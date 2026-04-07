Perú

¿Se podrán visitar los museos este domingo 12 de abril en elecciones 2026? Ministerio de Cultura aclara

La realización de los comicios nacionales ha motivado un pronunciamiento oficial sobre el funcionamiento de los espacios culturales en todo el país. Las autoridades detallaron las medidas adoptadas y ofrecieron recomendaciones para el público

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Museos cerrarán este domingo en Perú por elecciones generales | Andina
Museos cerrarán este domingo en Perú por elecciones generales | Andina

El Ministerio de Cultura de Perú anunció que los museos bajo su administración no atenderán al público el domingo 12 de abril de 2026 debido a la realización de las Elecciones Generales 2026. Según el comunicado oficial de la entidad, la medida tendrá alcance nacional y responde a la necesidad de facilitar el desarrollo del proceso electoral en todo el país.

De acuerdo con el texto, la decisión fue adoptada para evitar contratiempos para los visitantes habituales y turistas que suelen acudir a estos espacios durante los fines de semana.

Ministerio de Cultura confirma cierre nacional de museos durante jornada electoral
Ministerio de Cultura confirma cierre nacional de museos durante jornada electoral

La entidad recomienda a quienes deseen conocer los horarios de visita, tarifas y otros servicios, consultar las redes sociales y la página web institucional, donde se actualizarán los datos sobre la reapertura y las próximas actividades.

¿Cuáles son los museos?

El Ministerio de Cultura de Perú administra 56 museos a nivel nacional. A continuación, algunos de los principales museos bajo su gestión:

  • Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú
  • Museo de Sitio Pachacamac
  • Museo “José Carlos Mariátegui”
  • Museo de Sitio “Julio C. Tello” de Paracas
  • Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”
  • Museo de Arte Italiano
  • Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” - Puruchuco
  • Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM)
  • Museo Nacional de la Cultura Peruana
  • Museo Arqueológico Zonal de Cabana
  • Museo de Sitio Las Peañas
  • Museo de Antropología, Arqueología e Historia Natural de Ranrahirca
  • Museo Regional “Daniel Hernández Morillo”
  • Museo de Sitio Pucllana
  • Museo Regional de Arqueología de Junín
Instituciones museísticas dejarán de operar temporalmente en todo el país a causa de la celebración de las elecciones generales, una medida que regirá solo por la fecha establecida en el calendario cívico
Instituciones museísticas dejarán de operar temporalmente en todo el país a causa de la celebración de las elecciones generales, una medida que regirá solo por la fecha establecida en el calendario cívico| Andina

En esta lista también hay recintos ubicados en regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Prohibiciones por las elecciones 2026

Las elecciones generales del 12 de abril en Perú estarán acompañadas de una serie de restricciones dispuestas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para asegurar el orden y la transparencia durante el proceso. Estas medidas incluyen sanciones económicas y penales, y buscan evitar cualquier alteración que pueda afectar el desarrollo de la jornada electoral.

  • Publicar encuestas de intención de voto desde el 6 de abril. Quienes incumplan pueden recibir multas entre 55.000 y 550.000 soles.
  • Llevar a cabo reuniones o manifestaciones políticas desde el viernes 10 de abril. La infracción puede llevar a penas de hasta dos años de prisión.
  • Difundir propaganda política desde las 00:00 del sábado 11 de abril. Los responsables pueden enfrentar condenas superiores a dos años de cárcel.
  • Vender bebidas alcohólicas desde las 8:00 del sábado 11 hasta las 8:00 del lunes 13 de abril. Los comercios infractores pueden ser sancionados con multas de 3.390 soles y hasta seis meses de cárcel.
  • Organizar espectáculos públicos o reuniones de electores en un radio de 100 metros de los locales de votación durante la jornada electoral. Esta medida busca evitar aglomeraciones y alteraciones al proceso.

Como se recuerda, puedes ir a votar con tu DNI vencido, pero deberá ser legible para que los miembros de mesa puedan validarlo.

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