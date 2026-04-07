Perú

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Guardar
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto permite a sus residentes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Tarapoto para este miércoles, 08 de abril es:

Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 34ºC mientras que la mínima de 22ºC.

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas amazónicas como Tarapoto, donde pueden presentarse lluvias constantes y humedad alta, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

El clima de la ciudad de las palmeras

El clima en la ciudad de las palmeras (Wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Tarapoto, ubicada en la región amazónica de Perú, se caracteriza por ser cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Las temperaturas suelen oscilar entre los 24 y 33 grados Celsius, con mínimas que rara vez bajan de los 21 grados. La sensación térmica puede incrementarse debido a la humedad constante, lo que genera una atmósfera calurosa tanto de día como de noche.

Las lluvias en Tarapoto son frecuentes, principalmente entre los meses de noviembre y abril. Durante este periodo, las precipitaciones pueden ser intensas y provocar crecidas en ríos y quebradas cercanas. El resto del año el clima sigue siendo húmedo, aunque con lluvias menos abundantes, lo que favorece la presencia de una vegetación exuberante y verde de manera permanente.

La humedad relativa suele situarse por encima del 70%. Esta condición influye en las actividades diarias de los habitantes y visitantes, quienes optan por vestimenta ligera y protección ante las frecuentes lluvias. Las condiciones climáticas de Tarapoto benefician el desarrollo agrícola, especialmente de cultivos tropicales y definen el ecosistema propio de la zona amazónica.

Tarapoto, el lado más turístico de Perú

Terapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Terapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

El elenco que dirige Antonio Spinelli intentará hacer valer la altura en la ‘Ciudad Imperial’ y registrar su segunda victoria en el certamen clasificatorio. Revista a qué hora y cómo seguir el cotejo

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Los dirigidos por Javier Rabanal llegan motivados a este compromiso luego de vencer 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

A horas del partido, se conoció que Andy Polo y Lisandro Alzugaray serán bajas en el cuadro ‘crema’, por lo que Javier Rabanal tuvo que hacer modificaciones. Así jugarán ambos equipos

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Samahara Lobatón desata la polémica al proclamarse “el mejor ejemplo del Perú” en 'La Granja VIP'

Las redes sociales explotaron tras la declaración de la influencer, quien generó debates encendidos sobre su historial de conflictos y el impacto de sus palabras en plena ola de sanciones del popular reality show

Samahara Lobatón desata la polémica al proclamarse “el mejor ejemplo del Perú” en 'La Granja VIP'

Poder Judicial advierte retrasos en ley salarial y se reúne con el Ejecutivo para acelerar unidades de flagrancia en todo el país

La presidenta del PJ, Janet Tello, solicitó al Gobierno cumplir con la Ley N.° 32509, pendiente desde noviembre de 2025, y planteó reforzar la respuesta inmediata ante delitos capturados en el acto

Poder Judicial advierte retrasos en ley salarial y se reúne con el Ejecutivo para acelerar unidades de flagrancia en todo el país
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón participa de manera remota en cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo ante simpatizantes

Poder Judicial advierte retrasos en ley salarial y se reúne con el Ejecutivo para acelerar unidades de flagrancia en todo el país

Ricardo Belmont y su lado más homófobo, misógino y machista: “Legalizar el aborto me permite meter un balazo (a quien accede)”

Esposa de José Domingo Pérez trabajó para el gobierno de Pedro Castillo con sueldo superior a S/13 mil

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Samahara Lobatón desata la polémica al proclamarse “el mejor ejemplo del Perú” en 'La Granja VIP'

BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y cómo comprar

Laura Spoya responde con humor rumores de romance con Sebastián Gálvez: “Me han recetado colágeno”

'La Granja VIP': Youna rompe el silencio y desaprueba el comportamiento de Samahara Lobatón en el reality

DEPORTES

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo