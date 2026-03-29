Perú

Alerta naranja por lluvias intensas: Indeci advierte riesgo en 15 regiones y detalla las provincias bajo amenaza

Las autoridades instan a la población a revisar rutas de evacuación, reforzar sistemas de alerta y preparar planes familiares de emergencia ante el incremento de precipitaciones, descargas eléctricas y ráfagas de viento esperadas en la sierra, selva y costa del país

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Vista nocturna de una calle severamente inundada con agua turbia que cubre la calzada y las aceras, reflejando las luces de los postes y un vehículo
(Foto: Capital Informa)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitió un aviso de alerta naranja por la inminente llegada de lluvias de intensidad moderada a fuerte en 15 regiones del Perú. 

Según informó el organismo, el fenómeno meteorológico afectará principalmente el sector central y sur de los Andes, extendiéndose a la selva y parte de la costa, lo que podría poner en peligro a numerosas provincias y requerir acciones inmediatas de preparación.

Provincias bajo vigilancia

De acuerdo con el Aviso de Corto Plazo N.º 088, las lluvias persistirán hasta la 1:00 p. m. del lunes 30 de marzo. Las regiones bajo monitoreo incluyen Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tacna. Las provincias más expuestas al fenómeno son:

  • En Áncash: Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huaura, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Sihuas y Yungay.
  • En Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau.
  • En Arequipa: Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.
  • En Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.
  • En Cusco: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Urubamba y Quispicanchi.

La advertencia también abarca provincias de Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tacna, donde se prevén precipitaciones localizadas, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

En zonas por encima de los 2 800 metros sobre el nivel del mar se espera granizo, mientras que en áreas a más de 3 800 metros podrían presentarse nevadas.

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Impacto climático

La proyección de INDECI indica que, además de las lluvias fuertes en la vertiente occidental de los Andes, habrá precipitaciones de ligera a moderada intensidad en el resto de la sierra.

En la selva, se anticipan lluvias acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas durante el día, extendiéndose hacia la noche y madrugada. La costa tampoco quedará exenta, ya que se prevén chubascos vespertinos y nocturnos de intensidad variable.

El organismo exhortó a los gobiernos locales y regionales a revisar las rutas de evacuación, asegurando que estén despejadas y señalizadas para facilitar el desplazamiento hacia zonas seguras.

Además, recomienda verificar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en las jurisdicciones afectadas, con el fin de responder a cualquier emergencia.

Entre las medidas sugeridas para la población, INDECI aconseja implementar sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades. También insta a preparar y aplicar el Plan Familiar de Emergencias.

El monitoreo de las regiones alertadas continuará de forma permanente para coordinar acciones junto a autoridades regionales y locales.

La entidad insiste en la importancia de seguir las recomendaciones emitidas, especialmente ante la presencia del fenómeno ‘El Niño Costero’, que aumenta la probabilidad de eventos climáticos extremos.

“El Instituto Nacional de Defensa Civil continuará trabajando junto a los gobiernos regionales y locales para salvaguardar a la población de las regiones alertadas”, señaló el comunicado oficial.

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