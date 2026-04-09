Autoridades recomiendan a población de Puno acudir con mascarilla a votar en las Elecciones 2026 ante incremento de casos de sarampión

Ante el incremento de casos de sarampión en la región Puno, las autoridades sanitarias emiten recomendaciones a la población para el uso de mascarillas, especialmente durante el proceso de votación en las elecciones presidenciales. Se busca prevenir la propagación del virus en este importante evento cívico. Exitosa

La confirmación de nuevos contagios de sarampión en el sur del país encendió las alertas sanitarias en medio de un proceso electoral. En la región de Puno, autoridades de salud y representantes de distintas instituciones activaron medidas inmediatas ante el riesgo de propagación en espacios de alta concurrencia.

El escenario coincide con una jornada en la que miles de ciudadanos acudirán a centros de votación, lo que incrementa la preocupación por posibles focos de contagio. La respuesta institucional se centra en acciones preventivas dirigidas a reducir la exposición durante el desplazamiento y permanencia en locales electorales.

El brote, detectado principalmente en zonas urbanas, obligó a reforzar la coordinación entre organismos sanitarios y entidades públicas. La estrategia contempla intervenciones rápidas y recomendaciones directas a la población, con énfasis en medidas individuales de protección.

Recomendación de uso de mascarillas durante la jornada electoral

Confirmación de nuevos casos de sarampión en Puno coincide con elecciones y genera preocupación por contagios masivos. Visuales IA

El Comité Provincial de Salud de San Román sostuvo una reunión de emergencia tras la confirmación de catorce casos de sarampión en la región, nueve de ellos en esa provincia. En el encuentro participaron autoridades de distintos sectores, quienes acordaron emitir recomendaciones específicas para la jornada electoral del domingo.

Entre las principales disposiciones figura la exhortación al uso de mascarillas durante el proceso de votación. La medida responde a la necesidad de reducir el riesgo de transmisión en espacios cerrados y con alta concentración de personas.

Desde la Fiscalía de Prevención del Delito se reforzó este llamado. Durante la reunión, una representante de la institución señaló: “recomendamos a toda la población acudir en estas elecciones con su respectiva mascarilla y solamente se podían retirar para el momento de la identificación en las mesas de sufragio”. La indicación apunta a mantener la protección durante la mayor parte del proceso electoral.

Despliegue sanitario y control epidemiológico

El virus ya no responde solo a casos importados, sino a cadenas locales de contagio. Captura de sala de situación del Minsa

El Ministerio de Salud del Perú dispuso acciones de vigilancia frente al avance del brote. Según información oficial, un equipo de especialistas será trasladado desde Lima hacia Juliaca para realizar seguimiento epidemiológico en la zona afectada.

El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, César Vladimir Munayco Escate, indicó que la intervención busca monitorear la evolución de los casos y cerrar brechas en la cobertura de vacunación. El despliegue incluye evaluación de contactos, verificación de esquemas de inmunización y acciones focalizadas en grupos vulnerables.

Estas medidas se ejecutan en paralelo a la coordinación con autoridades locales, con el objetivo de contener el brote y evitar su expansión hacia otras provincias.

Población en riesgo y baja cobertura de vacunación

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades advirtió que entre 150 mil y 200 mil personas en el país se encuentran en riesgo de contraer sarampión. Esta cifra incluye tanto a niños como a adultos jóvenes que no completaron su esquema de vacunación.

El titular de la entidad, Munayco, precisó que la vulnerabilidad no se limita a la infancia. “La prevención es importante, la vacunación es clave”, afirmó al referirse a la necesidad de proteger a la población hasta los 30 años. La declaración se produjo en el contexto del incremento de casos registrado en la región sur.

La alerta sanitaria responde a una cobertura insuficiente en campañas previas, lo que genera condiciones para la reaparición de la enfermedad en distintos puntos del país.

Contexto internacional y aumento de casos

El incremento de contagios en Perú se inscribe en un escenario global marcado por la reaparición del sarampión en más de 110 países. Reportes del sistema epidemiológico nacional señalan brotes recientes en países de América como Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala y Bolivia.

En el ámbito nacional, la alerta se activó tras la detección de 15 nuevos contagios en una semana en Puno, lo que elevó el total a 17 casos confirmados en lo que va del año 2026. Esta evolución motivó la intervención inmediata de las autoridades sanitarias en la región.

El seguimiento de la situación se mantiene bajo evaluación constante por parte de las entidades responsables, en coordinación con los niveles regional y local.