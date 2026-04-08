Perú

Qué se celebra el 8 de abril en el Perú: una jornada que evoca resistencia, cultura y desarrollo económico

La conmemoración de este día reúne hitos que reflejan el espíritu perseverante y la riqueza cultural del país, así como la importancia del pensamiento económico en la construcción nacional

Guardar
Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 8 abril
La fecha concentra efemérides que recuerdan figuras de la cultura, la resistencia indígena y el deporte, así como la instauración del Día del Economista, reflejando el aporte de distintos sectores en el país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 8 de abril reúne hechos que marcan la historia del Perú entre lucha, cultura y deporte. En 1782 fue ejecutado Pedro Vilcapaza, símbolo de resistencia indígena.

En 1926 nació Alberto Haro, referente del criollismo, y en 1928 Rosa Palma “Fetiche”, destacada voz de la música peruana. En 1952 nació el arquero Eusebio Acasuzo, campeón de América con la selección.

Además, se celebra el Día del Economista, instaurado en 1965 para reconocer su papel en el desarrollo del país. La fecha refleja aportes clave en distintos ámbitos de la identidad nacional.

8 de abril de 1782 - Pedro Vilcapaza muere ejecutado y se convierte en símbolo de resistencia indígena

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 8 abril
La muerte de Vilcapaza no fue el final, sino el inicio de su legado como emblema de dignidad y rebeldía frente al poder colonial. (Abelchristian111)

Pedro Vilcapaza, líder indígena nacido en Azángaro en 1741, fue uno de los principales caudillos de la rebelión de Túpac Amaru II contra el dominio español.

Conocido como el “Puma indomable”, participó activamente en levantamientos en el sur andino y lideró estrategias militares como el sitio de Sorata. Tras negarse a rendirse, fue capturado por las fuerzas coloniales y ejecutado el 8 de abril de 1782 mediante un brutal descuartizamiento.

Su muerte lo convirtió en mártir y precursor de la independencia del Perú, dejando un legado de lucha por la libertad y la dignidad.

8 de abril de 1926 - Alberto Haro fallece y deja un legado eterno en la música criolla peruana

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 8 abril
La obra de Alberto Haro trascendió su tiempo, manteniéndose como referencia obligada en la historia musical peruana. (Asociación Peruana de Autores y Compositores)

Alberto Haro, pianista, compositor y director de orquesta nacido en 1926, fue una figura emblemática del criollismo peruano. Autor de valses como “Hilda”, “Prenda mía” y “Tiéndeme la mano”, destacó por su fina lírica y riqueza melódica.

Integró importantes orquestas, participó en giras y formó parte de Radio Victoria. Socio fundador de APDAYC, recibió diversos reconocimientos por su obra.

Falleció a los 94 años, siendo homenajeado por el Ministerio de Cultura. Su legado perdura en el cancionero peruano y sigue vivo en la interpretación de grandes voces criollas.

8 de abril de 1928 - nace Rosa Palma “Fetiche”, voz arrulladora del criollismo peruano

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 8 abril
Rosa Palma irrumpió en la música con una propuesta innovadora que desafió lo tradicional y conquistó públicos fuera del país. (GEC)

Rosa Palma Gutiérrez nació el 8 de abril de 1928 en el Callao y se convirtió en una destacada cantante de música criolla, boleros y tangos. Conocida como “Fetiche”, alcanzó fama internacional en las décadas de 1950 y 1960, siendo reconocida como “La Voz Arrulladora del Perú”.

Innovó al interpretar música criolla con piano u órgano en lugar de guitarra. Realizó giras por países como Chile, México, Cuba y Argentina, donde vivió varios años.

Participó en homenajes a Chabuca Granda y desarrolló una extensa trayectoria artística. Falleció en 2005, dejando un legado musical influyente.

8 de abril de 1952 - nace Eusebio Acasuzo, arquero de la selección peruana y campeón de América

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 8 abril
Eusebio Acasuzo nació un día como hoy y se convirtió en un referente bajo los tres palos, dejando su nombre en la historia del fútbol peruano. (Andina)

Eusebio Acasuzo, nacido el 8 de abril de 1952 en Lima, fue un destacado arquero del fútbol peruano. Desarrolló su carrera en clubes como Unión Huaral, Universitario de Deportes y Bolívar, logrando títulos nacionales e internacionales.

Con la selección peruana disputó 30 partidos y formó parte del plantel campeón de la Copa América 1975, además de integrar el equipo en el Mundial de 1982.

Reconocido por su trayectoria en la década de 1980, su nombre quedó ligado tanto a grandes actuaciones como a momentos difíciles en competencias decisivas.

8 de abril - Día del Economista en el Perú

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 8 abril
El Día del Economista destaca la importancia de quienes analizan y orientan el rumbo económico del Perú. (Freepik)

El Día del Economista en el Perú se celebra cada 8 de abril desde 1965, cuando fue instaurado por el presidente Fernando Belaúnde Terry.

La fecha reconoce la labor de estos profesionales en el análisis económico y la formulación de políticas que impulsan el desarrollo del país. Su trabajo es clave tanto en el sector público como privado, contribuyendo a la estabilidad financiera y a la mejora de la calidad de vida.

Universidades e instituciones destacan su aporte estratégico en la toma de decisiones que orientan el crecimiento y la sostenibilidad económica del Perú.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu–noticias

Más Noticias

Pamela Franco arremete tras pelea de Pamela López con Shirley Arica: “Yo trabajo por mi comida”

Tras el escándalo en La Granja VIP, la cantante de cumbia resaltó su independencia económica y generó debate en redes

Pamela Franco arremete tras pelea de Pamela López con Shirley Arica: “Yo trabajo por mi comida”

Resultados de la Kábala de este 7 de abril de 2026: todos los números ganadores del último sorteo

La Kábala lleva a cabo tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Resultados de la Kábala de este 7 de abril de 2026: todos los números ganadores del último sorteo

Onelia Molina se realizó pruebas de ETS, VPH y más tras infidelidad de Mario Irivarren: “Si no te cuidas, nadie lo hará por ti”

La influencer abrió su corazón y explicó por qué decidió realizarse exámenes ginecológicos completos a poco de su ruptura mediática

Onelia Molina se realizó pruebas de ETS, VPH y más tras infidelidad de Mario Irivarren: “Si no te cuidas, nadie lo hará por ti”

Alianza Atlético salvó un empate 1-1 con Tigre en el Callao por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026

El ‘vendaval del norte’ sumó su primera unidad en el segundo torneo CONMEBOL más relevante del continente. El equipo de Federico Urciuoli se enfrentará a América de Cali en su siguiente encuentro

Alianza Atlético salvó un empate 1-1 con Tigre en el Callao por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026

De la Liga Peruana de Vóley a la Segunda de España: Mauro Boasso es presentado como nuevo DT de club recién descendido

Tras competir en Perú, el entrenador argentino inicia una nueva etapa en Europa con la misión de liderar el regreso del Voley Kiele Socuéllamos a la máxima categoría

De la Liga Peruana de Vóley a la Segunda de España: Mauro Boasso es presentado como nuevo DT de club recién descendido
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO: así se viven los cierres de campaña de los 35 candidatos en la recta final electoral

Elecciones 2026 EN VIVO: así se viven los cierres de campaña de los 35 candidatos en la recta final electoral

Keiko Fujimori afirma que el indulto a Pedro Castillo solo procedería por razones “estrictamente humanitarias” y de salud

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón participa de manera remota en cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo ante simpatizantes

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco arremete tras pelea de Pamela López con Shirley Arica: “Yo trabajo por mi comida”

Pamela Franco arremete tras pelea de Pamela López con Shirley Arica: “Yo trabajo por mi comida”

Onelia Molina se realizó pruebas de ETS, VPH y más tras infidelidad de Mario Irivarren: “Si no te cuidas, nadie lo hará por ti”

Ezio Oliva comparte su lado más vulnerable y su batalla contra la ansiedad tras mudanza a España junto a Karen Schwarz

Tercer concierto de BTS en Lima: cuándo inicia la venta de entradas para su nuevo show en el Estadio San Marcos

Shirley Arica, Pamela López, Paul Michael y Samahara Lobatón son sancionados y nominados en La Granja VIP por romper reglas

DEPORTES

Alianza Atlético salvó un empate 1-1 con Tigre en el Callao por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026

Alianza Atlético salvó un empate 1-1 con Tigre en el Callao por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026

De la Liga Peruana de Vóley a la Segunda de España: Mauro Boasso es presentado como nuevo DT de club recién descendido

Comisión Disciplinaria reduce el aforo de la tribuna sur del Estadio Monumental tras informe de Michael Espinoza por actos de racismo

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario tras empate con Tolima por fecha 1

Universitario vs Tolima 0-0: resumen del empate en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026