Nolberto Solano lanzó advertencia a Universitario y Sporting Cristal tras participación en Copa Libertadores 2026: “Tienen una deuda”

Nolberto Solano lanzó advertencia a Universitario y Sporting Cristal sobre participación en Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores 2026 encuentra a Universitario de Deportes y Sporting Cristal bajo la atenta mirada de Nolberto Solano, quien analizó el presente de ambos clubes peruanos en el máximo certamen continental. El exseleccionado nacional, con pasado como futbolista en ambos equipos, advirtió sobre el difícil panorama para la clasificación a octavos de final.

“Nuestro torneo local siempre nos deja una incógnita sobre cómo los clubes peruanos pueden reaccionar en este torneo internacional. Es una deuda que tienen. Creo que les va a costar muchísimo, pero ojalá puedan representarnos de la mejor manera”, reflexionó el ‘Maestrito’ subrayando la exigencia que implica el salto al plano internacional.

El actual seleccionador de Pakistán fue enfático al señalar las diferencias estructurales con otros rivales del continente: “Está comprobado en los últimos resultados que a los equipos peruanos les cuesta. Es un torneo dominado por los brasileños, por presupuesto y calidad de futbolistas”, explicó, dejando en claro la magnitud del desafío.

El portero 'crema' metió una mano increíble para evitar la caída de su arco en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

Perspectivas para Universitario y Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Nolberto Solano fue cauto al evaluar las posibilidades de los equipos peruanos. “Primero hay que pensar en clasificar en el grupo. Lo de octavos de final es otro momento, pero creo que las posibilidades son duras. Viendo los grupos, hay mucha incertidumbre y veo difícil la clasificación”, advirtió, insistiendo en la prudencia ante la complejidad de los rivales.

En su análisis, marcó una sutil diferencia entre ambos clubes. Sobre Universitario, reconoció que cuenta con una base consolidada, lo que podría suponer una ventaja en la fase de grupos, aunque remarcó que el proceso con el técnico Javier Rabanal aún se encuentra en etapa de consolidación.

En cuanto a Sporting Cristal, Solano señaló que el equipo atraviesa un período de incertidumbre tras la salida de Paulo Autuori, aspecto que podría afectar su rendimiento en una competencia de alto nivel. “Hay muchos jugadores jóvenes que van a debutar y eso también pesa”, puntualizó el embajador de Betsson, haciendo hincapié en el reto adicional que supone la inexperiencia para el club celeste.

El análisis de Solano refleja el escepticismo y la cautela que rodean la participación peruana en la actual edición de la Copa Libertadores, donde tanto la ‘U’ como los rimenses deberán superar obstáculos significativos para aspirar a la siguiente fase.

Nolberto Solano llevándose los dedos índices a las cienes como señal de concentración. - Crédito: PFF

El debut de Sporting Cristal vs Cerro Porteño en Copa Libertadores 2026

El estreno de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se vivirá hoy, miércoles 8 de abril, en el estadio Miguel Grau del Callao. El conjunto celeste recibirá a Cerro Porteño en un duelo que marca el inicio de su recorrido en el Grupo F. El encuentro está programado para las 21:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

El equipo peruano afronta este compromiso con la necesidad de sumar tres puntos en casa, siendo consciente de la importancia de arrancar con una victoria en el certamen continental. Tanto Sporting Cristal como el ‘Ciclón’ buscarán iniciar su participación con una actuación convincente que les permita posicionarse de forma favorable en la tabla.

La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN, que llevará el partido en vivo para Perú y el resto de Sudamérica. Además, quienes prefieran seguir el duelo de manera digital podrán hacerlo a través de Disney Plus, siempre que dispongan de una suscripción activa al servicio de streaming.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026