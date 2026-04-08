Qué se celebra el 8 de abril en el Perú: una jornada que evoca resistencia, cultura y desarrollo económico

La fecha concentra efemérides que recuerdan figuras de la cultura, la resistencia indígena y el deporte, así como la instauración del Día del Economista, reflejando el aporte de distintos sectores en el país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 8 de abril reúne hechos que marcan la historia del Perú entre lucha, cultura y deporte. En 1782 fue ejecutado Pedro Vilcapaza, símbolo de resistencia indígena.

En 1926 nació Alberto Haro, referente del criollismo, y en 1928 Rosa Palma “Fetiche”, destacada voz de la música peruana. En 1952 nació el arquero Eusebio Acasuzo, campeón de América con la selección.

Además, se celebra el Día del Economista, instaurado en 1965 para reconocer su papel en el desarrollo del país. La fecha refleja aportes clave en distintos ámbitos de la identidad nacional.

8 de abril de 1782 - Pedro Vilcapaza muere ejecutado y se convierte en símbolo de resistencia indígena

La muerte de Vilcapaza no fue el final, sino el inicio de su legado como emblema de dignidad y rebeldía frente al poder colonial. (Abelchristian111)

Pedro Vilcapaza, líder indígena nacido en Azángaro en 1741, fue uno de los principales caudillos de la rebelión de Túpac Amaru II contra el dominio español.

Conocido como el “Puma indomable”, participó activamente en levantamientos en el sur andino y lideró estrategias militares como el sitio de Sorata. Tras negarse a rendirse, fue capturado por las fuerzas coloniales y ejecutado el 8 de abril de 1782 mediante un brutal descuartizamiento.

Su muerte lo convirtió en mártir y precursor de la independencia del Perú, dejando un legado de lucha por la libertad y la dignidad.

8 de abril de 1926 - Alberto Haro fallece y deja un legado eterno en la música criolla peruana

La obra de Alberto Haro trascendió su tiempo, manteniéndose como referencia obligada en la historia musical peruana. (Asociación Peruana de Autores y Compositores)

Alberto Haro, pianista, compositor y director de orquesta nacido en 1926, fue una figura emblemática del criollismo peruano. Autor de valses como “Hilda”, “Prenda mía” y “Tiéndeme la mano”, destacó por su fina lírica y riqueza melódica.

Integró importantes orquestas, participó en giras y formó parte de Radio Victoria. Socio fundador de APDAYC, recibió diversos reconocimientos por su obra.

Falleció a los 94 años, siendo homenajeado por el Ministerio de Cultura. Su legado perdura en el cancionero peruano y sigue vivo en la interpretación de grandes voces criollas.

8 de abril de 1928 - nace Rosa Palma “Fetiche”, voz arrulladora del criollismo peruano

Rosa Palma irrumpió en la música con una propuesta innovadora que desafió lo tradicional y conquistó públicos fuera del país. (GEC)

Rosa Palma Gutiérrez nació el 8 de abril de 1928 en el Callao y se convirtió en una destacada cantante de música criolla, boleros y tangos. Conocida como “Fetiche”, alcanzó fama internacional en las décadas de 1950 y 1960, siendo reconocida como “La Voz Arrulladora del Perú”.

Innovó al interpretar música criolla con piano u órgano en lugar de guitarra. Realizó giras por países como Chile, México, Cuba y Argentina, donde vivió varios años.

Participó en homenajes a Chabuca Granda y desarrolló una extensa trayectoria artística. Falleció en 2005, dejando un legado musical influyente.

8 de abril de 1952 - nace Eusebio Acasuzo, arquero de la selección peruana y campeón de América

Eusebio Acasuzo nació un día como hoy y se convirtió en un referente bajo los tres palos, dejando su nombre en la historia del fútbol peruano. (Andina)

Eusebio Acasuzo, nacido el 8 de abril de 1952 en Lima, fue un destacado arquero del fútbol peruano. Desarrolló su carrera en clubes como Unión Huaral, Universitario de Deportes y Bolívar, logrando títulos nacionales e internacionales.

Con la selección peruana disputó 30 partidos y formó parte del plantel campeón de la Copa América 1975, además de integrar el equipo en el Mundial de 1982.

Reconocido por su trayectoria en la década de 1980, su nombre quedó ligado tanto a grandes actuaciones como a momentos difíciles en competencias decisivas.

8 de abril - Día del Economista en el Perú

El Día del Economista destaca la importancia de quienes analizan y orientan el rumbo económico del Perú. (Freepik)

El Día del Economista en el Perú se celebra cada 8 de abril desde 1965, cuando fue instaurado por el presidente Fernando Belaúnde Terry.

La fecha reconoce la labor de estos profesionales en el análisis económico y la formulación de políticas que impulsan el desarrollo del país. Su trabajo es clave tanto en el sector público como privado, contribuyendo a la estabilidad financiera y a la mejora de la calidad de vida.

Universidades e instituciones destacan su aporte estratégico en la toma de decisiones que orientan el crecimiento y la sostenibilidad económica del Perú.