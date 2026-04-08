Perú

Samahara Lobatón desata la polémica al proclamarse “el mejor ejemplo del Perú” en 'La Granja VIP'

Las redes sociales explotaron tras la declaración de la influencer, quien generó debates encendidos sobre su historial de conflictos y el impacto de sus palabras en plena ola de sanciones del popular reality show

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Samahara Lobatón
Samahara Lobatón recibió duras críticas luego de sus polémicas declaraciones dentro de 'La Granja VIP'. Fans le recordaron su pasado mediático. (Instagram Samahara Lobatón)

Samahara Lobatón volvió a estar en el centro de la polémica tras declararse “el mejor ejemplo del Perú” durante una conversación en ‘La Granja VIP’. La frase, pronunciada con seguridad, provocó una ola de reacciones negativas en redes sociales, donde usuarios y críticos recordaron los episodios conflictivos, las peleas y los escándalos mediáticos que han marcado la carrera de la hija de Melissa Klug.

La influencer generó un intenso debate tras proclamarse como modelo a seguir en el país, pese a sus reiterados conflictos en ‘La Granja VIP’y sus antecedentes mediáticos. Usuarios reaccionaron con ironía y fuertes críticas a la autodefinición de Lobatón, mientras el reality sigue envuelto en controversias y sanciones.

Soy el mejor ejemplo de este país para que vea que no se gana dinero con el dolor, no se autoflagela a una mujer. Lo que una madre de verdad, con buen coraje tiene que hacer es secarse las lágrimas, pararse de su cama y arrancar con sus hijos”, aseguró Samahara, defendiendo su actitud frente a la adversidad y su rol como madre.

Sin embargo, lejos de recibir elogios, la influencer fue duramente cuestionada por internautas que consideraron su autoproclamación como una visión “alejada de la realidad”. “La realidad bien alterada”, “¿En qué realidad vive?”, “Sueña despierta, ¿verdad?”, “No la soporto”, fueron algunos de los comentarios más repetidos en plataformas como Instagram y X.

En un momento cargado de emociones, Samahara Lobatón se abre y asegura ser el mejor ejemplo en Perú de cómo una mujer no debe lucrar con el dolor. La influencer critica a quienes exponen sus infidelidades en los medios de comunicación. Video: TikTok @riclatorrez

Críticas y el entorno conflictivo de Samahara Lobatón

Las palabras de Samahara Lobatón causaron indignación en parte del público, que no tardó en recordar los antecedentes de la influencer. Entre los episodios más citados por los usuarios figuran su mediática ruptura con Youna, los enfrentamientos con su madre Melissa Klug y con otras figuras de la farándula, así como su participación en realities de competencia y programas de espectáculos donde ha sido protagonista de discusiones y escándalos.

“¿Qué fue cuando botó la ropa del Bryan?”, “¿Y cuando salió hablando de Youna?”, “Pero ha ido a ‘El Valor de la Verdad’ y contó todo por un precio”, “Porque le sacaron la vuelta con pura desconocida”, “No salió a hablar porque quería cubrirlo y seguir su relación”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes sociales. Muchos usuarios recordaron que Samahara ha hecho públicas sus diferencias personales, incluyendo denuncias sobre la falta de pensión de su expareja y relatos de conflictos sentimentales.

El episodio más reciente que encendió la polémica fue la pelea entre Samahara, Pamela López, Shirley Arica y Paul Michael, que terminó con insultos, gestos confrontacionales y sanciones por parte de la producción de ‘La Granja VIP’.

Tras el altercado —que comenzó con una discusión por la ubicación de unas bolsas de basura y escaló a insultos y amenazas de agresión física—, Ethel Pozo anunció que los cuatro participantes quedaban nominados y que su permanencia en el reality dependería exclusivamente del respaldo del público.

Imágenes impactantes del último conflicto en el show. Lo que empezó como un desacuerdo verbal escaló rápidamente a una pelea masiva, con acusaciones y fuertes calificativos entre las participantes. Panamericana TV/ La Granja VIP.

Sanciones y la respuesta de Youna

La dinámica conflictiva de Samahara Lobatón en el reality no solo ha generado críticas en redes, sino también repercusiones fuera del programa. Su expareja y padre de su hija, Youna, decidió marcar distancia y aclarar que no respalda el comportamiento de la influencer en el reality: “Y si Samahara pierde su team, que ella pierde su team, pero yo soy otra persona diferente. Yo no apoyo su mal comportamiento”, sentenció.

El barbero fue enfático en distinguir su relación como padres del comportamiento televisivo de Lobatón: “Para toda la gente que dicen, ‘¿Por qué apoyas a Samahara?’ Yo no apoyo su mal comportamiento”, explicó, aunque reconoció que quiere que siga trabajando por el bien de su hija.

Las sanciones impuestas por la producción —que incluyeron la nominación de Samahara, Pamela López, Shirley Arica y Paul Michael— buscan frenar la escalada de violencia verbal y gestual en el reality. Ethel Pozo, conductora de ‘La Granja VIP’, remarcó la importancia de respetar las reglas básicas de convivencia y advirtió que solo el público decidirá quién continúa en competencia.

El influencer Youna se dirige a sus seguidores para aclarar que no respalda las actitudes de Samahara Lobatón, pero desea que siga trabajando por ser la madre de su hija. Video: TikTok Youna

En paralelo, Evelyn Vela, examiga de Melissa Klug, calificó de “abusivas” a Samahara y a su madre por los ataques contra Pamela López, lamentando que el reality haya cruzado los límites del entretenimiento y la convivencia. La empresaria sostuvo que la presión y el entorno tóxico del programa afectan la imagen pública de los participantes.

La controversia también se vio alimentada por la revelación de Pamela López sobre la supuesta información delicada que le habría proporcionado Ivana Yturbe acerca de Samahara. López insinuó que conoce detalles del pasado de Lobatón, aunque evitó dar detalles, incrementando así la expectativa de los seguidores y la tensión entre los participantes.

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