones, un mecanismo que refuerza la transparencia del proceso.

Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, la plataforma permitió consultar actualizaciones como nuevas actas de defunción, cambios de domicilio y renovaciones de DNI.

Estas actualizaciones, aunque informadas a la ONPE, no modifican el padrón ya aprobado. Al 31 de marzo de 2026, se han enviado 540 407 actualizaciones: 443 895 de dirección domiciliaria, 43 127 de fotografía y 53 385 de fallecidos, según datos del Reniec recogidos por Infobae.

Atención en Reniec hasta el domingo 12

En el marco de las elecciones del 12 de abril, la jefa del Reniec anunció que las principales agencias atenderán hasta las 4:00 p. m. para la entrega de DNI.

Además, 31 centros de impresión permanecerán operativos en todo el territorio nacional, con horarios extendidos en días previos a la votación para responder a emergencias como pérdida o robo del documento.